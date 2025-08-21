Contra Mamdani: Andrew Cuomo espera la bendición de Trump para dar pelea en Nueva York

El exgobernador de Nueva York Andrew Cuomo apuesta a que el presidente Donald Trump y figuras clave del Partido Republicano lo respalden de manera indirecta para frenar el avance de Zohran Mamdani en la contienda por la alcaldía de la Gran Manzana. Aunque en público se mostró distante de esa posibilidad, en privado dejó entrever que confía en un guiño que podría inclinar a votantes rojos hacia su candidatura independiente.

Andrew Cuomo busca apoyo republicano en Nueva York

Según trascendió recientemente, en una recaudación de fondos a puertas cerradas en los Hamptons, Cuomo declaró que Trump y los líderes republicanos podrían recomendar a sus votantes no respaldar al candidato oficial del partido, Curtis Sliwa.

En un evento privado en los Hamptons, Cuomo deslizó que Donald Trump podría orientar a sus votantes a no respaldar a Curtis Sliwa Associated Press

“Podemos minimizar su voto, porque nunca será un candidato serio”, dijo el exgobernador, según un audio obtenido por Politico. “Y Trump mismo, así como los principales republicanos, dirán que el objetivo es detener a Mamdani. Y que estarás desperdiciando tu voto en Sliwa. Así que me siento bien con eso”, agregó.

El mes pasado, según relató Andrew Stein, expresidente del Concejo Municipal neoyorquino, a The New York Times, él mismo habló con Trump sobre las chances de Cuomo, y sostuvo que el mandatario no quiere “un comunista y socialista dirigiendo la ciudad”.

Luego de perder las internas demócratas, el exgobernador participará en las elecciones de noviembre bajo la línea independiente Fight and Deliver, en un escenario donde también compiten Sliwa y el actual alcalde Eric Adams.

¿Cuomo habló con Trump?: mensajes cruzados en campaña

Públicamente, Cuomo negó un reporte de The New York Times que aseguraba que había tenido conversaciones con Trump y dijo que no aceptaría su respaldo. Sin embargo, en el evento en Southampton, ante la pregunta de un asistente, no negó directamente una comunicación.

“Pongámoslo de esta manera: conocí muy bien al presidente. Creo que hay una gran parte de él que en realidad quiere redención en Nueva York. Siente que fue rechazado por Nueva York", respondió el exmandatario estatal.

En un evento privado en los Hamptons, Cuomo deslizó que Donald Trump podría orientar a sus votantes a no respaldar a Curtis Sliwa Alex Brandon - AP

“Votamos por Hillary Clinton. Bill de Blasio quitó su nombre de las cosas. Así que creo que habrá oportunidades de cooperar con él. También creo que no va a querer pelear conmigo en Nueva York si puede evitarlo”, agregó.

Sliwa, por su parte, aseguró que los republicanos no apoyarían a Cuomo debido a su historial en la firma de la ley de 2019 sobre la reforma de la fianza y por los escándalos que marcaron su salida del cargo. Lo calificó como un “fugazi, un falso” y desafió a debatir para medir quién retendría el voto conservador.

Zohran Mamdani, el rival a vencer en Nueva York

Mamdani derrotó al exgobernador en las primarias demócratas de junio con un 56% frente al 44% del exgobernador. Su victoria reflejó un electorado ampliado y consolidó su posición como referente progresista.

“Como tiene demasiado miedo de decírselo en la cara a los neoyorquinos, lo dejaremos claro: Andrew Cuomo es la elección de Donald Trump para alcalde”, comentó la vocera de Mamdani, Dora Pekec en un comunicado. También lo acusó de querer “amañar” los comicios.

Zohran Mamdani se consolidó como favorito tras derrotar a Cuomo en las internas con una diferencia de 12 puntos Foto Facebook Zohran Kwame Mamdani

Mientras tanto, una nueva encuesta de Gotham Polling & Analytics para la AARP mostró a Mamdani al frente de la contienda de noviembre con un 42% en intención de voto, mientras que sus cuatro principales rivales juntos sumaron el 50%.

Otro objetivo de Cuomo: sacar a Eric Adams del camino

Otro eje de la estrategia de Cuomo es convencer al alcalde Eric Adams de abandonar la carrera para no dividir el voto. Durante la recaudación de fondos, advirtió que si Adams actuaba como “spoiler”, sería responsable de una eventual victoria del ahora candidato demócrata.

El exgobernador declaró en el evento de recaudación que “si eso sucediera, tendría que mudarse a Florida después” porque Adams sería “responsable de que Mamdani gane. Y hemos tenido esa conversación”.

Eric Adams fue señalado por Cuomo como un posible “spoiler” que podría favorecer una victoria progresista si no se retira Archivo

Sin embargo, las declaraciones desataron la furia de Adams, quien respondió con dureza al describir a Cuomo como “un perdedor vergonzoso de dos dígitos que no pudo vencer a un socialista”. “Debería dejar de dar lecciones a otros, salir del centro de atención y tal vez empezar devolviéndole a su hija su departamento”, agregó el alcalde.

Por su parte, el vocero del exgobernador, Rich Azzopardi, intentó bajar el tono del exgobernador al asegurar que se trataba de “especulaciones” sobre “hipotéticos”. “No estamos pidiendo ni esperando ayuda de nadie. Cuomo es la única oportunidad de vencer a Mamdani”, concluyó.