Buenas noticias para los mexicanos en Nueva York: consulado móvil llega a Brooklyn y Bronx para sacar INE y pasaporte
El consulado sobre ruedas estará en diferentes sedes y fechas para cerrar el mes de enero de 2026
- 3 minutos de lectura'
Con el objetivo de facilitar a los ciudadanos mexicanos que viven en Nueva York el trámite o la reposición de su identificación oficial y pasaporte, el Consulado General de México en Nueva York realizará jornadas durante las últimas semanas de enero de 2026.
Cuándo estará el consulado móvil de México en Nueva York
A través de sus redes sociales, el Consulado informó el calendario del consulado sobre ruedas para el cierre de enero de 2026. Las jornadas se llevarán a cabo en el Bronx, Brooklyn, Yonkers y Mamaroneck.
En estas sedes, los connacionales podrán tramitar credencial para votar (INE), pasaporte mexicano, matrícula consular y registro de nacimiento.
Semana del 20 al 24 de enero de 2026
- Bronx: Coalición Mexicana (371 E 150th St, Bronx, NY 10455). Horario: de 9.00 a 13.30.
- Brooklyn: Multi-Ethnic Alliance of New York (5606 5th Ave, Brooklyn, NY 11220). Horario: de 9.00 a 13.30.
Semana del 27 al 31 de enero de 2026
- Yonkers: Riverfront Library (1 Larkin Center, Yonkers, NY 10701). Horario: de 9.00 a 13.30.
- Mamaroneck: Mamaroneck Public Library District (136 Prospect Ave, Mamaroneck, NY 10543). Horario: de 9.00 a 13.30.
Qué se necesita para ser atendido en el consulado mexicano móvil
El Consulado informó que es obligatorio agendar una cita para ser atendido en las jornadas del consulado sobre ruedas.
Los mexicanos que vivan en el estado pueden agendar su cita por medio del sitio web del consulado o vía telefónica, o también pueden enviar un mensaje al canal oficial de WhatsApp de la dependencia, al número 424 309 0009.
Las autoridades aclararon que las citas no tienen costo, son personales e intransferibles, y solo la persona que la solicitó puede presentarse a realizar el trámite. Además, exhortaron a no recurrir a intermediarios que “venden turnos” y ponen en riesgo los datos personales de los connacionales.
Requisitos y costos para tramitar el INE y pasaporte mexicano
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE, por sus siglas en español) indica que para tramitar el pasaporte mexicano por primera vez se necesitan los siguientes documentos y el pago de una tarifa, acorde a la vigencia:
- Acreditar la nacionalidad mexicana con un acta de nacimiento, certificado de nacionalidad o carta de naturalización.
- Acreditar la identidad con credencial para votar (INE) vigente, cartilla del servicio militar, cédula o título profesional.
- Cubrir el pago correspondiente a la vigencia del pasaporte.
Según la vigencia por la que se desee tramitar el documento, las tarifas consulares 2026 son las siguientes:
- Pasaporte por un año: 44 dólares
- Pasaporte por tres años: 101 dólares
- Pasaporte por seis años: 137 dólares
- Pasaporte por 10 años: 209 dólares
Para poder tramitar la identificación oficial o INE, los connacionales no deben pagar nada, y deben seguir los siguientes pasos para obtenerla:
- Realizar una cita por teléfono, WhatsApp o el sitio web del consulado.
- Presentar un documento que acredite la nacionalidad, una identificación con fotografía vigente y un comprobante de domicilio.
- Esperar a que el trámite sea validado para recibir la credencial INE en su domicilio.
- Confirmar la recepción de su credencial, para que sea válida para identificarse y votar.
