Atención mexicanos en NYC: dónde estará el camión del consulado en Nueva York para el trámite del INE y pasaporte

Durante los últimos días de enero de 2026, los mexicanos que residen en Nueva York podrán acceder a trámites consulares como el pasaporte mexicano, la credencial para votar (INE) y la matrícula consular, a través del Consulado de México sobre Ruedas, que recorrerá distintas localidades del estado.

Dónde estará el consulado sobre ruedas en Nueva York a finales de enero de 2026

El Consulado General de México en Nueva York informó que el consulado sobre ruedas brindará atención a connacionales del 27 al 31 de enero de 2026, en dos sedes programadas:

Cancelan jornadas del consulado móvil en Nueva York por nevadas (X @ConsulMexNuy)

Yonkers : Riverfront Library, 1 Larkin Center , Yonkers. Horario : de 9.00 a 13.30 hs .

: Riverfront Library, , Yonkers. : de . Mamaroneck: Mamaroneck Public Library District, 136 Prospect Ave, Mamaroneck. Horario: de 9.00 a 13.30 hs.

No obstante, debido a las fuertes nevadas y a los trabajos de limpieza de carreteras anunciados por el alcalde Mamdani, quedaron canceladas las jornadas del 27 de enero en Yonkers y Mamaroneck.

El consulado puso a disposición los siguientes teléfonos para emergencias o consultas:

Protección Consular : (917) 459-2143

: (917) 459-2143 Centro de Información y Asistencia a Personas Mexicanas (CIAM): 520-623-7874

Qué se necesita para ser atendido en el consulado sobre ruedas

El Consulado de México indicó que es obligatorio agendar una cita para recibir atención en el consulado sobre ruedas. Las citas pueden solicitarse a través del sitio web de la dependencia o por vía telefónica; de igual manera, se puede enviar un mensaje al canal oficial de WhatsApp del consulado al número 424 309 0009.

El trámite del pasaporte mexicano tiene diferentes costos, de acuerdo con la vigencia (Gobierno de México)

Las autoridades advirtieron sobre posibles fraudes y recordaron que las citas son gratuitas, personales e intransferibles. Solo la persona que agenda la cita puede presentarse a realizar el trámite.

Asimismo, el consulado exhortó a denunciar a terceros que soliciten dinero para gestionar citas, ya que estas prácticas ponen en riesgo los datos personales de los connacionales.

Cuáles son los requisitos y costos para tramitar el pasaporte y el INE en Estados Unidos

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE, por sus siglas en español) informa que, para tramitar el pasaporte mexicano desde el exterior por primera vez, se necesita entregar diferentes documentos y pagar la tarifa correspondiente.

El pago del pasaporte mexicano y de la matrícula consular se puede realizar en efectivo o con tarjeta (Pixabay/Lukas)

Los documentos necesarios para obtener el pasaporte son:

Acreditar tener la nacionalidad mexicana con un acta de nacimiento, certificado de nacionalidad o carta de naturalización

Acreditar la identidad con credencial para votar (INE) vigente, cartilla del servicio militar, cédula o título profesional

Cubrir el pago correspondiente a la vigencia del pasaporte

Los costos del pasaporte, según su vigencia, son los siguientes:

Pasaporte por un año: 44 dólares

Pasaporte por tres años: 101 dólares

Pasaporte por seis años: 137 dólares

Pasaporte por 10 años: 209 dólares

Para poder realizar el trámite de identificación oficial o INE, los mexicanos no necesitan efectuar ningún pago, pero deben seguir los siguientes pasos para poder obtenerla: