Buenas noticias para mexicanos: el consulado de Nueva York tendrá jornadas de salud del 9 al 13 de febrero

Durante la semana del 9 al 13 de febrero, el Consulado General de México en Nueva York, Estados Unidos, pondrá en marcha jornadas de salud para sus connacionales. Además, brindará asesorías e información importante en temas relacionados con el bienestar.

Consulado tendrá jornadas de salud para mexicanos en Nueva York

El Consulado General de México en Nueva York compartió en redes sociales la información sobre los servicios gratuitos disponibles en su Ventanilla de Salud, los cuales iniciaron una nueva jornada desde el pasado 2 de febrero de 2026.

Las Ventanillas de Salud ofrecen asistencia y servicios gratuitos a mexicanos en NY (Consulado General de México en Nueva York)

Cada día de la semana del 9 al 13 de febrero se asignarán diferentes tipos de atención para los mexicanos que residan en Estados Unidos con el objetivo de que cuiden de su salud con una atención digna y humana.

La primera semana del mes se brindó asesoría y ayuda con trámites de seguros médicos y servicios funerarios, prevención de cáncer (seno u ovario) y pruebas de VIH, inscripción a SNAP y WIC, así como un curso de RCP con la Cruz Roja y pruebas de VIH.

Mientras que durante la segunda semana de febrero, las jornadas se desarrollarán de la siguiente manera:

Lunes 9 de febrero: salud sexual/reproductiva y pruebas de glucosa/cáncer colorrectal.

Martes 10 de febrero: prevención de cáncer de seno y ovario.

Miércoles 11 de febrero: inscripción a SNAP y WIC.

La asistencia y los servicios de salud del Consulado de México en Nueva York son gratuitos y estarán disponibles durante todo el mes de febrero de 2025 (Pexels/MART PRODUCTION)

Según el Consulado General de México en Nueva York, el calendario de la Ventanilla de Salud continuará durante todo el mes con la siguiente programación gratuita:

Enter el 16 al 20 de febrero se desarrolla la Semana Binacional de Salud y se brindará atención en la inscripción a seguros médicos, servicios funerarios y orientación constante.

Por otro lado, la semana del 23 al 27 de febrero se brindarán programas de prevención de cáncer, así como seguros médicos y servicios funerarios.

Toda la atención se brindará en la sede del propio consulado, ubicada en 27 E 39th St, New York, NY 10016. Con medios de transporte como los trenes B, D, F & M en Bryant Park; tren 7 en la 5a Ave; y trenes 4, 5, 6, S & 7 en Grand Central Station.

A qué servicios pueden acceder los mexicanos en Nueva York

A través del Consulado General de México se pueden acceder a los diferentes servicios para personas mexicanas, según la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Este 2026, dentro de los programas de asistencia destacables, se encuentra el Departamento de Protección a Mexicanos, que brinda apoyo y orientación a sus connacionales en casos como hospitalizaciones, desastres naturales, detenciones de las autoridades norteamericanas y otras situaciones críticas.

El Consulado General de México en Nueva York tiene disponibles diversos trámites y asistencia para sus connacionales (Facebook/Consulado General de México en Nueva York)

El consulado mexicano puede brindar asistencia en temas migratorios, como:

Asesoría y orientación a personas que enfrentan procesos migratorios

Visa U

Visa VAWA

Trámites de residencia o ciudadanía

Renovación de DACA

Special Immigrant Juvenile Status (SIJ) también conocidas como visas juveniles

Casos de deportación

Además de tener facultades para intervenir en casos penales, civiles, familiares, laborales y de derechos humanos, para garantizar el trato justo hacia las personas mexicanas involucradas.

El Consulado General de México en Nueva York ofrece trámites de pasaporte mexicano, INE, matrícula consular y registro civil (Facebook/Consulado General de México en Nueva York)

Por otra parte, la sede de Nueva York y otras oficinas consulares ubicadas en diferentes partes de EE.UU. pueden brindar trámites como pasaporte mexicano, credencial para votar o INE, Matrícula Consular, algunos trámites de registro civil, poderes notariales y el formato OP7.

Para acceder a una cita consular se debe ingresar al sitio web citas.sre.gob.mx. Para solicitar cualquier trámite o asistencia se debe cumplir con los requisitos postulados por el consulado..

Los horarios disponibles en las oficinas sin cita previa son para trámites de pasaportes, matrículas, credencial para votar, pre-cartilla militar y OP7, de lunes a viernes de 8.00 a 17.00.

Para documentación como pasaporte, matrícula y credencial para votar desde el exterior se requiere cita previa, que también se puede agendar vía MiConsulado o a través del teléfono +1 (424) 309-0009.