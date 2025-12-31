Asunción de Zohran Mamdani en NYC: hora del Este de EE.UU. y cómo ver en vivo la presentación del nuevo alcalde

Zohran Mamdani, alcalde electo de la ciudad de Nueva York, está a horas de su asunción para juramentar por el cargo de forma oficial. Esta es la hora en la que se llevará a cabo la ceremonia y cómo se puede ver en vivo la presentación.

¿A qué hora será la toma de posesión del nuevo alcalde de Nueva York?

La ley de Nueva York establece que los mandatos de cuatro años de los alcaldes comienzan el 1º de enero después de las elecciones. Es así que Mamdani será juramentado primero durante una ceremonia privada, a la medianoche entre el miércoles y el jueves, y luego de manera pública.

La tarjeta de invitación de Zohran Mamdani a su evento de inauguración como alcalde de la ciudad de Nueva York transition2025.com

La asunción se realizará dentro de la antigua estación de metro City Hall. Luego prestará juramento en una ceremonia pública en el Ayuntamiento a las 13 hs (hora del este de EE.UU.), junto al contralor entrante Mark Levine y el defensor del pueblo reelegido Jumaane Williams.

El senador Bernie Sanders conducirá el evento. Los planes para la inauguración pública de Mamdani incluyen una ceremonia en la escalinata del Ayuntamiento y un programa de música y discursos ante miles de invitados. La entrada a la llamada “Block Party” o fiesta callejera comenzará a las 11 hs y se debe hacer un registro para conseguir el acceso.

¿Cómo ver en vivo el juramento de Zohran Mamdani?

Además de poder asistir a la asunción, estará la opción de ver la transmisión en vivo. Para recibir el enlace oficial es necesario hacer un registro gratuito en su web oficial. Quienes confirmen su inscripción recibirán el link para unirse en línea.

El registro se debe hacer en el sitio: luma.com/inauguration, y para completarlo es necesario indicar nombre y apellido, un correo electrónico, un número de teléfono y el lugar desde el que se seguirá la transmisión.

En el sitio oficial está la opción para registrarse a la transmisión en vivo de la ceremonia luma.com/inauguration - luma.com/inauguration

Además, cadenas de televisión como CBS News New York, ABC7 NY, USA Today, Spectrum News NY1 y Thirteen, estación de PBS, transmitirán en vivo la ceremonia que se realizará a las 13 hs.

Además, decenas de miles de personas podrán ver en directo lo que el equipo de Mamdani ha denominado la “Inauguración de una Nueva Era” en las zonas de acceso gratuito a lo largo de Broadway, donde se colocarán grandes pantallas para ver el evento que se realizará en el Ayuntamiento.

¿Asistirá Eric Adams a la asunción de Mamdani?

El alcalde demócrata centrista saliente, Eric Adams, ha dejado abierta la posibilidad de que su asistencia sea cuestionada, señaló The Guardian.

En una conferencia de prensa el lunes, dijo que quería discutirlo con Mamdani para asegurarse de no “interrumpir su día”.

Eric Adams ha dejado abierta la posibilidad de que su asistencia a la inauguración de Mamdani sea cuestionada Facebook Zohran Mamdani/Archivo - Facebook Zohran Mamdani/Archivo

“Es un día histórico, muy importante, y es lamentable que algunos de sus partidarios prefieran protestar por todo”, explicó Adams. “Si él está tranquilo, yo también”, agregó.

Por su parte, Mamdani afirmó que su predecesor “sigue siendo bienvenido a mi investidura”.

El medio citado indica que solo un exalcalde de Nueva York, Bill de Blasio, un demócrata progresista, ha confirmado su asistencia, mientras que Mike Bloomberg y Rudy Giuliani no han confirmado públicamente su presencia en la ceremonia pública.