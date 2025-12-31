Las estrellas invitadas a la ceremonia inaugural de Zohran Mamdani como alcalde de Nueva York
La ceremonia y la fiesta marcarán el fin del mandato de Eric Adams y la toma de posesión del nuevo funcionario al frente de la ciudad
El alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, tomará posesión del cargo el 1º de enero de 2026, en una ceremonia que contará con un comité inaugural conformado por miembros de la política, como Alexandria Ocasio-Cortez y Bernie Sanders, pero también de figuras del entretenimiento.
Cuándo se celebra la ceremonia inaugural de Mamdani como alcalde de Nueva York
En una invitación publicada en su sitio web oficial, Mamdani detalló que la ceremonia tendrá lugar el jueves 1º de enero de 2026 en el Ayuntamiento de la ciudad de Nueva York, a partir de las 13 hs locales y con apertura de puertas dos horas antes.
“Todos están invitados a una fiesta en Broadway”, señaló con respecto a la emisión en pantallas y la celebración posterior, que está previsto que culmine a las 15 hs.
Alexandria Ocasio-Cortez y Bernie Sanders, en la inauguración de Mamdani
La representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez será la encargada de presentar al público a Mamdani. “Para los muchos neoyorquinos que durante mucho tiempo se han sentido traicionados por un statu quo roto, la congresista Alexandria Ocasio-Cortez encarna una nueva forma de hacer política que prioriza a la clase trabajadora”, declaró Mamdani en un comunicado publicado por CNN.
“Me ha enorgullecido mucho contar con ella como compañera en las diversas etapas de nuestro movimiento popular, desde la campaña de las primarias hasta nuestro mitin en Forest Hills en octubre y el primer día de la transición, y me honra que forme parte de nuestra histórica inauguración del Ayuntamiento”, agregó el alcalde electo.
Mamdani prestará juramento ante el senador Bernie Sanders y la fiscal general de Nueva York, Letitia James. Posteriormente, Mamdani dará paso a la denominada “Fiesta de Inauguración para una Nueva Era”, en Liberty Street.
En ese momento, finalizará el mandato del actual alcalde de Nueva York, Eric Adams.
Quiénes son los miembros del comité inaugural de Mamdani
En su sitio web, el alcalde electo de Nueva York detalló un listado de las figuras que participan en el comité inaugural, conformado por personas de todos los campos y comunidades. Según el funcionario, se trata de “neoyorquinos cuya creatividad, liderazgo y experiencia vivida reflejan la vida plena de la ciudad”.
Algunos de los destacados son:
- Alice Nascimento: directora de políticas e investigación de la organización sin fines de lucro en Brooklyn, New York Communities for Change (NYCC).
- Álvaro López: miembro de NYC Democratic Socialists of America.
- Ana María Archilla: del Partido de las Familias Trabajadoras de Nueva York.
- Antonio Weiss: inversionista y exfuncionario del Departamento del Tesoro.
- Aaron Eisenberg: de la UAW Region 9A de trabajadores unidos.
- ATM Kamrul Hasan: miembro del Departamento de Policía de Nueva York y hermano del oficial difunto Didarul Islam.
- Beth Miller: de Jewish Voice for Peace.
- Ceyenne Doroshow: de la organización sin fines de lucro enfocada en los derechos de las personas homosexuales y negras G.L.I.T.S.
- Cynthia Nixon: actriz y activista, parte del elenco de Sex on the City.
- Kal Penn: actor conocido por producciones como How I Met Your Mother.
- The Kid Mero: presentador de televisión y comediante.
- Juan Turturro: actor y cineasta.
- Sonny Rollins: músico de jazz.
Qué artículos están prohibidos en la fiesta de inauguración de Mamdani
La organización advirtió a los asistentes que las autoridades revisarán los objetos personales de los asistentes y detalló una lista con una serie de objetos que no están permitidos en el área. Entre ellos, se encuentran:
- Bolsas y mochilas grandes.
- Armas, fuegos artificiales o explosivos.
- Drones o dispositivos aéreos teledirigidos.
- Enfriadores.
- Sillas.
- Mantas.
- Paraguas.
- Bicicletas o patinetes.
- Bebidas alcohólicas.
- Sustancias ilegales.
- Mascotas (excepto animales de servicio).
- Objetos grandes que puedan obstruir la visión de los espectadores que lo rodean.
- Lápiz láser.
- Flipper Zero (dispositivo de seguridad portátil que contiene controles remotos y NFC entre sus funciones).
- Raspberry Pi (computadoras de placa única y de pequeño tamaño).
