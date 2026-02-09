Buenas noticias para los migrantes en Nueva York: la orden de Mamdani que blinda y defiende el estatus santuario de NYC

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, firmó recientemente una orden ejecutiva que reafirma a la Gran Manzana como una ciudad santuario. En el decreto, el demócrata detalló claramente cuáles son los alcances de protección que tiene esta medida para todos los residentes, incluidos los migrantes. Además, estableció la creación de nuevos organismos internos enfocados en hacer cumplir estas normas.

Mamdani reafirmó a Nueva York como ciudad santuario: qué dice la Orden Ejecutiva 13

La medida impulsada por el alcalde quedó reglamentada a partir de lo que dispuso la Orden Ejecutiva 13, que se publicó oficialmente el 6 de febrero.

Nueva York remarcó su estatus de protección a migrantes a través de una orden ejecutiva Sean Pavone - Shutterstock

De acuerdo con lo que indica el documento, estas son las claves de la medida:

Marca el objetivo de cuidar a todos los neoyorquinos, independientemente de su estatus migratorio , para garantizar la seguridad pública, salvaguardar la propiedad de la ciudad y proteger la información de identificación personal.

, para garantizar la seguridad pública, salvaguardar la propiedad de la ciudad y proteger la información de identificación personal. El documento firmado por Mamdani afirma que busca contrarrestar las “tácticas agresivas” de agencias de ley no locales que realizan acciones de control migratorio civil sin órdenes judiciales.

que realizan acciones de control migratorio civil sin órdenes judiciales. La Orden Ejecutiva 13 reafirma que el Código Administrativo de la ciudad prohíbe a agentes no locales acceder a áreas no públicas de propiedades municipales sin una orden judicial , excepto en emergencias.

, excepto en emergencias. Este último punto incluye a escuelas y refugios , entre otros sitios que sean propiedad de la ciudad de Nueva York.

, entre otros sitios que sean propiedad de la ciudad de Nueva York. Se prohíbe que personal ajeno a la ciudad utilice lotes baldíos y estacionamientos municipales como áreas de preparación para operativos si no cuentan con una orden judicial o un acuerdo previo.

si no cuentan con una orden judicial o un acuerdo previo. Agencias de Nueva York como el Departamento de Policía deben revisar sus políticas internas y presentar un reporte antes del 7 de mayo de 2026, en el que garanticen que brindan la protección de información necesaria.

Junto con las medidas anunciadas, en la orden ejecutiva la administración Mamdani también manifiesta la intención de proteger la seguridad de los datos que mantiene, específicamente sobre inmigrantes.

El Departamento de Policía y otras agencias de seguridad de Nueva York deben presentar un reporte a la administración municipal Facebook/NYPD

Las entidades que creó Mamdani para proteger los datos de migrantes en Nueva York

Junto con la reafirmación de que la Gran Manzana es una ciudad santuario y que busca proteger la información de los extranjeros ante agencias migratorias, también se crearon organismos y puestos dispuestos al cumplimiento de esta declaración.

Concretamente, Mamdani ordenó la creación del Comité de Respuesta Interagencial. Este se encargará de coordinar las respuestas ante crisis, analizar vulnerabilidades y gestionar la comunicación con el público sobre sus derechos.

Por otro lado, también se dispuso la obligación de designar un “oficial de privacidad” en las agencias de seguridad de Nueva York.

Mamdani creó una nueva agencia y un nuevo puesto para garantizar que se respete la protección a migrantes en Nueva York Captura YouTube/NYC Mayor

Qué es una ciudad santuario en Estados Unidos

En términos generales, no existe una definición oficial y uniforme sobre qué es una ciudad o estado santuario. Sin embargo, según la organización Global Refuge, se usa para designar a cualquier jurisdicción que aplique medidas para limitar la colaboración con autoridades federales de inmigración.

Dado que el criterio no establece ninguna medida en concreto, cualquier ciudad o estado puede tomar las medidas que considere para proteger a migrantes y denominarse como una jurisdicción santuario.

En el caso de Mamdani, la Orden Ejecutiva 13 marcó claramente cuáles son las protecciones con las que cuentan los extranjeros en Nueva York.