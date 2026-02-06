Atención, migrantes de Nueva York: los requisitos para aplicar a una oportunidad única de trabajo en un organismo oficial
Los solicitantes deben tener al menos 18 años, estar autorizados a trabajar en Estados Unidos y no contar con antecedentes penales graves
- 3 minutos de lectura'
El gobierno de Nueva York abrió a través de internet una oportunidad única para el trabajo de guardia de seguridad. Para esto, el solicitante debe tener más de 18 años, cumplir con otros requisitos de elegibilidad y completar una capacitación de ocho horas previas a la asignación en una escuela aprobada por los Servicios de Justicia Penal (DCJS, por sus siglas en inglés).
Los requisitos para aplicar a una oportunidad de trabajo en Nueva York
En febrero de 2026, los migrantes y la población en general pueden aplicar para el puesto de guardia de seguridad en Nueva York, sin armas. Antes de obtener el trabajo, deben cumplir con criterios básicos y completar un curso de capacitación de ocho horas.
De acuerdo al anuncio del organismo en X, los requisitos de elegibilidad son:
- Tener al menos 18 años de edad.
- Estar autorizado para trabajar en EE. UU. (ciudadano o residente extranjero con autorización de trabajo).
- No tener antecedentes penales graves (verificación de antecedentes mediante huellas dactilares).
- Contar con una identificación con foto actual emitida por el estado de Nueva York (licencia de conducir/identificación de no conductor).
- Tomarse las huellas dactilares.
En su sitio web oficial, la agencia aclara que las solicitudes falsas o incompletas pueden dar lugar a la denegación o a la toma de medidas posteriores. Además, para obtener el puesto se requiere un Registro de Guardia de Seguridad vigente, emitido por el Departamento de Estado de Nueva York.
El entrenamiento para aplicar a una oportunidad única de trabajo en un organismo oficial de Nueva York
El entrenamiento en Nueva York sigue una secuencia definida, según explica el organismo. La mayoría de los guardias completan un curso de ocho horas previo a su asignación, luego un curso de capacitación práctica de 16 horas tras su contratación y un curso de capacitación en servicio de ocho horas cada año.
Luego de completar la primera parte, el solicitante puede aplicar al trabajo de guardia de seguridad sin armas.
Los oficiales armados en Nueva York acceden al puesto mediante una vía aparte. Por lo general, se necesita una licencia de pistola válida del estado de Nueva York (emitida por las autoridades locales de licencias) y el entrenamiento requerido en armas de fuego antes de poder trabajar de esta manera:
- Entrenamiento en armas de fuego: las pautas del DOS y del DCJS comúnmente hacen referencia a un curso de entrenamiento en armas de fuego de 47 horas para guardias armados.
- Entrenamiento anual con armas de fuego: los oficiales también completan un curso anual de entrenamiento con armas de fuego de ocho horas (separado del servicio anual sin armas).
Cómo aplicar para el puesto de guardia de seguridad en Nueva York
El organismo incluye en su página web una guía paso a paso para aplicar al puesto de trabajo de guardia de seguridad en Nueva York:
- Completar la capacitación previa a la asignación de ocho horas con un proveedor aprobado por DCJS y conservar el certificado.
- Completar la toma electrónica de huellas dactilares y conservar el recibo o confirmación.
- Enviar la solicitud al DOS utilizando los formularios e instrucciones actuales (y abonar las tarifas correctas).
- Realizar la capacitación en el trabajo de 16 horas dentro del plazo oficial después de la contratación.
- Completar cada año la capacitación en servicio para mantener el cumplimiento.
Otras noticias de Trabajos en EE.UU.
Cerca de US$150 por día. Cuál es el salario mínimo de un migrante que trabaja 8 horas en Dallas en febrero 2026
Fuerte recorte. Qué pasó en Washington Post: esto es lo que se sabe sobre la ola de despidos
Busca empleados. Es mexicano, tiene un food truck cerca del Levi’s Stadium de California y se prepara para el Super Bowl
- 1
Podrían llegar 10.000 autos de EE.UU. sin pagar arancel tras el acuerdo
- 2
La historia detrás del pasaje que no aparece en los mapas y atraviesa una manzana
- 3
Juicio por YPF: a pedido del tribunal, la Argentina presentó una declaración jurada sobre el oro del Banco Central
- 4
Taxi Driver: los 50 años de la película que cambió para siempre al cine y que hoy nadie se atrevería a filmar