A qué hora jura Mamdani como alcalde de NYC este 1° de enero y cómo asistir a la block party en Broadway

El inicio de 2026 marcará un cambio institucional en la ciudad de Nueva York con la asunción de Zohran Mamdani como su 111.° alcalde. El dirigente electo tomará posesión del cargo el jueves 1° de enero en una serie de actos oficiales y públicos organizados por su equipo de transición, que ya dio a conocer el cronograma completo de la jornada.

A qué hora es el juramento de Zohran Mamdani como alcalde de NYC

La toma de posesión tendrá dos instancias de juramento. La primera se realizará a primera hora del 1° de enero, en un acto de carácter privado. Según lo informado por NBC New York, la fiscal general del estado, Letitia James, será la encargada de juramentar a Mamdani.

La asunción de Zohran Mamdani el jueves 1° de enero de 2026 dará inicio formal a su mandato y estará acompañada por un evento público de gran escala en el Bajo Manhattan Facebook Zohran Kwame Mamdani

Más tarde, a las 13 hs (ET), se llevará a cabo la ceremonia pública frente al Ayuntamiento de Nueva York, ubicado dentro del City Hall Park, en el Bajo Manhattan. En esa ocasión, el juramento será administrado por el senador Bernie Sanders, independiente por el estado de Vermont.

Esa ceremonia pública estará acompañada por una celebración abierta a la comunidad en Broadway, conocida como block party (fiesta vecinal, en español).

“Esta inauguración es una celebración del movimiento que construimos”, expresó Mamdani en un comunicado retomado por Fox News.

Dónde se realiza la ceremonia de asunción de Mamdani en Nueva York

La Gran Manzana se prepara para una convocatoria masiva el 1° de enero de 2026, con actividades que se extenderán durante varias horas y que permitirán la participación de residentes y visitantes. El evento contará con discursos, presentaciones artísticas y transmisión en vivo por plataformas digitales.

El eje institucional de la asunción será el Ayuntamiento de Nueva York, situado entre Broadway, Park Row y Chambers Street, dentro del perímetro del City Hall Park. Allí se desarrollará el acto protocolar con invitados, autoridades y representantes de distintos sectores de la ciudad. Según la organización, el espacio dispone de alrededor de 4000 lugares para asistentes acreditados.

Para permitir una mayor concurrencia, los organizadores habilitarán una fiesta vecinal sobre Broadway, en el tramo comprendido entre las calles Murray y Liberty. Esta extensión cubre aproximadamente siete cuadras y forma parte del histórico Cañón de los Héroes, un espacio utilizado en celebraciones cívicas y desfiles oficiales.

La entrada general a la fiesta vecinal se realizará por Liberty Street transition2025.com

En esta área se instalarán pantallas de gran tamaño que permitirán seguir en directo la ceremonia del Ayuntamiento. De esta manera, quienes no tengan acceso al sector de invitados podrán presenciar los discursos y el juramento desde la vía pública.

El evento también será emitido en vivo a través de canales digitales oficiales, lo que permitirá seguir la jornada desde distintos puntos de la ciudad y de Estados Unidos.

La ceremonia de las 13 hs incluirá el discurso de Mamdani como nuevo alcalde y la participación de otros funcionarios electos. Entre ellos, el defensor público de la ciudad, Jumaane Williams, y el contralor electo, Mark Levine.

“En el día de la inauguración, no solo celebramos una ciudad que puedes costear, sino que te sientes orgulloso de llamar hogar. Estoy encantada de poder invitar a todos a unirse a nosotros, en persona o desde casa, para comenzar el Año Nuevo y la nueva era con música, arte y alegría”, expresó la directora ejecutiva de transición, Elana Leopold, según Fox News.

Cómo asistir a la block party en Broadway el 1° de enero

La block party de inauguración es un evento gratuito y abierto al público, pero con capacidad limitada. Si bien se espera la participación de alrededor de 40.000 personas, la organización solicita que quienes planeen asistir realicen un registro previo en el sitio web oficial para confirmar su presencia.

La inscripción cubre al grupo familiar de la persona que se anota, sin necesidad de cargar los datos de cada integrante. Este procedimiento permite a los organizadores estimar la concurrencia y gestionar los accesos de manera ordenada.

Las puertas del área destinada al público general se abrirán a las 11 hs. Se recomienda llegar entre las 11 hs y las 12 hs para asegurar un lugar con buena visibilidad y participar de las actividades previas al acto central.

Antes del inicio formal de la ceremonia, habrá presentaciones musicales y otras propuestas en el espacio habilitado sobre Broadway.

La tarjeta de invitación de Zohran Mamdani a su evento de inauguración como alcalde de la ciudad de Nueva York transition2025.com

Accesos, transporte y estaciones de metro recomendadas para asistir a la asunción de Mamdani

La entrada general a la fiesta vecinal se realizará por Liberty Street. Esto marcará algunas modificaciones en el transporte. El metro operará con horario de domingo y algunas líneas tendrán cambios en sus recorridos habituales.

Las estaciones recomendadas para llegar son:

Wall Street (líneas 2 y 3)

Broad Street (J y Z)

Rector Street (R y 1)

Fulton Street (4 y 5, con acceso por el pasaje de Dey Street).

Para personas con movilidad reducida, la estación más cercana será WTC Cortlandt. El acceso para público que requiera adaptaciones reconocidas por la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés) estará habilitado por Church Street y Barclay Street.

Zohran Mamdani asumirá como alcalde tras imponerse en las elecciones frente al exgobernador Andrew Cuomo y al candidato republicano Curtis Sliwa. Con su llegada al cargo, se convertirá en el primer alcalde musulmán en la historia de la ciudad de Nueva York y en el jefe de gobierno de la ciudad más poblada de EE.UU.