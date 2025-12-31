Año Nuevo 2026 en Nueva York: todos los links para ver en vivo y gratis la caída de la bola de Times Square

La llegada de 2026 volverá a tener a Times Square como epicentro de una de las celebraciones más emblemáticas, con la famosa caída de la bola. Miles de personas se reunirán en el corazón de la ciudad Nueva York y millones más podrán seguir el evento en vivo desde distintos países a través de transmisiones online gratuitas.

La caída de la bola en Times Square se podrá seguir en tiempo real

El festejo de Año Nuevo en Times Square no solo se vivirá en las calles de Manhattan. La organización pondrá a disposición transmisiones en vivo sin cortes comerciales que comenzarán a las 18 horas del Este (17 CST y 15 PST) del 31 de diciembre y se extenderán hasta después de la medianoche.

Estos webcasts permitirán seguir cada detalle previo al momento central, con acceso a historias detrás de escena, entrevistas con artistas y celebridades, y recorridos exclusivos por el armado del espectáculo.

También se habilitará una transmisión especial con subtítulos y con interpretación en Lenguaje de Señas Americana (ASL, por sus siglas en inglés), disponible a través de YouTube.

Todas las formas de ver la caída de la bola de Times Square desde el celular o la computadora

Times Square Alliance y Countdown Entertainment, coorganizadores del evento, ofrecerán múltiples opciones gratuitas para seguir la celebración en vivo desde dispositivos móviles o computadoras.

Desde las 18 hs (EST) del 31 de diciembre hasta las 00.15 hs (EST) del 1° de enero, distintas plataformas transmitirán de manera continua todo lo que ocurra.

La señal oficial sin cortes comerciales comenzará a las 18:00 h EST (17:00 CST / 15:00 PST) del 31 de diciembre de 2025 facebook.com/timessquarenyc

Entre los sitios que emitirán el streaming se encuentran:

A estas opciones se sumarán las redes sociales. La señal oficial se transmitirá a través de Facebook Live desde la cuenta de Times Square NYC y también se compartirá en X (ex Twitter) mediante el perfil institucional.

Artistas y música en vivo para recibir 2026 con la caída de la bola

El calendario artístico incluirá presentaciones de figuras reconocidas de distintos géneros musicales. A lo largo de la noche, el público y la audiencia online podrán disfrutar de actuaciones en vivo en los diferentes escenarios instalados en la zona.

Estos son los artistas confirmados:

B.o.B : interpretará canciones como Airplanes y Nothin’ On You , además de su material más reciente.

: interpretará canciones como y , además de su material más reciente. Ciara : ofrecerá un popurrí de sus éxitos en el marco del especial “Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve”.

: ofrecerá un popurrí de sus éxitos en el marco del especial “Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve”. Tones and I : cantará varios de sus temas más conocidos y regresará cerca de la medianoche con una versión de Imagine , de John Lennon.

: cantará varios de sus temas más conocidos y regresará cerca de la medianoche con una versión de , de John Lennon. Robyn : participará en el especial “New Year’s Eve Live” de CNN con canciones emblemáticas de su carrera.

: participará en el especial “New Year’s Eve Live” de con canciones emblemáticas de su carrera. Diana Ross: tendrá a su cargo una de las presentaciones más esperadas de la recta final de la noche.

La grilla también contará con la participación de LE SSERAFIM, Little Big Town, Maren Morris, Xavi y Ana Bárbara.

Los coorganizadores, Times Square Alliance y Countdown Entertainment, habilitarán los sitios web oficiales TimesSquareNYC.org, NewYearsEve.nyc y TimesSquareBall.net para seguir el evento desde cualquier dispositivo facebook.com/timessquarenyc

Más de un siglo de tradición en la caída de la bola en Times Square

Según cuenta su portal oficial, la historia de la caída de la bola en Times Square comenzó en 1907 y solo se interrumpió en 1942 y 1943, debido al apagón impuesto durante la Segunda Guerra Mundial.

A lo largo de las décadas, la bola cambió de materiales, tamaños y tecnologías, pero mantuvo siempre su función simbólica como señal del inicio de un nuevo año.