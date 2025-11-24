Calles cortadas en Nueva York: cuál será la ruta del desfile de Macy’s en Thanksgiving 2025

El desfile de Thanksgiving de Macy’s está a la vuelta de la esquina y este año celebra una nueva edición con más sorpresas, artistas invitados, carrozas y globos gigantes. Sin embargo, se deben tomar precauciones si se circula por la zona del evento, ya que se cerrarán varias calles en Nueva York por la ruta en que se marchará este año.

Cuál es la ruta del desfile de Macy’s en Acción de Gracias 2025

El desfile de Acción de Gracias de Macy’s tiene lugar el 27 de noviembre en Nueva York,a las 8.30 hs, y consta de un recorrido de cuatro kilómetros por las principales calles de la ciudad, de acuerdo con el sitio oficial de la empresa.

Mapa del desfile de Thanksgiving de Macy's en 2025 (Macy's)

La caravana inicia su trayecto en el cruce de la Octava Avenida y la Calle 77 en Upper West Side. Empieza sobre dicha avenida en Central Park West, toma la intersección con la Calle 59, para seguir sobre dicha vialidad por Columbus Circle. Luego, cruza la Séptima Avenida hasta llegar a la Sexta Avenida.

Al llegar a este punto, avanza por más de dos kilómetros sobre la Sexta Avenida, para cruzar la Calle 42 hasta la Calle 34, y concluye al dar vuelta en dicha vialidad para cruzar Broadway y finalizar en la Séptima Avenida, frente a la tienda de Macy’s en Herald Square.

La firma recomienda a los asistentes situarse en los mejores puntos de observación para disfrutar del desfile, que están ubicados en frente a Central Park West, en la intersección de la Calle 59 y la Séptima Avenida, y el tercero y último está la intersección de la Calle 42 y la Sexta Avenida.

Novedades del desfile de Macy’s en Thanksgiving 2025

Esta edición del desfile de Macy’s en Thanksgiving 2025, contará con novedades y sorpresas que incluyen nuevos globos gigantes que debutarán este año, con algunos de los fenómenos virales y culturales del momento, como es el caso del universo de K-Pop Demon Hunters y el muñeco Labubu.

Personajes de K-pop Demon Hunters son parte de las novedades del desfile de Macy's (Web/Macy's Yhanksgiving Fandom)

En el caso de Las Guerreras K-pop, habrá un globo del tigre Derpy y Sussie. Además de otros personajes que harán su primera aparición como Mario de Super Mario Bros, Pac-Man, Buzz Lightyear, y un carruaje en forma de cebolla de la película Shrek, con el personaje del Burro y el hombrecito de jengibre.

También habrá nuevas carrozas para el desfile, que incluye unas inspiradas en el universo de Popmart, con personajes como Labubu, Skullpanda y Molly. Asimismo, LEGO, Lindt y Holland America harán lo propio con sus carrozas basadas en la serie “Stranger Things”.

Por último, se espera la incorporación de la carroza más pequeña que haya desfilado como parte de Macy’s, inspirada en las oculares galletas Goldfish, con unas 14 piezas de esta botana.

Artistas y espectáculos del desfile Macy’s por Acción de Gracias

El espectáculo del desfile 2025 de Macy’s contará con artistas de diversos géneros musicales que van desde el K-pop, R&B, hasta el rock y el country, con un total de 26 invitados en escena; nueve grupos de performance, y 14 unidades especiales culturales.

Novedades de globos para el desfile 2025 de Macy's (Macy's)

Entre las estrellas invitadas están Ciara, Foreigner, Lil Jon, Kool & the Gang, Busta Rhymes, Mickey Guyton, Teyana Taylor, y la presencia especial de las voces de K-pop Demon Hunters, EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami.

El inicio del desfile estará a cargo de la protagonista de Wicked, Cynthia Erivo; las Rockette de Radio City regresan al programa de este año, acompañadas de deportistas como Ilia Malinin, de patinaje artístico y el paralímpico Jack Wallace.