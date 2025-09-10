Inspirado en la Estatua de la Libertad: el imponente rascacielos que cambiará el horizonte de Nueva York

La ciudad de Nueva York incorpora un nuevo e imponente proyecto arquitectónico en el número 740 de la Octava Avenida, entre las calles 45 y 46, en el límite de Times Square y Hell’s Kitchen. Se trata de The Torch, un rascacielos de 52 pisos en plena edificación, diseñado por ODA Architecture y desarrollado por Extell Development Company.

The Torch, el inmenso rascacielos en construcción en Midtown Manhattan

The Torch, cuya construcción se había interrumpido en marzo de 2024 por problemas administrativos y financieros, retomó sus obras en junio de 2025, según informó New York Yimby, un sitio especializado en arquitectura. Actualmente, el avance estructural supera la altura de los edificios colindantes de mediana escala.

El proyecto prevé su finalización entre 2027 y 2028. Con 1067 pies (325 metros) de altura, The Torch se sumará a la lista de rascacielos que modifican el horizonte de Manhattan.

Diseño arquitectónico de The Torch, inspirado en la Estatua de la Libertad

The Torch destaca por un diseño que integra elementos de estilo art déco en la base y una corona en espiral en su parte superior. La base se compone de tres volúmenes verticales que rodean un podio de seis niveles, el cual se ajusta a estructuras preexistentes de altura media.

La parte superior del rascacielos adopta una forma delgada que culmina en una espiral de vidrio, con aberturas angulares que incluyen escaleras exteriores y muros verdes. Según New York Yimby, este diseño está inspirado en la antorcha de la Estatua de la Libertad.

El arquitecto de registro del proyecto es SLCE Architects, mientras que la construcción está a cargo de RNC Industries. El boceto se dio a conocer públicamente en 2024 a través de un libro publicado por la editorial Rizzoli sobre el trabajo del estudio ODA.

El diseño del rascacielos tendrá la forma de una antorcha inspirada en la Estatua de la Libertad Markets of Tomorrow

Un hotel con más de 800 habitaciones y servicios integrados en Manhattan

La torre albergará un hotel de 825 habitaciones, distribuido en múltiples niveles con áreas de servicios y espacios de recreación. Entre sus instalaciones destacan:

Salón VIP

Terraza con piscina

Restaurante que ocupará dos de las plantas superiores

El edificio incluirá espacio comercial en la planta baja

El desarrollo busca integrarse al corredor turístico y de entretenimiento que caracteriza a Times Square y ofrecerá opciones tanto de alojamiento como de ocio a visitantes nacionales e internacionales.

Uno de los principales atractivos será su plataforma de observación pública, ubicada en la cima del edificio. Desde allí, los visitantes podrán acceder a vistas panorámicas de 360 grados sobre Midtown Manhattan y el área de Times Square.

Según agrega Time Out, el observatorio incluirá un ascensor con suelo de cristal que permitirán mirar directamente hacia la calle desde más de 300 metros de altura. Este elevador será capaz de llevar a los visitantes hasta la cima en un minuto.

A estas opciones se suma una atracción de caída libre desarrollada por Intamin. Se trata de un recorrido de 90 segundos en cápsulas de vidrio que ascienden por tubos transparentes de 90 metros de altura antes de descender a gran velocidad, con efectos de sonido e iluminación inmersiva.

The Torch contará con un hotel de 825 habitaciones Markets of Tomorrow

The Torch, un edificio que se impone en medio de Manhattan

El rascacielos se convertirá en un nuevo referente visual en Manhattan debido a la altura relativamente baja de los edificios circundantes. Esto asegura su visibilidad desde distintos puntos de la ciudad.

El desarrollo de The Torch forma parte de un proceso de renovación en Midtown, donde se levantan proyectos de gran escala como Hudson Yards y Billionaires’ Row.

Tras la pausa en 2024, los permisos de construcción fueron renovados en mayo de 2025, lo que permitió reiniciar los trabajos en junio de ese mismo año. Desde entonces, la obra retomó el vaciado de concreto y la instalación de estructuras metálicas.

Una vez concluido, The Torch aportará 84.500 metros cuadrados de superficie construida y será uno de los rascacielos más altos en el entorno de Times Square.