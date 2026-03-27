Buenas noticias para los dominicanos en Nueva York: el trámite oficial que ya se podrá hacer desde agosto 2026

En los próximos meses, el consulado de República Dominicana en Nueva York abrirá la posibilidad de solicitar un nuevo pasaporte electrónico a los migrantes que residen allí. Según un anuncio reciente, en agosto comenzará de forma progresiva la expedición de libretas para dominicanos que viven en el exterior. Para este fin, deberán presentar la documentación pertinente y abonar las tarifas.

El trámite oficial que podrán hacer los dominicanos en Nueva York desde agosto 2026

En su cuenta en redes sociales, el consulado de República Dominicana informó que el nuevo pasaporte electrónico ya es una realidad. La tercera etapa del proceso se llevará a cabo de agosto a diciembre de 2026 e incluirá la expedición de las libretas para los dominicanos residentes en el exterior.

Los dominicanos que residen en Nueva York podrán solicitar el nuevo pasaporte electrónico desde agosto 2026 @rden_ny

Las personas que tengan su pasaporte aún vigente no deberán renovarlo por el momento, según detallaron las autoridades. El proceso de entrega de libretas se realizará de forma progresiva, según la demanda y la disponibilidad de cada localidad.

Si el pasaporte de un migrante dominicano vence antes de que la versión electrónica esté disponible en su localidad, puede solicitar el regular. Ambos documentos coexistirán y serán plenamente válidos.

Cómo renovar el pasaporte en el consulado dominicano

Para renovar el pasaporte dominicano en el consulado de la Gran Manzana, ubicado en 1501 Broadway, Suite 410, el peticionario puede presentarse personalmente de lunes a viernes, de 8 a 16 hs (hora local).

Según señalan en un video en su cuenta de Instagram, los funcionarios del consulado renuevan y entregan el documento en el mismo día.

Además, la página web de la Dirección General de Pasaportes señala que si un ciudadano que por razones médicas, religiosas o culturales porta algún tipo de turbante y/o tocados, deberá retirarlo en su totalidad para realizar el trámite. Sería atendido por un personal de su mismo sexo, en un lugar que garantice su privacidad.

Cómo renovar el pasaporte dominicano en el consulado de Nueva York

En los casos de las ciudadanas que deseen llevar en el pasaporte su apellido de casada, deberán presentar su cédula actualizada donde figure el mismo.

El consulado también cuenta con una oficina alterna, erigida en 2633 Webster Ave. 10458, que atiende de 8 a 16 hs.

Requisitos para renovar el pasaporte para los dominicanos en Nueva York

Los migrantes dominicanos que tengan más de 18 años y necesiten renovar el pasaporte deben asegurarse de poder presentar la documentación detallada en la página web del consulado:

Pasaporte a renovar (si tiene).

Cédula actualizada.

Acta de nacimiento legalizada o con código de barra emitida en República Dominicana a partir del 2014, o un acta de nacimiento emitida por una oficina de la Junta Central Electoral en Estados Unidos.

Reporte policial de la pérdida: por requisito del estado de Nueva York, en caso de extravío, sus residentes deben acudir primero al consulado dominicano para obtener una carta y luego, a un recinto para obtener el reporte de la policía. Los residentes de otros estados pueden llevar el informe de las autoridades de donde residan. En caso de que una persona de una jurisdicción diferente arribe a su cita sin el reporte, deberá obtener la carta del consulado, ir a un destacamento y obtener el informe policial.

Renovar el pasaporte en el consulado dominicano de Nueva York

En cuanto a las tarifas para pedir el pasaporte, el sitio indica que son las siguientes: