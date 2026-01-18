Buenas noticias para los mexicanos en Nueva York: consulado móvil llega a Brooklyn y Bronx para sacar INE y pasaporte

Con el objetivo de facilitar a los ciudadanos mexicanos que viven en Nueva York el trámite o la reposición de su identificación oficial y pasaporte, el Consulado General de México en Nueva York realizará jornadas durante las últimas semanas de enero de 2026.

Cuándo estará el consulado móvil de México en Nueva York

A través de sus redes sociales, el Consulado informó el calendario del consulado sobre ruedas para el cierre de enero de 2026. Las jornadas se llevarán a cabo en el Bronx, Brooklyn, Yonkers y Mamaroneck.

Fechas del consulado móvil de México en Nueva York (Consulado General de México en Nueva York)

En estas sedes, los connacionales podrán tramitar credencial para votar (INE), pasaporte mexicano, matrícula consular y registro de nacimiento.

Semana del 20 al 24 de enero de 2026

Bronx : Coalición Mexicana (371 E 150th St, Bronx, NY 10455). Horario: de 9.00 a 13.30 .

Semana del 27 al 31 de enero de 2026

Yonkers : Riverfront Library (1 Larkin Center, Yonkers, NY 10701). Horario: de 9.00 a 13.30 .

Qué se necesita para ser atendido en el consulado mexicano móvil

El Consulado informó que es obligatorio agendar una cita para ser atendido en las jornadas del consulado sobre ruedas.

El trámite del pasaporte mexicano tiene diferentes costos, de acuerdo con la vigencia (Gobierno de México)

Los mexicanos que vivan en el estado pueden agendar su cita por medio del sitio web del consulado o vía telefónica, o también pueden enviar un mensaje al canal oficial de WhatsApp de la dependencia, al número 424 309 0009.

Las autoridades aclararon que las citas no tienen costo, son personales e intransferibles, y solo la persona que la solicitó puede presentarse a realizar el trámite. Además, exhortaron a no recurrir a intermediarios que “venden turnos” y ponen en riesgo los datos personales de los connacionales.

Requisitos y costos para tramitar el INE y pasaporte mexicano

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE, por sus siglas en español) indica que para tramitar el pasaporte mexicano por primera vez se necesitan los siguientes documentos y el pago de una tarifa, acorde a la vigencia:

Para renovar el pasaporte mexicano, es necesario pagar el trámite y llevar el pasaporte que ya perdió vigencia (Pexels/Edgar Rodrigo)

Acreditar la nacionalidad mexicana con un acta de nacimiento, certificado de nacionalidad o carta de naturalización.

Acreditar la identidad con credencial para votar (INE) vigente, cartilla del servicio militar, cédula o título profesional.

Cubrir el pago correspondiente a la vigencia del pasaporte.

Según la vigencia por la que se desee tramitar el documento, las tarifas consulares 2026 son las siguientes:

Pasaporte por un año: 44 dólares

Pasaporte por tres años: 101 dólares

Pasaporte por seis años: 137 dólares

Pasaporte por 10 años: 209 dólares

Para poder tramitar la identificación oficial o INE, los connacionales no deben pagar nada, y deben seguir los siguientes pasos para obtenerla: