La ley de edificios que Kathy Hochul bloqueó en Nueva York: por qué no entra en vigor el 1° de enero de 2026

El gobierno de Nueva York informó que pospuso la entrada en vigor de una ley que impacta en ciertas viviendas. Se trata de una norma que prohíbe el uso de gas u otros combustibles fósiles en edificios nuevos que cumplan con características específicas. La suspensión de su entrada en vigor se dio en el marco de un acuerdo que realizó el estado tras una demanda que presentaron empresas constructoras y de otros sectores.

Los detalles de la ley de Nueva York que prohíbe el uso de gas en nuevos edificios

La llamada All-Electric Buildings Act estaba dispuesta para entrar en vigor a partir del 1° de enero de 2026. De acuerdo con lo que establece la normativa, queda prohibida la utilización de gas u otros combustibles fósiles para alimentar edificios de siete pisos o menos que se construyan en el estado.

La ley de Nueva York comenzaría a aplicar a edificios de más de siete pisos en 2029 Shutterstock

Según lo que indica el apartado del sitio web gubernamental que promueve el proyecto, las construcciones que cuenten con estas características deben hacerse para funcionar de manera totalmente eléctrica. Este criterio aplica tanto a la calefacción como a los electrodomésticos, con la intención de que no haya ningún tipo de consumo de gas.

La fecha de aplicación de 2026 aplica para nuevos edificios residenciales, mientras que otro tipo de instalaciones cuentan con un período mayor hasta su obligación. Ese es el caso de edificaciones más altas y pequeños comercios, que afrontarán los requisitos recién a partir de 2029.

La demanda contra Nueva York por la que Kathy Hochul postergó la ley de edificios

El gobierno de Kathy Hochul acordó poner en suspenso la entrada en vigor de la norma a partir de una demanda contra Nueva York. Según CBS News, empresas y sindicatos realizaron una presentación judicial contra la ley.

A pesar de que en julio pasado un juez había fallado en su contra, presentaron una apelación. En ese contexto, la decisión de Nueva York fue postergar la aplicación de la regla hasta que se resuelva ese pedido y se determine qué ocurre en el terreno judicial.

El gobierno de Kathy Hochul decidió postergar la aplicación de la ley en Nueva York por una demanda ANDRES KUDACKI - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Por un lado, críticos de la ley sostienen que la medida aumentará aún más los precios del mercado inmobiliario en el estado. Por el otro, sectores ambientalistas apuntaron contra la gobernadora por demorar la entrada en vigor.

Las excepciones de la ley de Nueva York para que edificios usen solo electricidad

Aunque la norma es estricta, hay edificios nuevos de ciertas industrias que quedan exentos y no estarán alcanzados por la normativa. De manera general, estos son:

Hospitales

Restaurantes

Instalaciones médicas

Fábricas

Edificios agrícolas

La ley de Nueva York solo aplicaría a nuevas construcciones y no a edificios actuales

Por su parte, quienes defienden la ley de Nueva York también realizaron algunas aclaraciones pertinentes. En primer lugar, remarcaron que los edificios existentes no están alcanzados por la nueva regla, sin importar si realizan renovaciones o reparaciones.

A su vez, quienes necesiten reemplazar sus instalaciones de gas pueden hacerlo sin problema y no están obligados a usar un sistema eléctrico. En esa misma línea, está permitido tener sistemas de respaldo, como generadores, que funcionen con combustibles fósiles.

En el caso de proyectos de construcción donde no se pueda garantizar el armado de un sistema eléctrico en cierto tiempo, el estado de Nueva York está habilitado a entregar exenciones a la ley.