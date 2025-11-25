Buenas noticias para Kathy Hochul: el gesto de Donald Trump que le allana el camino en las elecciones de Nueva York

El próximo ciclo electoral del estado de Nueva York, previsto para noviembre de 2026, presenta un escenario político con cambios tras el encuentro registrado el 21 de noviembre de 2025 en la Oficina Oval. Durante esa jornada, Donald Trump sostuvo una conversación con el alcalde electo de la ciudad, Zohran Mamdani, algo que cambió la dinámica de la contienda estatal.

Kathy Hochul buscará la reelección en Nueva York

La actual administradora del estado, Kathy Hochul, enfrenta su primera campaña de reelección completa desde que asumió el cargo, tras las elecciones de 2022.

Su llegada al poder se produjo en circunstancias extraordinarias en agosto de 2021, cuando ocupó el puesto tras la dimisión de su predecesor, Andrew Cuomo. En aquella ocasión, marcó un precedente histórico al convertirse en la primera gobernadora mujer de Nueva York.

Kathy Hochul buscará su reelección en 2026 X (@WashTimes)

La mandataria estatal formalizó su decisión de competir por un segundo período consecutivo en el cargo y ya se enfrenta con la candidata republicana Elise Stefanik, cuya campaña podría sufrir cambios tras un reciente gesto de Trump hacia Mamdani, aliado político de Hochul.

El inesperado giro de Trump que altera la elección en Nueva York 2026

El 21 de noviembre de 2025, Trump recibió en la Casa Blanca al alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani. El encuentro representó la primera reunión entre ambos después de una campaña marcada por desacuerdos tensos.

El gesto marcó un giro que alteró las expectativas de la contienda de Nueva York para 2026. Lo que inicialmente parecía un escenario favorable para Stefanik, al presentar a Hochul como aliada de un dirigente que la estrategia electoral republicana califica como “radical”, quedó desplazado momentáneamente tras las declaraciones amistosas de Trump hacia el político oriundo de Uganda.

Según lo retomado por Politico, durante el encuentro en el Despacho Oval, el jefe de Estado expresó que no tendría objeciones para vivir bajo la administración de Mamdani en Nueva York.

“Todos queremos que Nueva York tenga éxito. Pero en este punto tendremos que estar en desacuerdo”, dijo la precandidata republicana en una publicación de X luego de la reunión entre el presidente y el mandatario municipal electo. “Si camina, habla y hace campaña como un yihadista, apoya a los yihadistas, es un yihadista. Y él es el yihadista de Kathy Hochul”, aseguró.

El presidente también destacó que parte del electorado comparte la visión del alcalde electo, lo que restó fuerza al discurso republicano basado en su supuesta peligrosidad.

La reunión entre el demócrata socialista y el republicano podría favorecer la campaña de Hochul y perjudicar la de Stefanik Evan Vucci - AP

Estas declaraciones representaron un giro inmediato en las narrativas que Stefanik había instalado desde el inicio de su campaña. La representante republicana había insistido en que Hochul es la peor gobernadora del país norteamericano y que su apoyo al mandatario municipal evidenciaba una agenda incompatible con la seguridad y la estabilidad económica del estado.

“¿Ahora en qué va a basar su candidatura a gobernadora de Nueva York, Elise Stefanik, ya que las políticas de Zohran Mamdani han sido aprobadas como cómodas por el Partido Republicano?”, cuestionó la periodista especialista en política Laura Loomer en X. “Los demócratas solo necesitan emitir fragmentos de la rueda de prensa para derrotar a Elise”, aseguró.

Stefanik desafía a Trump y mantiene sus ataques contra Mamdani

Tras la reunión, Stefanik afirmó que mantiene sus afirmaciones respecto a Mamdani. Indicó que el presidente y ella simplemente “discrepan” sobre la definición. En una entrevista con News 12, reiteró que el alcalde electo representa una amenaza para Nueva York y sostuvo los calificativos que utiliza desde el comienzo de su campaña.

“Mantengo mi declaración. Es un yihadista”, dijo firmemente. “Lo que todos queremos es lograr que Nueva York sea más asequible y segura, y en eso tengo una sólida trayectoria y una sólida relación de trabajo con la administración federal”, aseguró.

Su equipo de campaña insistió en que las políticas del demócrata progresista intensificarán los problemas de asequibilidad y criminalidad que le atribuyen a la gestión de Hochul. Sin embargo, el gesto del presidente complicó la posibilidad de utilizar la figura del alcalde electo como elemento central de ataque contra la gobernadora demócrata.

“La ciudad de Nueva York ha sido tomada por un socialista radical, Zohran Mamdani. Sin embargo, la lucha apenas comienza”, se detallaba en un correo electrónico del Comité Republicano de Nueva York, retomado por Politico.

Mientras tanto, analistas republicanos reconocieron que el presidente suele adoptar decisiones políticas basadas en cálculos momentáneos y que sus opiniones pueden variar rápidamente.

“Lo que pasa con Donald Trump es que es tu amigo hasta que deja de serlo, y es tu enemigo hasta que deja de serlo”, aseguró la consultora Susan Del Percio. “Es simplemente su forma de trabajar”, agregó.

Trump debilitó el argumento central de la campaña de Stefanik contra Hochul en Nueva York, mientras crece la tensión entre ambos partidos de cara a las elecciones de 2026 Archivo

Esta situación deja a Stefanik en un terreno inestable, dado que necesita el respaldo presidencial para avanzar en un estado donde los republicanos enfrentan una fuerte desventaja en la inscripción partidaria.

Hochul mantiene ventaja en encuestas, pero enfrenta un margen más estrecho

En este contexto, los resultados de una encuesta reciente mostraron que Hochul conserva una ventaja de 20 puntos sobre Stefanik. El sondeo, aplicado entre el 10 y el 12 de noviembre a 802 sufragistas registrados, ubicó a la gobernadora con un 52% de intención de voto, mientras que la republicana alcanzó el 32%.

En el ámbito de las primarias demócratas, la gobernadora también lidera. El estudio señaló que obtiene un 56% frente al 16% del vicegobernador Antonio Delgado, quien sería su principal competidor interno. La mandataria mantiene además una aprobación del 52% y una imagen positiva del 43%.

No obstante, estos números también registran señales de alerta para su campaña. En una medición previa de septiembre, Stefanik contaba con 27% de intención de voto. Su avance de cinco puntos indica que el anuncio formal de su candidatura incrementó su visibilidad. Asimismo, la imagen positiva y la aprobación de Hochul disminuyeron dos puntos respecto a aquella medición.