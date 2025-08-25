Buenas noticias en Nueva York: Kathy Hochul anunció el listado completo de playas públicas para el final del verano

Falta poco para que el verano boreal llegue a su fin, pero todavía se puede disfrutar del calor en EE.UU. En ese contexto, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, compartió la lista de parques y playas públicas del estado para que los residentes aprovechen lo que resta de la temporada. “Queremos que todos se diviertan“, afirmó.

Las playas públicas para disfrutar en Nueva York

Tras las restricciones por el huracán Erin, la gobernadora de Nueva York comunicó en redes sociales que ya se puede volver a nadar en las aguas neoyorquinas. Además, difundió un listado de parques y playas públicas del estado.

Kathy Hochul compartió la lista completa de playas públicas en Nueva York (Foto AP/Julia Nikhinson) Julia Nikhinson - AP

“Queremos que todos se diviertan y se mantengan seguros. Por favor, sigan tomando precauciones al nadar y sigan las instrucciones de los socorristas”, solicitó Hochul a los residentes.

Específicamente, Nueva York cuenta con 67 playas públicas y parques con zonas para nadar y disfrutar del sol, la arena y el agua. Algunas de ellas son:

Jones Beach State Park, ubicada en 2400 Ocean Parkway, Wantagh.

ubicada en 2400 Ocean Parkway, Wantagh. Fair Haven Beach State Park , ubicada 14985 State Park Road, Fair Haven.

, ubicada 14985 State Park Road, Fair Haven. Hamlin Beach State Park , se encuentra en 1 Hamlin Beach Blvd. West Hamlin.

, se encuentra en 1 Hamlin Beach Blvd. West Hamlin. Woodlawn Beach State Park , ubicada en S-3580 Lakeshore Rd Blasdell.

, ubicada en S-3580 Lakeshore Rd Blasdell. Orient Beach State Park, se encuentra en 40000 Main Road (Route 25) Orient.

Nueva York cuenta con 67 playas públicas para nadar y disfrutar del final de la temporada de verano Instagram @coopersbeach

La lista completa de lagos, piscinas y playas públicas en Nueva York se puede encontrar en línea. El sitio oficial ofrece un buscador y un mapa para que los residentes encuentren el lugar más cercano a ellos.

Recomendaciones de las autoridades de Nueva York para nadar de manera segura

El estado de Nueva York cuenta con una gran cantidad de áreas designadas para nadar, aunque siempre debe haber socorristas para adentrarse en el agua. En ese sentido, las autoridades tienen ciertas recomendaciones y reglas para disfrutar del verano. Estas son:

Ser cuidadoso : las personas que se metan al agua deben saber nadar.

: las personas que se metan al agua deben saber nadar. Elegir colores brillantes para los trajes de baño : por ejemplo, el rosa y el naranja neón ofrecen mayor visibilidad en piscinas con fondo claro, mientras que en playas, lagos o piscinas con fondo oscuro, es mejor el verde neón, el naranja neón y el amarillo neón.

: por ejemplo, el rosa y el naranja neón ofrecen mayor visibilidad en piscinas con fondo claro, mientras que en playas, lagos o piscinas con fondo oscuro, es mejor el verde neón, el naranja neón y el amarillo neón. Prestar atención a las condiciones climáticas: las autoridades remarcan que nadar en el océano es diferente a hacerlo en una piscina, ya que suele haber oleaje fuerte. Por eso, es clave revisar cómo estará el océano y el pronóstico del tiempo en Servicio Meteorológico Nacional.

Las autoridades recomiendan revisar el pronóstico y nadar en playas donde haya socorristas presentes BRUCE BENNETT - GETTY IMAGES NORTH AMERICA