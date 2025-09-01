Cuánto gana una niñera en Nueva York en septiembre de 2025
El trabajo de cuidar niños tiene un salario que varía por distintos motivos: ubicación, especialidad e inclusive el tipo de contratación que realiza una familia en el Estado del Imperio
El trabajo de niñera en Nueva York es muy popular, dado que hay mucha demanda de estos empleados y, además, no se suelen exigir demasiadas condiciones. Los ingresos que reciben quienes se desempeñan en este rubro varían según el área, la experiencia acumulada y la modalidad de contratación.
El salario promedio de una niñera en Nueva York
De acuerdo con la base de datos de ZipRecruiter, el sueldo promedio de una niñera privada en Nueva York alcanza en septiembre de 2025 los US$25,79 por hora. Esa cifra equivale a unos US$1031 por semana, US$4469 al mes y alrededor de US$53.637 al año.
La plataforma registró que los salarios más bajos se ubicaron en torno a los US$12,62 la hora, mientras que los más altos llegaron a los US$39,97.
No obstante, la mayoría de las trabajadoras de este sector se concentró en una franja que fue de US$19,71 a US$29,47, lo que revela una importante disparidad según el tipo de familia contratante, la ubicación exacta del empleo y los años de trayectoria.
Dentro del propio estado, existen diferencias entre ciudades. ZipRecruiter identificó que Manhattan encabezó la lista con un salario anual promedio de US$54.108, es decir, US$26,01 por hora. Muy cerca estuvieron Astoria (US$25,87) y Tribeca (US$25,82).
El análisis mostró que entre las diez localidades con mejores ingresos, la variación salarial fue de apenas un 3%, lo que sugiere que mudarse de una ciudad a otra en busca de mejores oportunidades económicas no siempre garantiza un incremento significativo.
Además, ZipRecruiter señaló que existen puestos vinculados al cuidado y la gestión doméstica que pagan más que una niñera privada tradicional. Por ejemplo:
- Niñera interna con tareas de limpieza: US$47,21 la hora (US$98.195 al año).
- Administrador del hogar: US$38,73 la hora (US$80.548 al año).
- Niñera residente: US$32,18 la hora (US$66.931 al año).
- Niñera con tareas de limpieza del hogar: US$25,98 la hora (US$54.031 al año).
- Niñera de la mañana: US$15,25 la hora (US$31.726 al año).
Comparación de salarios para niñeras por estado
El sitio especializado Care publicó en febrero de 2025 un informe detallado con los sueldos promedio de niñeras en todo Estados Unidos. Allí se destacó que el promedio nacional fue de US$20,40 por hora, lo que representa unos US$3536 al mes.
En ese relevamiento, Nueva York apareció con un sueldo medio de US$22,55 la hora, es decir, US$3908,67 mensuales. Ese monto ubicó al estado entre los mejor pagos de EE.UU., aunque debajo de lugares como Washington (US$22,99 la hora) o Massachusetts (US$22,78 la hora).
- En California, el promedio alcanzó los US$24,48 por hora, unos US$4243 al mes.
- En Florida, la tarifa se situó en US$19,54 por hora, lo que representó US$3386 mensuales.
- En Mississippi, uno de los estados con los sueldos más bajos, las niñeras cobraron en promedio US$15,44 por hora, es decir, US$2676 al mes.
El panorama nacional de las niñeras en EE.UU., según el Bureau of Labor Statistics
Para entender el rol de las niñeras dentro del mercado laboral más amplio de cuidado infantil, es útil observar los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS, por sus siglas en inglés).
Este organismo registró que en mayo de 2024 los trabajadores del sector de cuidado infantil recibieron un salario medio de US$15,41 por hora.
El informe detalló que el 10% con ingresos más bajos percibió menos de US$11,01 la hora, mientras que el 10% mejor pago superó los US$21,42.
Entre los distintos espacios laborales, las escuelas primarias y secundarias locales ofrecieron los salarios más altos (US$17,33), seguidas por las organizaciones religiosas y comunitarias (US$15,12) y los servicios de guardería infantil (US$14,56).
