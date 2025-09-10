Buenas noticias para Nueva York: Kathy Hochul anunció una inversión millonaria y más de 300 nuevos empleos

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, inauguró este martes 9 de septiembre una nueva planta de fabricación en Plattsburgh, condado de Clinton. La inversión millonaria trae buenas noticias para los residentes de la zona, con cientos de empleos especializados.

Nuevos empleos: la planta en Nueva York con inversión millonaria

Micro Bird USA LLC, fabricante de autobuses escolares y comerciales, llevó a cabo la inauguración oficial de su planta de manufactura, en las antiguas instalaciones de Nova Bus. Representa una inversión de 38 millones de dólares en gastos de capital y capacitación, y creará 350 empleos a tiempo completo en cinco años.

Fundada en 2009, Micro Bird Inc. es una empresa en la industria del autobús, conjunta entre Girardin Minibus y Blue Bird Corporation Flickr/Governor Kathy Hochul - Flickr/Governor Kathy Hochul

Micro Bird, es una empresa conjunta entre Blue Bird Corporation y Girardin, el mayor fabricante de autobuses escolares pequeños de Norteamérica. En su nueva planta construirá unidades, tanto eléctricas como no eléctricas, de tamaño pequeño y mediano.

De acuerdo con datos de la empresa, tras la adquisición del sitio en diciembre de 2024 y la inversión millonaria, el equipo de la compañía trabajó para instalar la planta, capacitar a los empleados e iniciar la producción tan solo siete meses después.

Actualmente, más de 225 empleados ya trabajan en las instalaciones de 14.800 metros cuadrados en Plattsburgh, con planes de ampliar la plantilla a 350 colaboradores. “Esto representa una inversión significativa en empleos bien remunerados en Estados Unidos, la expansión de la industria manufacturera y la economía local del norte de Nueva York”, precisa.

El gobierno de Nueva York apoya la instalación de la nueva planta de Micro Bird

En un comunicado de la oficina de la gobernadora, indican que Empire State Development apoya el proyecto con hasta US$9825 millones en créditos fiscales basados ​​en el rendimiento del Programa Excelsior Jobs y una subvención de capital de US$2,5 millones, recomendada por el Consejo de Desarrollo Económico Regional de North Country.

La inversión total asciende a US$38 millones y se prevé la creación de 350 empleos a tiempo completo en los próximos cinco años Micro Bird Inc. - Micro Bird Inc.

Además, la Autoridad de Energía de Nueva York (NYPA, por sus siglas en inglés) otorgó a Micro Bird una asignación de energía de bajo costo de 640 kilovatios, bajo el programa ReCharge NY.

Hochul comentó: “Nos enorgullece dar la bienvenida a Micro Bird a North Country, donde la compañía aprovecha nuestra mano de obra cualificada, el próspero sector del transporte y las importantes inversiones regionales. Estas nuevas instalaciones fortalecen la economía local, generan buenos empleos y construyen un futuro más prometedor para la región y para todo Nueva York”.

La gobernadora trabajó directamente con Volvo Group, la empresa matriz de Nova Bus, y encomendó a Empire State Development que liderara los esfuerzos para conseguir un nuevo ocupante en la instalación del parque industrial Banker Road. La iniciativa culminó con la ceremonia de inauguración de este martes.

La gobernadora Kathy Hochul inauguró la nueva planta de Micro Bird en Plattsburgh, tras la salida de Nova Bus Flickr/Governor Kathy Hochul - Flickr/Governor Kathy Hochul

Eric Boulé, presidente y director ejecutivo de Micro Bird, dijo: “Plattsburgh fue la elección perfecta: ofrece una mano de obra cualificada, proximidad a los principales mercados y un sólido ecosistema de fabricación. Estamos profundamente agradecidos a nuestros empleados y al apoyo incondicional del estado de Nueva York y de nuestros socios locales”.

Por su parte, la presidenta, directora ejecutiva y comisionada de Empire State Development, Hope Knight, comentó que las nuevas instalaciones de Micro Bird en el condado de Clinton marcan un hito que fortalecerá el sector manufacturero del transporte de Nueva York y generará buenos empleos para la mano de obra cualificada de la región.