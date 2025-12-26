Cuándo será y cómo conseguir boletos para la fiesta de toma de posesión de Zohran Mamdani en Nueva York

El alcalde electo de la Gran Manzana, Zohran Mamdani, confirmó que se posesionará en 2026 y celebrará con una fiesta a la que ha invitado a todos los residentes de Nueva York. Existen dos tipos diferentes de boletos para formar parte del evento y una corta lista de requisitos.

Los boletos para la fiesta de posesión de Zohran Mamdani

Con su estilo cercano a la gente, Mamdani tendrá su fiesta de toma de posesión el próximo jueves 1 de enero de 2026, según Transition 2025 Inauguration.

La fiesta de toma de posesión de Zohran Mamdani en Nueva York se celebrará el 1 de enero de 2026 (Facebook/Zohran Kwame Mamdani)

Las puertas se abrirán a los invitados a partir de las 11.00 hs y el programa tiene planeado iniciar a las 13.00 hs en City Hall en la ciudad de Nueva York, en las calles conocidas como Cañón de los Héroes, a la altura de la Broadway.

Los boletos se adquieren a través del sitio web y son gratuitos, solo debe llenarse un formulario de inscripción con datos como el nombre completo de la persona, su correo electrónico, número de teléfono y el lugar de donde viene.

Para aquellos que no puedan asistir a la denominada fiesta del barrio de Nueva York, se les enviará un enlace con la transmisión en vivo de la posesión del alcalde electo.

Mientras que los demás podrán seguir la inauguración a través de las pantallas gigantes que se instalarán cerca de la City Hall Plaza.

La persona que llene el formulario para asistir a la fiesta al aire libre podrá ir acompañada de toda su familia y no necesitará registrar a cada uno por separado.

Quién es Zohran Mamdani, el nuevo alcalde electo de Nueva York

Se trata de un dirigente socialista demócrata que ganó las elecciones para la alcaldía de la Gran Manzana a inicios de noviembre de 2025. Con 34 años de edad, se convirtió en el primer musulmán en liderar la ciudad.

Zohran Mamdani, el nuevo alcalde electo de Nueva York, será el primer líder musulmán de la ciudad (Facebook/Zohran Kwame Mamdani)

Zohran Mamdani también será el alcalde más joven de Nueva York en más de un siglo y el primer musulmán y surasiático. Aunque nació en Kampala, Uganda, se estableció en la ciudad estadounidense desde que tenía 7 años.

Su estrategia de campaña fue calificada como poco convencional y se basó en eventos como búsquedas del tesoro y torneos de futbol.

Dentro de sus principales propuestas, el nuevo alcalde destacó el congelamiento de alquileres, la implementación de un sistema de transporte público gratuito y el establecimiento de guarderías sin costo para las familias.

Además, el socialista demócrata también presentó un plan para el sistema educativo neoyorquino en el que los padres podrían tener más control sobre el sistema escolar.

Otra medida propuesta por Mamdani es elevar el tipo impositivo máximo para las empresas del 7,25% al ​​11,5% e instaurar un impuesto del 2% para quienes ganen más de un millón de dólares.

Así será la posesión de Mamdani como alcalde de NY

La ceremonia iniciará a las 13.00 hs del jueves 1 de enero de 2026, cuando el alcalde electo jure su cargo en las escalinatas del Ayuntamiento.

Zohran Mamdani será el alcalde más joven de Nueva York en un siglo (Facebook/Zohran Kwame Mamdani)

Los otros funcionarios que también tomarán posesión son el contralor electo Mark Levine y el defensor del pueblo Jumaane Williams, de acuerdo con Spectrum Noticias.

El equipo de transición de Zohran Mamdani informó que prestará juramento como el próximo alcalde de la ciudad de Nueva York ante el senador de Vermont, Bernie Sanders, y la fiscal general de Nueva York, Letitia James.

La primera vez será a la media noche del Año Nuevo en una ceremonia oficiada por Letitia James, mientras que por la tarde de ese mismo día prestará juramento ante Sanders.