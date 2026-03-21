Avanza el plan de modernización de trenes en Nueva York: Kathy Hochul y la MTA anuncian inversión récord

La Autoridad Metropolitana del Transporte de Nueva York (MTA, por sus siglas en inglés) anunció junto con la gobernadora Kathy Hochul un plan de inversión récord en el sistema del Metro, que reemplazará casi el 40% de los vagones de la flota. Según las autoridades, la medida promete reducir los problemas que experimentan los usuarios en sus viajes y mejorar la seguridad.

Buenas noticias para pasajeros: la MTA anuncia reemplazo de los vagones

La oficina de la gobernadora comunicó a través de un comunicado oficial que la MTA avanzará con su mayor contrato de vagones de metro de la historia. Actualmente, el plan atraviesa la primera fase de licitación, en la que se solicitan propuestas a los fabricantes de trenes de ferrocarril.

Hochul anunció en Nueva York el nuevo plan de inversiones récord de la MTA para reemplazar cerca del 40% de la flota http://governor.ny.gov

El pedido base será de 1140 unidades para reemplazar los trenes R62 y R62A que operan en las líneas 1, 3 y 6. Además, si se ejerce la opción de compra de los 1250 adicionales, se sustituirán los vagones R142 y R142A en las vías 2, 4 y 5.

Según la información de la oficina de Hochul, el contrato podría reemplazar hasta el 36,4% de la flota total del Metro, el 17,3% solo con el pedido base.

“Miles de nuevos vagones que ofrecen un mejor servicio y un viaje más fiable para millones de personas cada día: eso es lo que podemos lograr cuando invertimos plenamente en el transporte público”, declaró Hochul.

Luego, sostuvo que al incorporar aún más unidades con pasillos abiertos al metro, el gobierno puede “mejorar significativamente la seguridad y la experiencia general de los usuarios”.

Según el anuncio, la MTA incorporará nuevos vagones con pasillo abierto y un sistema para el proceso automático de conteo de pasajeros en Nueva York Facebook Metropolitan Transportation Authority - MTA

Detalles del plan de modernización de la MTA en Nueva York para reemplazar los trenes

El plan de inversión récord anunciado en conjunto por la MTA y Hochul contiene los siguientes detalles:

El contrato incluye 2390 vagones de metro nuevos , más que la flota combinada de la Autoridad de Tránsito de Chicago y la Autoridad de Tránsito de la Bahía de Massachusetts.

, más que la flota combinada de la Autoridad de Tránsito de Chicago y la Autoridad de Tránsito de la Bahía de Massachusetts. Los nuevos trenes, modelo R262, se financiarán con el Plan de Inversiones 2025-2029 de la agencia , que recibió una histórica asignación de 68 mil millones de dólares por parte de Hochul.

, que recibió una histórica asignación de 68 mil millones de dólares por parte de Hochul. Los nuevos vagones mejorarán significativamente la fiabilidad con una mayor distancia media entre fallos, según el gobierno. Además, la medida reducirá la cantidad de problemas que enfrentan los usuarios durante sus trayectos diarios y disminuirá el tiempo que los vehículos están fuera de servicio.

La MTA introdujo nuevas puertas en el sistema de transporte de Nueva York

Los cambios en la flota de trenes de Nueva York que espera realizar la MTA

El comunicado señala que durante la presentación de propuestas la MTA brinda a los fabricantes mayor flexibilidad para proponer nuevas ideas que en contratos anteriores.

Más del 60% de las especificaciones técnicas ahora se basan en el rendimiento, en lugar de enfocarse en el diseño. Asimismo, por primera vez se solicita a los postulantes que presenten estimaciones del costo total de propiedad.

La solicitud de propuestas describe otras especificaciones técnicas diseñadas para mejorar la eficiencia, la seguridad, el rendimiento y la experiencia del cliente, lo que incluye:

Sistemas de megafonía de mayor calidad y dispositivos de asistencia auditiva que permiten a los pasajeros con discapacidad conectarse a sus dispositivos personales.

de mayor calidad y dispositivos de que permiten a los pasajeros con discapacidad conectarse a sus dispositivos personales. Vagones con pasillo abierto .

. Proceso automático de conteo de viajeros.

Control de frenado eléctrico para lograr ahorros mediante la reducción de piezas.

para lograr ahorros mediante la reducción de piezas. Cámaras a bordo similares a las instaladas actualmente en la flota de Metro existente y circuito cerrado de televisión en el borde de los andenes, junto con una cerradura electrónica para evitar el acceso no autorizado a la cabina.

Los plazos establecidos determinan que las propuestas deben presentarse antes del 8 de septiembre de 2026 y se prevé que el contrato se adjudique a principios de 2028.