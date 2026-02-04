Buenas noticias en Nueva York: buscan preparar a 750 trabajadores para empleos con “buenos salarios” en energía verde

Kathy Hochul, gobernadora de Nueva York, anunció una financiación de 4 millones de dólares para apoyar programas de desarrollo de la fuerza laboral en energía limpia en todo el estado. La iniciativa apunta a capacitar a 750 trabajadores para empleos con “buenos salarios” en el sector. El dinero se destinará a siete instituciones que ofrecerán cursos para preparar a los futuros empleados.

El plan para preparar a 750 trabajadores para empleos con “buenos salarios” en energía verde en Nueva York

La oficina de Hochul informó a través de un comunicado la nueva inversión que permitirá a 750 neoyorquinos capacitarse para obtener “salarios justos” en el sector de la energía limpia.

De este modo, servirá para promover el desarrollo de la industria, así como para ofrecer oportunidades en el mercado laboral para los ciudadanos del Estado Imperial.

La financiación de Hochul en Nueva York permitirá preparar a los trabajadores en la industria de la energía limpia

Al anunciar el plan, Hochul sostuvo: “Estamos invirtiendo en los neoyorquinos y en los empleos de energía limpia del futuro. Al apoyar programas de desarrollo laboral en todo el estado, estos fondos abrirán las puertas a carreras bien remuneradas, a la vez que fortalecerán una de las industrias de mayor crecimiento del estado”.

La financiación parte del objetivo de la gobernadora de otorgar herramientas a los neoyorquinos para que adquieran las habilidades necesarias para “empleos de alto crecimiento en industrias estratégicas del futuro”.

Empleos con “buenos salarios” en energía verde: las oportunidades que se abren en Nueva York

Aprobado por la Junta Directiva de la Autoridad de Energía de Nueva York (NYPA, por sus siglas en inglés), el financiamiento se destinará a siete organizaciones e instituciones que brindarán capacitación y oportunidades de inserción laboral:

Bronx Green Job Center y Knowledge House: US$1.400.000. Utilizará los fondos para apoyar programas de capacitación inicial en un centro regional de última generación para el desarrollo de la fuerza laboral en energía limpia.

US$1.400.000. Utilizará los fondos para apoyar programas de capacitación inicial en un centro regional de última generación para el desarrollo de la fuerza laboral en energía limpia. Welder Underground: US$740 mil. Con sede en Brooklyn, ampliará el acceso a capacitación avanzada en soldadura y fabricación. Se centrará en la inserción laboral y las oportunidades de empleo a largo plazo en oficios de alta demanda.

US$740 mil. Con sede en Brooklyn, ampliará el acceso a capacitación avanzada en soldadura y fabricación. Se centrará en la inserción laboral y las oportunidades de empleo a largo plazo en oficios de alta demanda. Sindicato Internacional de Trabajadores de Norteamérica (LiUNA), Local 1822: US$635 mil. Ubicado en Massena, usará los fondos para fortalecer las vías de preaprendizaje en los oficios de la construcción. Ofrecerá así formación básica y servicios de apoyo para preparar a los participantes para carreras sindicales.

US$635 mil. Ubicado en Massena, usará los fondos para fortalecer las vías de preaprendizaje en los oficios de la construcción. Ofrecerá así formación básica y servicios de apoyo para preparar a los participantes para carreras sindicales. Proyecto de Justicia Laboral: US$465 mil. Con sede en Brooklyn, brindará capacitación para carreras emergentes en movilidad limpia, con énfasis en seguridad y competencias técnicas. Ayudará a dotar a los trabajadores de las habilidades necesarias en el creciente sector del transporte ecológico.

US$465 mil. Con sede en Brooklyn, brindará capacitación para carreras emergentes en movilidad limpia, con énfasis en seguridad y competencias técnicas. Ayudará a dotar a los trabajadores de las habilidades necesarias en el creciente sector del transporte ecológico. Consejo de Carpinteros del Distrito de la Ciudad de Nueva York: US$260 mil. Ubicado en Manhattan, mejorará la capacitación avanzada para aprendices en áreas especializadas de la construcción, especialmente en proyectos de eficiencia energética y tecnologías limpias.

US$260 mil. Ubicado en Manhattan, mejorará la capacitación avanzada para aprendices en áreas especializadas de la construcción, especialmente en proyectos de eficiencia energética y tecnologías limpias. City College of New York: US$300 mil. Lanzará un programa piloto para preparar a los participantes para carreras en infraestructura de carga de vehículos eléctricos en su campus de Manhattan. La iniciativa combina formación técnica con vías de certificación reconocidas por la industria para satisfacer las necesidades de mano de obra en la economía de las energías limpias.

US$300 mil. Lanzará un programa piloto para preparar a los participantes para carreras en infraestructura de carga de vehículos eléctricos en su campus de Manhattan. La iniciativa combina formación técnica con vías de certificación reconocidas por la industria para satisfacer las necesidades de mano de obra en la economía de las energías limpias. Building Skills NY: US$200 mil. La organización sin fines de lucro con sede en Manhattan aprovechará los fondos para expandir la capacitación profesional en construcción en los barrios de la ciudad mediante la integración de prácticas de construcción sostenible y apoyo para la preparación laboral. Está diseñado para conectar a los participantes con oportunidades de empleo sostenible en el sector de la construcción.

Para impulsar la industria de la energía verde, el gobierno de Nueva York invierte en proyectos solares, eólicos (terrestres y marinos) e hidroeléctricos

Energía verde en Nueva York: el objetivo de Hochul

La financiación de los programas de capacitación laboral, que ofrecerán oportunidades de trabajo en el sector de la energía limpia, se alinea con el objetivo del gobierno de Nueva York de lograr que el 70% de su electricidad provenga de fuentes renovables para 2030.

Según el sitio web oficial del gobierno, esto comprende el objetivo de energía limpia más completo y ambicioso en la historia del Estado Imperial.

Además, la Ley del Clima ordena cumplir objetivos específicos, como contar con 3 GW de recursos de almacenamiento de energía para 2030 y al menos 9 GW de energía eólica marina para 2035, de acuerdo con el Departamento de Servicio Público estatal (DPS, por sus siglas en inglés).

Hochul apunta a que el 70% de la electricidad de Nueva York provenga de fuentes renovables en 2030

Para lograrlo, el presupuesto estatal contempla proyectos solares, eólicos (terrestres y marinos) e hidroeléctricos, así como mejoras en la infraestructura de transmisión para suministrar energía limpia desde su origen hasta donde se necesita.