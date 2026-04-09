Buenas noticias en Nueva York: Hochul invierte US$11 millones para mejorar una de las rutas más concurridas

Kathy Hochul, gobernadora de Nueva York, anunció una inversión de US$11 millones para mejorar la circulación en un concurrido corredor de la Ruta Estatal 286 en el condado de Monroe. La calle es transitada por más de 20.000 vehículos diarios.

Qué se sabe del nuevo proyecto de Hochul en una de las rutas más concurridas de Nueva York

De acuerdo con un comunicado de la administración Hochul, la obra abarca 2.5 millas entre la Ruta Estatal 590 en Brighton y Qualtrough Road en Penfield. Este corredor es vital ya que conecta con el sistema de autopistas, la ciudad de Rochester, escuelas y centros comerciales.

“He recorrido todo nuestro estado durante décadas y sé que nuestras carreteras son mucho más que un simple medio de transporte; conectan a nuestras comunidades”, dijo la gobernadora.

Luego agrega: “Invertir en proyectos de rehabilitación facilita que los neoyorquinos se desplacen con libertad, disfruten de sus carreteras para el ocio y contribuyan a la economía local”.

Cuáles son las mejoras que abarcará el proyecto

El financiamiento se va a destinar a la reparación y repavimentación de la carretera. Asimismo, se prevé modernizar las barandillas de seguridad, las barreras medianas y las estructuras de drenaje para mejorar la resiliencia y sostenibilidad de la vía.

El proyecto prevé la reparación de la carretera y la modernización de las barandillas de seguridad Archivo

“El Departamento de Transporte sigue allanando el camino para un transporte más seguro y eficiente en la región de Finger Lakes. Al invertir en este concurrido corredor, contribuimos a la calidad de vida de decenas de miles de automovilistas, ciclistas y peatones que transitan por esta carretera, tanto hoy como en el futuro”, señaló la comisionada del Departamento de Transporte de Nueva York, Marie Therese Dominguez.

Para los peatones y ciclistas, se busca instalar nuevas rampas de acera que cumplan con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) más otras nuevas infraestructuras como:

Hombros de cinco pies cerca de Knollbrook Road y Shaftsbury Road para ciclistas.

Nuevas aceras en el lado sur (desde White Village Drive hasta Blossom Road) y en el lado norte (desde la Ruta 590 hasta Knollbrook Road).

De igual modo, se tiene previsto modificar los semáforos en intersecciones clave como la rampa norte de la Ruta 590, Qualtrough Road/Clark Road, North Landing Road, Blossom Road/Creek Street y Panorama Trail.

Cuándo culminará el proyecto

Las obras comenzaron de manera oficial el 7 de abril y se esperan que concluyan para el verano de 2027. Debido a esto, se advierten a los viajeros de posibles cierres intermitentes de carriles y retrasos en los viajes.

Se espera que las obras concluyan para el verano del 2027 Captura/YouTube Governor Kathy Hochul

“Se recomienda a los conductores prever retrasos en sus desplazamientos durante este periodo y buscar rutas alternativas si fuera necesario. Las obras dependen de las condiciones meteorológicas y están sujetas a cambios", advirtió la administración Hochul.

Para sobrellevar este período, se insta a los conductores a reducir la velocidad y conducir con responsabilidad en las zonas de obras, ya que las multas por exceso de velocidad se duplican.