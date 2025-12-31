Las estrellas invitadas a la ceremonia inaugural de Zohran Mamdani como alcalde de Nueva York

El alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, tomará posesión del cargo el 1º de enero de 2026, en una ceremonia que contará con un comité inaugural conformado por miembros de la política, como Alexandria Ocasio-Cortez y Bernie Sanders, pero también de figuras del entretenimiento.

Cuándo se celebra la ceremonia inaugural de Mamdani como alcalde de Nueva York

En una invitación publicada en su sitio web oficial, Mamdani detalló que la ceremonia tendrá lugar el jueves 1º de enero de 2026 en el Ayuntamiento de la ciudad de Nueva York, a partir de las 13 hs locales y con apertura de puertas dos horas antes.

“Todos están invitados a una fiesta en Broadway”, señaló con respecto a la emisión en pantallas y la celebración posterior, que está previsto que culmine a las 15 hs.

La inauguración de Mamdani será el 1º de enero de 2026 transition2025.com

Alexandria Ocasio-Cortez y Bernie Sanders, en la inauguración de Mamdani

El senador Bernie Sanders en un discurso acompañado de la legisladora Alexandria Ocasio-Cortez David Zalubowski - AP

La representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez será la encargada de presentar al público a Mamdani. “Para los muchos neoyorquinos que durante mucho tiempo se han sentido traicionados por un statu quo roto, la congresista Alexandria Ocasio-Cortez encarna una nueva forma de hacer política que prioriza a la clase trabajadora”, declaró Mamdani en un comunicado publicado por CNN.

“Me ha enorgullecido mucho contar con ella como compañera en las diversas etapas de nuestro movimiento popular, desde la campaña de las primarias hasta nuestro mitin en Forest Hills en octubre y el primer día de la transición, y me honra que forme parte de nuestra histórica inauguración del Ayuntamiento”, agregó el alcalde electo.

Mamdani prestará juramento ante el senador Bernie Sanders y la fiscal general de Nueva York, Letitia James. Posteriormente, Mamdani dará paso a la denominada “Fiesta de Inauguración para una Nueva Era”, en Liberty Street.

En ese momento, finalizará el mandato del actual alcalde de Nueva York, Eric Adams.

Quiénes son los miembros del comité inaugural de Mamdani

En su sitio web, el alcalde electo de Nueva York detalló un listado de las figuras que participan en el comité inaugural, conformado por personas de todos los campos y comunidades. Según el funcionario, se trata de “neoyorquinos cuya creatividad, liderazgo y experiencia vivida reflejan la vida plena de la ciudad”.

Se revelaron las estrellas invitadas a la ceremonia que oficializará a Zohran Mamdani Instagram/kalpenn

Algunos de los destacados son:

Alice Nascimento : directora de políticas e investigación de la organización sin fines de lucro en Brooklyn, New York Communities for Change (NYCC).

: directora de políticas e investigación de la organización sin fines de lucro en Brooklyn, New York Communities for Change (NYCC). Álvaro López : miembro de NYC Democratic Socialists of America.

: miembro de NYC Democratic Socialists of America. Ana María Archilla : del Partido de las Familias Trabajadoras de Nueva York.

: del Partido de las Familias Trabajadoras de Nueva York. Antonio Weiss : inversionista y exfuncionario del Departamento del Tesoro.

: inversionista y exfuncionario del Departamento del Tesoro. Aaron Eisenberg : de la UAW Region 9A de trabajadores unidos.

: de la UAW Region 9A de trabajadores unidos. ATM Kamrul Hasan : miembro del Departamento de Policía de Nueva York y hermano del oficial difunto Didarul Islam.

: miembro del Departamento de Policía de Nueva York y hermano del oficial difunto Didarul Islam. Beth Miller : de Jewish Voice for Peace.

: de Jewish Voice for Peace. Ceyenne Doroshow : de la organización sin fines de lucro enfocada en los derechos de las personas homosexuales y negras G.L.I.T.S.

: de la organización sin fines de lucro enfocada en los derechos de las personas homosexuales y negras G.L.I.T.S. Cynthia Nixon : actriz y activista, parte del elenco de Sex on the City .

: actriz y activista, parte del elenco de . Kal Penn : actor conocido por producciones como How I Met Your Mother .

: actor conocido por producciones como . The Kid Mero : presentador de televisión y comediante.

: presentador de televisión y comediante. Juan Turturro : actor y cineasta.

: actor y cineasta. Sonny Rollins: músico de jazz.

Artistas y figuras del cine como The Kid Mero y Cynthia Nixon participan del comité inaugural Instagram/thekidmero/cynthiaenixon

Qué artículos están prohibidos en la fiesta de inauguración de Mamdani

La organización advirtió a los asistentes que las autoridades revisarán los objetos personales de los asistentes y detalló una lista con una serie de objetos que no están permitidos en el área. Entre ellos, se encuentran: