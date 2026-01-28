Buenas noticias en Nueva York: Kathy Hochul anuncia cuándo vuelve el Amtrak entre NYC y Albany

La gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, comunicó este martes una noticia que beneficiará a tres millones de pasajeros del corredor ferroviario del norte del estado. Según precisó, el Empire Service de Amtrak volverá a operar con su esquema completo entre la ciudad de Nueva York y Albany-Rensselaer a comienzos de marzo de 2026.

La decisión de Kathy Hochul frente al recorte del Empire Service de Amtrak

Cuando Amtrak anunció en abril de 2025 que reduciría de forma significativa parte de su servicio ferroviario entre la ciudad de Nueva York y Albany, la decisión generó fuertes críticas en el estado. Según contextualizó Gothamist, la empresa informó en ese momento que el recorte se extendería durante varios años y afectaría a los viajes del Empire Service. El objetivo era avanzar en las obras del East River Tunnel, una infraestructura que sufrió graves daños durante la supertormenta Sandy.

Kathy Hochul anunció el restablecimiento total del Empire Service entre Nueva York y Albany a partir de marzo Instagram de Hochul

Este martes 27 de enero de 2026, Hochul emitió una declaración en la que afirmó que exigió una revisión del plan y señaló que la empresa ferroviaria “restablecerá todos los trenes suspendidos o combinados entre New York Penn Station y Albany-Rensselaer a comienzos de marzo”.

La gobernadora demócrata remarcó la importancia de ese trayecto en la movilidad regional. Sin ir más lejos, precisó que “cerca de tres millones de neoyorquinos dependen cada año de este tren financiado por el estado”.

A su vez, señaló que dejó en claro ante las autoridades de Amtrak que los “pasajeros no pueden verse afectados de manera desproporcionada por proyectos regionales de construcción”.

En el mismo comunicado, Hochul destacó que el acuerdo incluye una garantía de continuidad. En ese sentido, subrayó que Amtrak se comprometió a sostener el servicio completo durante todo el proyecto y después de su finalización.

Hochul afirmó que mantiene el análisis de mejoras ferroviarias a corto y largo plazo Tripadvisor

El restablecimiento no solo implicará la vuelta al cronograma anterior, sino también incluirá una mejora en el servicio: “Nueva York pronto podrá ofrecer más capacidad en el Empire Service que la existente incluso antes de que comenzaran los trabajos del túnel la primavera pasada”.

¿Qué ocurre con la alternativa de Metro-North Railroad en Nueva York?

El anuncio también tuvo impacto sobre la propuesta de extender el servicio de Metro-North Railroad hasta Albany como medida de mitigación.

Sobre ese punto, Hochul explicó que “con la restauración completa del Empire Service, Amtrak notificó al estado de Nueva York y a la MTA que no autorizará en este momento el servicio temporal de Metro-North hasta Albany”.

No obstante, la gobernadora afirmó que mantiene su compromiso con mejoras a futuro. En esa línea, explicó que evalúa propuestas tanto a corto como a largo plazo y sostuvo que apoya “una posible expansión del servicio de Metro-North más allá de Poughkeepsie si existe demanda suficiente” en el Hudson Valley y la Capital Region.

Amtrak confirmó que las obras continúan según lo previsto y que finalizarán en 2027 Tripadvisor

La confirmación institucional de Amtrak sobre el servicio en Nueva York

El vocero Jason Abrams señaló al medio Gothamist que la empresa trabaja en conjunto con el gobierno estatal y el Departamento de Transporte de Nueva York (Nysdot, por sus siglas en inglés) para restaurar “por completo el esquema del Empire Service que estaba vigente antes del inicio del proyecto de rehabilitación del East River Tunnel”.

En tanto, indicó que las obras continúan según lo previsto y confirmó que la finalización del proyecto se mantiene estimada para 2027.