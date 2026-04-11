Buenas noticias para Nueva York: 93 nuevas viviendas de bajo costo anunciadas por Hochul

La gobernadora Kathy Hochul anunció la finalización de Blocher Apartments, un complejo habitacional de 93 unidades diseñado para familias con ingresos limitados. El proyecto, ubicado en el histórico pueblo de Williamsville, requirió una inversión de 42,6 millones de dólares.

Viviendas asequibles en Nueva York, cerca de Búfalo

La obra fue ejecutada por la organización People Inc. e integra la renovación del antiguo edificio Blocher Homes, una residencia de adultos mayores, con la construcción de tres edificios nuevos de dos plantas cada uno.

Esta iniciativa se alinea con el plan de vivienda de cinco años impulsado por el Poder Ejecutivo de Nueva York, el cual proyecta crear o preservar 100.000 hogares asequibles en todo el territorio estatal.

La ubicación del complejo permite a los residentes acceder con facilidad a comercios, restaurantes y la histórica calle principal de la villa. Además, el predio se sitúa en cercanía a Glen Park, un sitio turístico famoso por su cascada, y conecta con el transporte público que traslada pasajeros hacia el centro de Buffalo.

El diseño incluye áreas comunitarias, un espacio al aire libre con zonas verdes y un sector de juegos para niños.

El recuerdo de Hochul del condado de Erie

Sobre el impacto local, la gobernadora Hochul declaró: “Crecí en el condado de Erie y sé que necesitamos más viviendas como Blocher Apartments, que permiten a las personas vivir con comodidad y a costos razonables en ciudades y pueblos maravillosos”.

La mandataria destacó que, bajo su gestión, el estado logró crear o preservar más de 11.600 hogares en esta región. “Es notable que sumamos más de 11.000 viviendas asequibles al condado de Erie y deseo continuar con la tarea de crear espacios inclusivos en el oeste de Nueva York”, agregó Hochul mediante un comunicado oficial de su oficina.

La gobernadora de Nueva York recordó que creció en el condado Instagram Hochul

El acceso al complejo se limita a hogares con ingresos de hasta el 80% de la mediana del área. El proyecto reserva 23 unidades para personas con discapacidades del desarrollo, quienes reciben apoyo especializado por parte de People Inc. u otras agencias.

Asimismo, el diseño cumple con estándares de accesibilidad, al disponer de diez departamentos adaptados para personas con movilidad reducida y cinco unidades para residentes con discapacidades sensoriales.

En términos de infraestructura sustentable, el complejo funciona de manera integral con electricidad. El sistema cuenta con bombas de calor para climatización, iluminación de bajo consumo, estaciones de carga para vehículos eléctricos y electrodomésticos de categoría Energy Star. El diseño incluye además un techo verde que facilita el manejo de aguas pluviales.

La financiación del proyecto provino de diversas fuentes estatales y federales. El programa de créditos fiscales de la agencia Homes and Community Renewal generó 21,2 millones de dólares, mientras que el programa estatal aportó 3,1 millones y el Supportive Housing Opportunity Program sumó 3,8 millones. También participaron la Oficina para Personas con Discapacidades del Desarrollo, la Autoridad de Investigación y Desarrollo Energético del Estado, el municipio de Amherst y el Federal Home Loan Bank de Nueva York.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.