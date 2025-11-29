Calendario de pagos SNAP en Nueva York: cuándo depositan los cupones de diciembre 2025

Los pagos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) volverán a la normalidad en diciembre, después de que se diera por terminado el cierre de gobierno de EE.UU. Los residentes de Nueva York deberán considerar que los beneficios mensuales se depositarán en fechas distintas en algunas ciudades del estado.

Cuándo depositan el pago del SNAP de diciembre en Nueva York

Los estadounidenses vivieron un periodo de incertidumbre en noviembre, cuando el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) anunció que no enviaría los cupones del SNAP de ese mes porque no había fondos suficientes. Newsweek reportó que, gracias al fin del cierre de gobierno, los beneficios se reanudarán en diciembre.

Los beneficios se depositan en una tarjeta EBT y con el dinero solo se pueden comprar alimentos (Unsplash/Patrick Tomasso)

El USDA indicó en su cronograma que los pagos del SNAP en el estado de Nueva York se depositan según el último dígito en el número de caso de cada persona. Con ese criterio, los beneficios de diciembre se recibirán en las siguientes fechas:

Último dígito es 0 o 1 : el beneficio se entregará el día 1° de diciembre .

: el beneficio se entregará el día . Último dígito es 2 : el beneficio se entregará el día 2 de diciembre .

: el beneficio se entregará el día . Último dígito es 3 : el beneficio se entregará el día 3 de diciembre .

: el beneficio se entregará el día . Último dígito es 4 : el beneficio se entregará el día 4 de diciembre .

: el beneficio se entregará el día . Último dígito es 5 : el beneficio se entregará el día 5 de diciembre .

: el beneficio se entregará el día . Último dígito es 6 : el beneficio se entregará el día 6 de diciembre .

: el beneficio se entregará el día . Último dígito es 7 : el beneficio se entregará el día 7 de diciembre .

: el beneficio se entregará el día . Último dígito es 8 : el beneficio se entregará el día 8 de diciembre .

: el beneficio se entregará el día . Último dígito es 9: el beneficio se entregará el día 9 de diciembre.

Cuándo se enviarán los beneficios del SNAP en la Ciudad de Nueva York

El USDA señaló que el calendario anterior no aplica en la Ciudad de Nueva York, así como en otras cinco ciudades ubicadas en la Parte Alta del estado (Upstate New York, en inglés). En esos lugares, los depósitos se hacen durante un periodo de 13 días, sin incluir domingos y feriados.

La Ciudad de Nueva York tiene un calendario de entregas del SNAP distinto al del resto del estado (Unsplash/Andreas Niendorf)

Las fechas de los pagos del SNAP en la Ciudad de Nueva York cambian cada mes, así que es importante que los habitantes consulten el calendario que se publica cada seis meses en el sitio oficial del gobierno local.

Para saber en qué día se realizará la transferencia electrónica, los habitantes de la Ciudad de Nueva York deberán tomar en cuenta el último dígito de su número de caso.

En el calendario aparecen dos columnas por mes: 12A y 12B. La que corresponde al SNAP es la 12A, según el USDA (en esa misma planilla se indican las fechas de pago del programa Cash Assistance).

De acuerdo con el gobierno de la ciudad, el dinero del SNAP se enviará en este orden:

Último dígito es 0 : el beneficio se entregará el día 1° de diciembre .

: el beneficio se entregará el día . Último dígito es 1 : el beneficio se entregará el día 2 de diciembre .

: el beneficio se entregará el día . Último dígito es 2 : el beneficio se entregará el día 3 de diciembre .

: el beneficio se entregará el día . Último dígito es 3 : el beneficio se entregará el día 4 de diciembre .

: el beneficio se entregará el día . Último dígito es 4 : el beneficio se entregará el día 5 de diciembre .

: el beneficio se entregará el día . Último dígito es 5 : el beneficio se entregará el día 6 de diciembre .

: el beneficio se entregará el día . Último dígito es 6 : el beneficio se entregará el día 8 de diciembre .

: el beneficio se entregará el día . Último dígito es 7 : el beneficio se entregará el día 9 de diciembre .

: el beneficio se entregará el día . Último dígito es 8 : el beneficio se entregará el día 11 de diciembre .

: el beneficio se entregará el día . Último dígito es 9: el beneficio se entregará el día 12 de diciembre.

Cuánto dinero reciben los beneficiarios del SNAP

La cantidad de dinero que se recibe de forma mensual en las tarjetas EBT (Transferencia Electrónica de Beneficios) depende de la cantidad de personas que viven en un mismo hogar y de la situación financiera específica de cada familia.

El dinero que se entrega cada mes se calcula según la cantidad de personas que viven bajo un mismo techo (Pexels/Elina Fairytale)

El gobierno de Nueva York señaló que la cantidad máxima de beneficios que puede recibir un hogar en el estado es de: