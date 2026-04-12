Qué pasará con la ley que busca congelar un millón de alquileres en Nueva York

La Junta de Pautas de Alquiler (RGB, por sus siglas en inglés) de Nueva York inició este jueves 26 de marzo el proceso de votación para decidir si congela los precios de un millón de departamentos estabilizados. La medida, impulsada por el alcalde Zohran Mamdani, busca aliviar la crisis de asequibilidad en la ciudad para los inquilinos de menores ingresos. El panel de nueve miembros definirá la resolución definitiva entre mayo y junio.

Debate sobre el proyecto que busca congelar alquileres en Nueva York

“Esa es la potestad del alcalde. Tenemos estas herramientas. Es solo una cuestión de, ¿queremos hacer esto?”, declaró Mamdani durante su campaña difundida por The New York Times sobre el uso de sus facultades para influir en la junta.

El valor promedio del alquiler de una vivienda en la ciudad de Nueva York oscila entre los US$3600 y los US$4500, en función del barrio Unsplash

Al anunciar los nuevos nombramientos en febrero, el mandatario agregó: “Confío en que considerarán todos los factores que enfrentan los inquilinos de renta estabilizada de la ciudad y llegarán a una decisión apropiada. Juntos estamos construyendo una ciudad donde cada persona pueda pagar un techo sobre su cabeza”.

El debate entre inquilinos y propietarios en Nueva York

La ley exige que la junta analice tanto la condición económica de la industria inmobiliaria como el costo de vida de los residentes. Según datos oficiales publicados por el portal citado, más de la mitad de los inquilinos en Nueva York destinan al menos el 30 por ciento de sus ingresos al pago de la renta.

En el sistema estabilizado, el ingreso familiar promedio es de unos US$60.000 anuales, una cifra menor a los US$90.800 que perciben quienes alquilan a precios de mercado.

La industria inmobiliaria acusó a la administración de intentar ejercer una influencia indebida sobre un organismo independiente.

El panel de nueve miembros definirá la resolución definitiva entre mayo y junio en el Capitolio local Unsplash

Los propietarios de edificios, especialmente aquellos con estructuras antiguas o de menor tamaño, argumentan que necesitan aumentos para cubrir los costos operativos. El año pasado, el panel permitió incrementos del 3 por ciento en contratos de un año y del 4,5 por ciento en contratos de dos años.

Alcance del sistema de renta estabilizada

El sistema de estabilización protege a los inquilinos contra aumentos bruscos y desalojos injustificados. Actualmente, la renta media en estos departamentos es de aproximadamente US$1500, mientras que las unidades a precio de mercado rondan los US$2.000.

Durante la última década, la ciudad aprobó congelaciones de alquileres en contratos de un año en tres oportunidades, incluyendo el periodo de la pandemia de covid-19.

Según NYT, los puntos centrales del conflicto actual incluyen:

Composición de la junta: seis de los nueve miembros responden a la gestión actual de Mamdani.

seis de los nueve miembros responden a la gestión actual de Mamdani. Diversidad de ingresos: aunque el sistema ayuda a sectores vulnerables, un 10 por ciento de estos hogares gana al menos US$200 mil al año.

aunque el sistema ayuda a sectores vulnerables, un 10 por ciento de estos hogares gana al menos US$200 mil al año. Acciones legales: los representantes del sector inmobiliario adelantaron que presentarán demandas si se aprueba una congelación total este año.

Los alquileres de Nueva York son de los más caros del mundo Unsplash

La junta llevará a cabo reuniones para escuchar testimonios de investigadores, propietarios y grupos de inquilinos antes de la votación final.