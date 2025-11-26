Buenas noticias en Nueva York: la Policía entrega más de 3000 pavos por el Día de Acción de Gracias

En la antesala del Día de Acción de Gracias, que se celebrará en todo Estados Unidos este jueves 27 de noviembre, la Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés) se encargará de la distribución de más de 3000 pavos en los distintos barrios de la Gran Manzana.

Pavos gratis en Nueva York para Thanksgiving

El operativo ya comenzó y tuvo un punto central en el Bronx, donde el lunes 24 de noviembre por la tarde se entregaron alrededor de 100 pavos y pollos gratis a las familias de bajos ingresos de la ciudad.

La NYPD entrega pavos gratis para los más necesitados en la antesala del Día de Acción de Gracias www.nycpolicefoundation.org

La entrega de alimentos, frente a la comisaría del Precinto 45, marcó apenas una parte de un despliegue que abarcará las 77 dependencias policiales de la ciudad de Nueva York. Para facilitar el proceso, agentes y voluntarios del programa juvenil “Options” instalaron carpas y colaboraron con la distribución a los vecinos.

La presidenta y directora ejecutiva de la New York City Police Foundation, Susan L. Birnbaum, remarcó la importancia del gesto en un contexto de fuerte vulnerabilidad social, de acuerdo con New York Post.

“Puede parecer un gesto simple, pero la realidad es que para las familias que enfrentan inseguridad alimentaria esto es realmente crítico”, enfatizó.

La fundación policial, responsable de la donación de los pavos, aportó más de 3000 unidades que serán distribuidas en eventos similares a lo largo de toda la semana. Según Birnbaum, cada comisaría realiza su propio operativo, muchos de los cuales comenzaron la semana pasada y continuarán hasta el miércoles 26 de noviembre, la víspera de Thanksgiving.

Las entregas de pavos se harán en los 77 dependencias policiales de Nueva York (foto ilustrativa)

La labor social de la Policía de Nueva York en la antesala del Día de Acción de Gracias

En declaraciones al New York Post, Birnbaum insistió en que la entrega de pavos no solo garantiza un plato en la mesa durante una celebración clave, sino que también conecta a los agentes policiales con los residentes.

“Hay muchas familias enfrentando inseguridad alimentaria y el hecho de que tengamos la posibilidad de brindar estos recursos, gracias a la generosidad de los donantes a la Police Foundation, y que luego el NYPD pueda distribuir estos pavos a su comunidad, es un beneficio para todos”, destacó.

La directora recordó que esta acción solidaria no es nueva. Según dijo, la iniciativa se desarrolla desde hace años y forma parte del esfuerzo permanente por mantener el vínculo entre la fuerza y los vecinos de Nueva York.

La Policía de Nueva York busca que cada neoyorquino pueda disfrutar de un pavo en su comida de Acción de Gracias Freepick

“Cuando la gente piensa en la Policía, piensa en ellos como luchadores contra el crimen, pero también son socios de la comunidad”, sostuvo. En esa misma línea, subrayó la importancia del gesto en un año especialmente difícil para muchas familias: “Creo que ese es un mensaje fuerte que se transmite ahora, cuando la gente realmente necesita alimentos”.