Aviso del DMV en Nueva York: la fecha exacta en la que cerrarán todas las oficinas en febrero

El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV, por sus siglas en inglés) procederá con un cierre de todas las oficinas en febrero. La medida durará cinco días, del 13 al 18 del mismo mes, mientras la agencia actualiza sus sistemas. La implementación de una nueva tecnología permitirá un trabajo más eficiente y reducirá los tiempos de espera para los clientes.

La fecha exacta en que cerrarán todas las oficinas del DMV de Nueva York en febrero

A través de su página web oficial, el DMV emitió un comunicado en el que informó que cerrará todas sus oficinas en Nueva York desde el viernes 13 de febrero a las 14 hs hasta el miércoles 18, cuando reanudará sus operaciones en el horario habitual. Los servicios telefónicos y en línea tampoco estarán disponibles mientras la agencia actualiza sus sistemas.

El DMV cerrará todas sus oficinas en Nueva York desde el viernes 13 de febrero a las 14 hs hasta el miércoles 18

En el texto, la autoridad del tránsito instó a todos los neoyorquinos cuya licencia o identificación de no conductor deba renovarse antes del 13 de febrero, o que necesiten realizar otra transacción, a utilizar la página web para hacerlo.

“Esto permitirá a nuestro personal brindar a los neoyorquinos un servicio mejor, más rápido y más completo que nunca. Nuestro personal ha trabajado incansablemente para capacitarse y prepararse para este cambio; sin embargo, les pedimos paciencia mientras nos adaptamos al nuevo sistema en los días posteriores a su lanzamiento”, expresó en el comunicado Mark J.F. Schroeder, Comisionado del DMV y Presidente del Comité de Seguridad Vial del Gobernador.

Por qué el DMV de Nueva York cerrará las oficinas en febrero

El cierre se producirá con el objetivo de implementar el primer segmento de su nuevo sistema tecnológico modernizado. Durante estos días, los empleados probarán la tecnología para garantizar la correcta reanudación de los servicios.

En el período mencionado, los técnicos también tomarán 30 millones de registros dispersos para unificarlos en una sola plataforma.

El nuevo sistema modernizado del DMV permitirá a los empleados procesar transacciones de forma eficaz y eficiente en una plataforma segura, en lugar de tener que utilizar varios “sistemas obsoletos”.

Durante el cierre de las oficinas, el DMV de Nueva York implementará la primera parte de un nuevo sistema actualizado Foto Facebook New York State Department of Motor Vehicles

A su vez, ofrecerá más opciones para que los usuarios puedan realizar más transacciones en línea. Esto, según la agencia, facilitará a los neoyorquinos avanzar con sus trámites en su tiempo libre y desde la comodidad de sus hogares. Además, ayudará a la agencia a implementar futuras mejoras tecnológicas de forma más rápida y fluida, según indicó en el comunicado.

El DMV adelantó que espera realizar una segunda actualización en 2028. Estos cambios forman parte del objetivo del DMV, que apunta a:

Aumentar las opciones de autoservicio en línea y por teléfono.

Ayudar a los clientes a prepararse mejor para sus trámites en persona.

Establecer un sistema de turnos presenciales para reducir el tiempo de espera para ser atendidos en una oficina.

Cambios necesarios: la nueva actualización del DMV en Nueva York

En diálogo con CBS News, la comisionada adjunta del DMV, Lisa Koumjian, especificó que parte de la tecnología que utilizan actualmente ha estado en uso desde 1968.

“Hoy en día, algunos departamentos podrían tener que realizar ocho o diez pasos, interviniendo ocho o diez sistemas, solo para completar una tarea. Todo esto se realizará en un sistema consolidado“, señaló Koumjian.

Una de las modificaciones más importantes corresponde a que la nueva tecnología reducirá los tiempos de espera para los clientes.

El cierre de las oficinas del DMV en Nueva York fue anunciada poco después de que Hochul diera a conocer nuevas medidas para reducir las primas de las aseguradoras de automóviles Freepik

Los cambios implicaron una inversión de 200 millones de dólares, como parte de una planificación que lleva años en marcha. La noticia fue anunciada poco después de que la gobernadora Kathy Hochul detallara un plan para reducir el dinero que pagan los neoyorquinos por los seguros de automóviles.

El estado tiene las primas más altas de EE.UU., de aproximadamente US$4000 al año, unos US$1500 por encima del promedio nacional. La medida de la gobernadora incluye acciones para acabar con el fraude en la industria y garantizar que se priorice a los consumidores, junto con descuentos para ciertos conductores.