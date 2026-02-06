Atención, migrantes de Nueva York: los requisitos para aplicar a una oportunidad única de trabajo en un organismo oficial

El gobierno de Nueva York abrió a través de internet una oportunidad única para el trabajo de guardia de seguridad. Para esto, el solicitante debe tener más de 18 años, cumplir con otros requisitos de elegibilidad y completar una capacitación de ocho horas previas a la asignación en una escuela aprobada por los Servicios de Justicia Penal (DCJS, por sus siglas en inglés).

Los requisitos para aplicar a una oportunidad de trabajo en Nueva York

En febrero de 2026, los migrantes y la población en general pueden aplicar para el puesto de guardia de seguridad en Nueva York, sin armas. Antes de obtener el trabajo, deben cumplir con criterios básicos y completar un curso de capacitación de ocho horas.

Los migrantes autorizados a trabajar en EE.UU. pueden aplicar al puesto de seguridad en Nueva York Freepik

De acuerdo al anuncio del organismo en X, los requisitos de elegibilidad son:

Tener al menos 18 años de edad .

. Estar autorizado para trabajar en EE. UU. (ciudadano o residente extranjero con autorización de trabajo).

(ciudadano o residente extranjero con autorización de trabajo). No tener antecedentes penales graves (verificación de antecedentes mediante huellas dactilares).

(verificación de antecedentes mediante huellas dactilares). Contar con una identificación con foto actual emitida por el estado de Nueva York (licencia de conducir/identificación de no conductor).

emitida por el estado de Nueva York (licencia de conducir/identificación de no conductor). Tomarse las huellas dactilares.

En su sitio web oficial, la agencia aclara que las solicitudes falsas o incompletas pueden dar lugar a la denegación o a la toma de medidas posteriores. Además, para obtener el puesto se requiere un Registro de Guardia de Seguridad vigente, emitido por el Departamento de Estado de Nueva York.

El entrenamiento para aplicar a una oportunidad única de trabajo en un organismo oficial de Nueva York

El entrenamiento en Nueva York sigue una secuencia definida, según explica el organismo. La mayoría de los guardias completan un curso de ocho horas previo a su asignación, luego un curso de capacitación práctica de 16 horas tras su contratación y un curso de capacitación en servicio de ocho horas cada año.

Los requisitos para aplicar a la oportunidad única de trabajo en el organismo oficial de Nueva York incluye la obligación de completar varias capacitaciones Freepik

Luego de completar la primera parte, el solicitante puede aplicar al trabajo de guardia de seguridad sin armas.

Los oficiales armados en Nueva York acceden al puesto mediante una vía aparte. Por lo general, se necesita una licencia de pistola válida del estado de Nueva York (emitida por las autoridades locales de licencias) y el entrenamiento requerido en armas de fuego antes de poder trabajar de esta manera:

Entrenamiento en armas de fuego: las pautas del DOS y del DCJS comúnmente hacen referencia a un curso de entrenamiento en armas de fuego de 47 horas para guardias armados.

las pautas del DOS y del DCJS comúnmente hacen referencia a un para guardias armados. Entrenamiento anual con armas de fuego: los oficiales también completan un curso anual de entrenamiento con armas de fuego de ocho horas (separado del servicio anual sin armas).

Si cumplen con los requisitos establecidos por el organismo oficial, los migrantes pueden aplicar al trabajo en línea Freepik

Cómo aplicar para el puesto de guardia de seguridad en Nueva York

El organismo incluye en su página web una guía paso a paso para aplicar al puesto de trabajo de guardia de seguridad en Nueva York: