Ayuda alimentaria en Nueva York antes de Navidad: a quienes beneficia el anuncio de Kathy Hochul

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció una expansión temporal del programa FreshConnect, el mecanismo estatal que facilita la compra de alimentos frescos en mercados agrícolas para familias de bajos ingresos. La iniciativa incorpora beneficios semanales adicionales que ya están disponibles para residentes que cumplan los requisitos.

La ampliación se realiza a través del Programa de Respuesta a Emergencias FreshConnect, un esquema diseñado para distribuir cheques por 20 dólares que podrán utilizarse en mercados participantes de todo el estado. De acuerdo con el comunicado oficial, el gobierno estatal destinó US$2 millones para esta asignación.

El aumento de fondos forma parte de un paquete mayor de US$106 millones que la administración adelantó con el fin de cubrir necesidades alimentarias derivadas del cierre del gobierno federal y de los recortes impulsados por la administración Trump. La medida busca asegurar que los hogares con dificultades económicas mantengan acceso a alimentos frescos durante el periodo navideño.

“Mientras los republicanos de Washington D.C. siguen recortando las prestaciones sociales para quienes más las necesitan, mi administración se centra en todo lo contrario. Animo a los neoyorquinos que cumplan los requisitos a que encuentren un mercado participante cerca de ellos y participen en este programa”, expresó Hochul.

¿De qué trata el programa FreshConnect en Nueva York?

FreshConnect opera desde hace más de una década como un mecanismo que complementa el beneficio SNAP en mercados agrícolas. Usualmente, por cada US$2 de SNAP utilizados, el programa otorga otros US$2 en cheques FreshConnect. Esta dinámica amplía la capacidad de compra de alimentos elegibles en establecimientos que venden productos locales.

El Programa de Respuesta a Emergencias, implementado ahora de manera temporal, funciona de forma distinta. En este caso, los beneficiarios no necesitan realizar un gasto previo de SNAP. Cada persona que reúna los requisitos podrá recibir un cheque semanal de US$20 hasta agotar existencias o hasta el 31 de diciembre de 2025.

Este apoyo puede combinarse con otros métodos de pago como cupones nutricionales, EBT o tokens de mercados agrícolas. Los productos que pueden adquirirse son:

Frutas

Verduras

Carnes

Pescados

Aves

Pan

Lácteos

Productos horneados

Miel

La intención es que los consumidores mantengan acceso a alimentos frescos y que los agricultores locales reciban más ingresos en un periodo de alta demanda.

Los administradores de mercados agrícolas informaron que la demanda por los cheques FreshConnect aumentaron desde que comenzó la asignación adicional, lo que generó más afluencia y tiempos de espera mayores en varios puntos del estado.

“Estamos profundamente agradecidos al Departamento de Agricultura y Mercados de Nueva York por el trabajo que han hecho con su programa, a medida que se acerca el Día de Acción de Gracias y la temporada festiva”, manifestó William Fisher, director ejecutivo del Mercado Regional del Centro de Nueva York, en el comunicado oficial.

Cómo obtener los beneficios FreshConnect en Nueva York

Los interesados deben acudir a la mesa de administración o información de los mercados agrícolas participantes. Cada negocio recibió una cantidad limitada de cheques, por lo que se anticipa que la distribución tenga alta demanda. Las autoridades estatales pidieron paciencia a los usuarios ante posibles filas y tiempos prolongados.

La lista de mercados participantes incluye ubicaciones en distintos condados del estado, con horarios variables según la localidad. Entre ellos se encuentran:

Condado de Albany : mercado de agricultores Empire State Plaza, ubicado en dentro de South Concourse, Albany. Abierto el martes 25 de noviembre y 23 de diciembre de 10 a 14 hs. El último día será el 31 de diciembre de 2025.

: mercado de agricultores Empire State Plaza, ubicado en dentro de South Concourse, Albany. Abierto el martes 25 de noviembre y 23 de diciembre El último día será el 31 de diciembre de 2025. Condado de Broome : mercado regional ubicado en 840 Upper Front St, Binghamton. Abierto el sábado de 9 a 13 hs. Último día 20 de diciembre de 2025.

: mercado regional ubicado en 840 Upper Front St, Binghamton. Abierto el sábado Último día 20 de diciembre de 2025. Condado de Chautauqua : mercado de agricultores de Village Hall Barker Commons en 9 Church St, Fredonia. Sábado de 9 a 13 hs. Último día 27 de diciembre de 2025.

: mercado de agricultores de Village Hall Barker Commons en 9 Church St, Fredonia. Sábado Último día 27 de diciembre de 2025. Condado de Columbia : mercado de agricultores de Hudson, ubicado en el estacionamiento del DMV, Sixth St y Columbia St. Sábado de 9 a 13 hs. Último día 27 de diciembre de 2025.

: mercado de agricultores de Hudson, ubicado en el estacionamiento del DMV, Sixth St y Columbia St. Sábado Último día 27 de diciembre de 2025. Condado de Monroe: mercado público de Rochester, 280 N Union St, junto a East Main St, y mercado de agricultores de Brighton, 1435 Westfall Rd, Rochester. Sábado de 9 a 13 hs. Último día 27 de diciembre de 2025.

La lista completa puede consultarse en las plataformas oficiales del Departamento de Agricultura y Mercados de Nueva York. Los cheques podrán obtenerse semanalmente hasta agotar inventario, por lo que se recomienda acudir temprano o verificar disponibilidad con los administradores del mercado más cercano.