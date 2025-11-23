Terror en Nueva York: una migrante legal denuncia que el ICE entró a la fuerza a su casa y apuntó con armas a sus hijos

Una migrante con estatus legal en Nueva York vivió un momento de terror cuando agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ingresaron a la fuerza en su casa. Según relató una organización que ayuda a extranjeros en el estado, los oficiales abrieron la puerta mientras la mujer estaba con sus cuatro hijos, la sacaron de la cama y la apuntaron con armas, mientras buscaban a una persona que no estaba ahí.

El ICE a la fuerza una casa de Nueva York: el video del momento

El hecho ocurrió en Queens y quedó registrado en imágenes que fueron compartidas por la Coalición de Inmigrantes de Nueva York (NYIC, por sus siglas en inglés).

que fueron compartidas por la Coalición de Inmigrantes de Nueva York (NYIC, por sus siglas en inglés). En un video tomado por la propia migrante, identificada como Jennifer Díaz, se observa cómo fue la entrada de los agentes.

Agentes del ICE entraron a la casa de una migrante en Nueva York

Uno de los oficiales abrió la puerta e inmediatamente comenzó a apuntar y hablar con Díaz, que respondió acostada desde la cama. Entre los ladridos de un perro, el agente registró el lugar y se acercó a la mujer. “Un segundo, tengo a mi bebé”, le respondió la migrante desde la cama. Al ver que el uniformado del ICE caminaba hacia ella, le pidió que no la tocara.

La NYIC también difundió otros videos en una carpeta de Google Drive. Las grabaciones muestran no solo el encuentro de los agentes de la entidad federal con la dueña de casa, sino también el momento en el que planeaban la entrada desde el exterior.

En uno de los clips, se puede observar que uno de los oficiales se percató de que había una cámara que los grababa. Ante esa situación, la tomó y la apuntó hacia otra dirección.

El agente del ICE movió una cámara antes de entrar en la casa de Nueva York

Según contó Murad Awawdeh, presidente de la NYIC, la mujer manifestó que el "ICE derribó violentamente la puerta, la sacó de la cama a la fuerza y ​​apuntó con un arma a su familia“, en específico, a sus hijos de 13, 10, 6 y 2 años. De acuerdo con su relato, incluso los vecinos llamaron a la Policía de Nueva York porque creyeron que se trataba de un robo.

La versión del DHS: el ICE buscaba al primo de la mujer en el operativo

Luego de que el hecho se hizo público, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) se refirió al hecho. En diálogo con Newsweek, señaló que los agentes del ICE tenían una orden judicial para el arresto de Raymundo Gabriel Huerra Betancourt.

Según el DHS, el migrante buscado es primo de la mujer que denunció la situación. Además, la entidad también señaló que Huerra Betancourt informó en un formulario migratorio esa dirección, que también estaba asociada con su número de Seguridad Social y registros telefónicos.

El DHS dijo que el ICE tenía una orden judicial para detener a un migrante en esa dirección Archivo

Por su parte, abogados de Dáaz señalaron que la migrante se encuentra en EE.UU. con estatus legal. Además, denunciaron que los oficiales del ICE no mostraron la orden judicial al ingresar a la vivienda.

El gobierno de Trump advierte que el ICE aumentará sus operativos en Nueva York

Días antes del operativo en la casa de la migrante, Tom Homan, zar de la frontera, advirtió en una entrevista con Fox News que enviarán más agentes federales para detener a extranjeros a la Gran Manzana.

“Aumentaremos la presencia policial en la ciudad de Nueva York, porque es una ciudad santuario y hay amenazas a la seguridad pública”, sentenció.