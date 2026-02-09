Buenas noticias para los mexicanos en Nueva York: el consulado tiene jornadas de salud gratis del 10 al 13 de febrero

El Consulado General de México en Nueva York anunció la realización de jornadas de salud gratuitas dirigidas a la comunidad mexicana, que se llevarán a cabo del 10 al 13 de febrero de 2026, con el objetivo de brindar atención preventiva y orientación en servicios esenciales sin costo.

Dónde y cuándo se realizarán las jornadas de salud gratuitas

El Consulado General de México en Nueva York informó a través de sus redes sociales que las jornadas de salud se realizarán del martes 10 al viernes 13 de febrero de 2026, en la sede consular ubicada en 27 E 39th St, New York, NY 10016.

Las jornadas de salud gratuitas se llevarán a cabo del 10 a 13 d febrero en la sede consular (Instagram/@consulmex_nuevayork)

De acuerdo con el calendario oficial, durante los cuatro días se ofrecerá atención permanente sobre seguros médicos, así como servicios especializados conforme a la siguiente programación:

Martes 10 de febrero: asesoría en seguros médicos y prevención de cáncer de seno y ovario.

asesoría en seguros médicos y prevención de cáncer de seno y ovario. Miércoles 11 de febrero: seguros médicos e inscripción a los programas SNAP y WIC .

seguros médicos e inscripción a los programas . Jueves 12 de febrero: seguros médicos y orientación sobre servicios funerarios .

seguros médicos y orientación sobre . Viernes 13 de febrero: asesoría general en seguros médicos.

El Consulado de México en Nueva York publicó el calendario de la Ventanilla de Salud, para que los migrantes puedan acceder a las jornadas de salud gratuitas (Instagram/@consulmex_nuevayork)

El Consulado también informó que las actividades de la Ventanilla de Salud continuarán durante el resto del mes sin costo para los asistentes.

Del 16 al 20 de febrero, se ofrecerán jornadas enfocadas en seguros médicos, servicios funerarios y acompañamiento informativo continuo.

Posteriormente, del 23 al 27 de febrero, las actividades estarán centradas en la prevención de enfermedades oncológicas, seguros médicos y orientación funeraria.

Qué otros servicios ofrece el Consulado General de México en Nueva York

Además de las jornadas de salud, el Consulado General de México en Nueva York brinda una amplia gama de servicios a la comunidad mexicana, que incluyen protección consular, trámites de documentación, asesoría legal, programas comunitarios y orientación educativa, de acuerdo con información oficial de la dependencia.

El Consulado de México en Nueva York ofrece varios servicios para la comunidad mexicana (Instagram/@consulmex_nuevayork)

Los principales servicios incluyen:

Documentación a mexicanos : emisión de pasaportes, Matrícula Consular de Alta Seguridad, credenciales para votar (INE) y actas de nacimiento.

emisión de pasaportes, Matrícula Consular de Alta Seguridad, credenciales para votar (INE) y actas de nacimiento. Protección consular : asistencia legal y orientación en casos de detención migratoria, asuntos penales, civiles, laborales o familiares, que garantizan el respeto a los derechos. El Departamento de Protección brinda servicio al público sin cita de 9 a 17 hs, de lunes a viernes en las instalaciones del Consulado (27 East 39th St, NY 10016), en el segundo piso.

asistencia legal y orientación en casos de detención migratoria, asuntos penales, civiles, laborales o familiares, que garantizan el respeto a los derechos. El Departamento de Protección brinda servicio al público de 9 a 17 hs, de lunes a viernes en las instalaciones del Consulado (27 East 39th St, NY 10016), en el segundo piso. Ventanilla de Salud : ofrece servicios preventivos, ferias de salud, información sobre nutrición y detección de enfermedades, sin necesidad de cita previa de lunes a viernes, de 9 a 13 hs.

ofrece servicios preventivos, ferias de salud, información sobre nutrición y detección de enfermedades, sin necesidad de cita previa de lunes a viernes, de 9 a 13 hs. Ventanillas de Orientación Educativa (VOE) : ofrece información y asesoría a personas mexicanas que radican en el estado de Nueva York en materia educativa. Entre los principales servicios destacan la orientación para acceso a la educación temprana, básica, media y superior: programas para adultos, talleres de inglés, acceso a becas y revalidación de estudios. Atiende de lunes a jueves de 9 a 16 hs, en el tercer piso del consulado. No es necesaria cita previa.

: ofrece información y asesoría a personas mexicanas que radican en el estado de Nueva York en materia educativa. Entre los principales servicios destacan la orientación para acceso a la educación temprana, básica, media y superior: programas para adultos, talleres de inglés, acceso a becas y revalidación de estudios. Atiende de lunes a jueves de 9 a 16 hs, en el tercer piso del consulado. No es necesaria cita previa. Ventanilla de Asesoría Financiera : ofrece orientación sobre diversos temas financieros para mejorar la situación económica en Estados Unidos. Se ofrece asistencia para abrir una cuenta de ahorros o cheques; ahorrar y administrar mejor el dinero, preparar impuestos, establecer o reparar un crédito en EE.UU. y reducir deudas o negociar con acreedores. Para más información, se puede llamar al 212 217-6424 .

ofrece orientación sobre diversos temas financieros para mejorar la situación económica en Estados Unidos. Se ofrece asistencia para abrir una cuenta de ahorros o cheques; ahorrar y administrar mejor el dinero, preparar impuestos, establecer o reparar un crédito en EE.UU. y reducir deudas o negociar con acreedores. Para más información, se puede llamar al . Asuntos comunitarios: promoción de la cultura mexicana, educación y apoyo a la comunidad en el exterior.

promoción de la cultura mexicana, educación y apoyo a la comunidad en el exterior. Registro Civil y Notarial: actas de nacimiento, matrimonio, defunción y poderes notariales.

Es indispensable programar una cita para la mayoría de los trámites a través del sistema de citas.