Mamdani Inauguration: hora y cómo será el evento que marcará el inicio de una “nueva era” para Nueva York

Zohran Mamdani asume como el 111.° alcalde de la ciudad de Nueva York el 1° de enero de 2026. La jornada incluye una ceremonia pública en el Ayuntamiento y una celebración al aire libre que se extiende por siete cuadras de Broadway, con transmisión en vivo y acceso gratuito para el público.

Cuándo es la inauguración de Zohran Mamdani como alcalde de Nueva York

Aunque no se confirmó aún el lugar exacto donde el alcalde electo presta juramento formal alrededor de la medianoche de miércoles 31 de diciembre de 2025, sí está previsto que horas más tarde encabece la ceremonia pública frente al edificio histórico. Esta segunda instancia es la que suele concentrar la mayor cantidad de asistentes.

Mamdani hace una invitación a su inauguración de mandato

La inauguración está programada para el jueves 1° de enero de 2026. Las puertas del área destinada al público se abren a las 11 hs (hora local), mientras que el programa oficial comienza a las 13 hs.

“Nueva York, este momento te pertenece. Únete a nosotros para la inauguración de una nueva era”, publicó Mamdani en su cuenta de X, junto a un video donde repasa las asunciones de varios alcaldes demócratas.

Dónde es la celebración de Mamdani y cuántas personas pueden asistir

El epicentro de la inauguración será el Ayuntamiento de Nueva York, situado dentro del City Hall Park, en el Bajo Manhattan, entre Broadway, Park Row y Chambers Street.

El espacio cuenta con aproximadamente 4000 lugares disponibles, según informó The New York Times. Para ampliar la capacidad, optaron por habilitar una fiesta vecinal a lo largo de siete cuadras de Broadway, entre las calles Murray y Liberty, donde pueden reunirse hasta 40.000 personas adicionales.

En estas zonas, se disponen pantallas gigantes que permiten seguir en directo la ceremonia. El evento también es transmitido en vivo por canales digitales.

La tarjeta de invitación de Zohran Mamdani a su evento de inauguración como alcalde de la ciudad de Nueva York transition2025.com

Cómo es la celebración que da inicio a una nueva era en Nueva York

En la inauguración se pueden escuchar los discursos del nuevo alcalde Zohran Mamdani y de otros funcionarios electos como Jumaane Williams, Defensor Público de la Ciudad de Nueva York, y Mark Levine, Contralor electo. También se anuncian presentaciones musicales.

No se instalarán carpas con calefacción ni se venderá comida en el área del evento. Los asistentes pueden adquirir alimentos en comercios cercanos o llevar los suyos. Además, por razones de seguridad, no se colocarán baños portátiles sobre Broadway durante la celebración.

Cómo registrarse y qué se necesita para asistir al evento inaugural del nuevo alcalde de Nueva York

La asistencia al evento será gratuita y no requerirá entrada paga. Los organizadores solicitan que quienes planeen asistir se registren previamente a través del sitio web oficial del evento para confirmar su presencia.

La inscripción es válida para la persona que se inscribe y su grupo familiar, sin necesidad de anotar a cada integrante por separado.

Se recomienda llegar al área, donde se hará el evento presencial, entre las 11 hs y las 12 hs para asegurar un buen lugar y participar de las actividades previas, que incluirán shows musicales antes del inicio formal de la ceremonia.

La entrada general a la fiesta vecinal se realizará por Liberty Street transition2025.com

Accesos, transporte y estaciones de metro recomendadas para asistir a la asunción de Mamdani

Debido a la magnitud del evento, habrá modificaciones en el servicio de transporte público en la zona del Ayuntamiento. El metro operará con horario de domingo y algunas líneas tendrán cambios en sus recorridos habituales.

Las estaciones recomendadas para llegar son:

Wall Street (líneas 2 y 3)

Broad Street (J y Z)

Rector Street (R y 1)

Fulton Street (4 y 5, con acceso por el pasaje de Dey Street).

Para personas con movilidad reducida, la estación más cercana será WTC Cortlandt. El acceso para público que requiera adaptaciones reconocidas por la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés) estará habilitado por Church Street y Barclay Street.

La entrada general a la fiesta vecinal se realizará por Liberty Street.

Qué está permitido llevar y que está prohibido en la inauguración de Mamdani

Se permitirá el ingreso con bolsos pequeños o mochilas reducidas que contengan artículos personales. También se podrán llevar termos con bebidas calientes sin alcohol y snacks para consumo personal o para compartir.

Entre los objetos prohibidos se incluyen:

Mochilas grandes

Cochecitos

Sillas

Mantas

Paraguas

Bicicletas

Bebidas alcohólicas

Drones

Fuegos artificiales

Punteros láser

Objetos voluminosos

Mascotas, con excepción de animales de servicio

Además, los organizadores recomendaron vestirse de acuerdo con el clima invernal. Sugirieron llevar gorros, bufandas, guantes y abrigo adecuado para permanecer al aire libre durante varias horas.