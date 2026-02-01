Buenas noticias para los mexicanos: el beneficio gratis para los migrantes en NYC que quieran estudiar y aprender inglés

El Consulado General de México en Nueva York informó que los migrantes pueden obtener ayuda para aprender inglés de forma gratuita. A través de la Ventanilla de Orientación Educativa se ofrecen diversos programas de estudio en plazas comunitarias sin tener que comprobar su estatus migratorio.

Consulado de México en NYC ofrece clases de inglés gratis

Bajo el lema “¡Nunca es tarde para aprender!”, el consulado mexicano de la Gran Manzana informó en sus redes sociales que brinda cursos de inglés, así como opciones para terminar la primaria o secundaria.

El Consulado de México en NYC informó que ofrece cursos de inglés para migrantes en diversas sedes (Instagram/@consulmex_nuevayork)

Para poder acceder a los servicios, es necesario asistir a la oficina de la cancillería, la cual se encuentra ubicada en el 27 East 39th St., en el tercer piso. Los interesados deberán acudir en un horario de lunes a jueves de las 9.00 a las 16.00 hs, bien a través del número 212-217-6444.

Los cursos que se ofrecen se realizan con ayuda de las Plazas Comunitarias, que funcionan como centros abiertos para los mexicanos mayores de 15 años que residen en Estados Unidos. Los principales servicios que se ofrecen son:

Orientación para acceso a la educación temprana, básica, media y superior.

Programas para adultos.

Talleres de inglés.

Acceso a becas.

Revalidación de estudios.

Dónde están las Ventanillas Educativas en La Gran Manzana

El programa está dedicado a brindar mayores oportunidades educativas a los migrantes mexicanos que residen en Nueva York, a fin de ayudar a continuar con los estudios en el extranjero que mejoren las posibilidades laborales.

La cancillería también ofrece ayuda para poder concluir con los estudios de nivel básico (Instagram/@consulmex_nuevayork)

Las plazas comunitarias se encuentran en:

Centro de Recursos Educativos para Adultos (CREA), ubicado en 158 East 115th Street, East Harlem.

Iglesia del Sagrado Corazón (UVEA, por sus siglas en inglés). Ubicada en 457 W 51st St., Manhattan.

The Open Door NY, ubicado en 150 W 83rd St., Manhattan.

Plaza Comunitaria Emmanuel, localizada en el 233 East 116th St., East Harlem.

Mixteca Organization, Inc., que ofrece sus servicios en el 245 23rd St, 2nd Fl, Brooklyn.

Comunidad Juan Diego, que se localiza en el 229 East 112th St., East Harlem.

Community Center, en 230 Alexander Ave, Bronx.

MASA, con oficina en 2770 Third Avenue, 1st Floor, Bronx.

Iglesia Nuestra Señora del Buen Consejo (UVEA), ubicada en 10 Austin Place, Staten Island.

Community Resource Center, con servicio en 623 Mamaroneck Avenue.

La Plaza de Paulo, con dirección en el 22 Don Bosco Place, Port Chester.

Backstretch Education Fund, en Belmont Park, 2150 Hempstead.

Instituciones para aprender inglés en Nueva York

El consulado mexicano también cuenta con una red de entidades que ofrecen ayuda para aprender inglés gratis o a bajo costo. Desde la oficina consular se puede consultar el directorio de instituciones que pueden ayudar en el aprendizaje de un segundo idioma.

Las plazas comunitarias ofrecen certificados de estudios válidos en México y Estados Unidos (Instagram/consulmex_nuevayork)

Las instituciones educativas se pueden localizar en distintos puntos del estado, como el Bronx, Long Island, Manhattan, Queens y Brooklyn. Cada uno de los sitios cuenta con diversos requisitos para poder acceder a los cursos, por lo que es importante revisarlos antes de asistir.

Algunos de los sitios donde se puede aprender inglés son: