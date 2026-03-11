Cuándo empieza la primavera 2026 en Nueva York: la fecha y hora exacta

La llegada de la primavera en Nueva York genera expectativas por el cambio de paisaje, la mejora progresiva del clima y final del invierno. El momento exacto en que ocurrirá el equinoccio es el 20 de marzo de 2026 y así evolucionará el tiempo en las principales ciudades del estado durante la nueva estación.

La fecha del equinoccio de primavera en Nueva York y el significado del inicio de la estación

El Farmer’s Almanac, una referencia tradicional en materia astronómica, indicó que la primavera boreal de 2026 comenzará el viernes 20 de marzo a las 10.46 horas Eastern Daylight Time (EDT). Esa fecha coincide con el equinoccio de marzo, el momento en que los rayos del Sol caen de forma casi directa sobre el ecuador y el día obtiene una extensión similar a la de la noche.

Según el Farmer’s Almanac, el equinoccio de marzo, que marca el inicio de la primavera boreal de 2026, ocurrirá el viernes 20 de marzo a las 10:46 horas EDT

La organización explicó que este fenómeno representa “el punto en el que la luz empieza a imponerse sobre la oscuridad” después del predominio invernal.

El informe también destacó que esta transición no ocurre exactamente igual todos los años debido a distintos factores astronómicos, como la forma elíptica de la órbita terrestre, la influencia gravitacional de otros planetas y los ajustes asociados a los años bisiestos. Todos estos elementos provocan pequeñas variaciones que adelantan o atrasan la llegada de la estación, aunque en las últimas décadas el comienzo de la primavera fue el 20 de marzo para América del Norte.

El equinoccio marca además un cambio perceptible en la duración de la luz solar. Según detalló el propio Almanac, la refracción atmosférica genera una ilusión óptica que prolonga la presencia visible del Sol durante algunos minutos más antes del amanecer y después del atardecer, lo que provoca que ese día la claridad supere ligeramente a la oscuridad. Esta explicación fundamentó por qué, aunque se hable de igualdad entre día y noche, la balanza se inclina a favor de la luz.

Cómo suelen ser las primaveras en Nueva York, según los registros históricos

A partir del 20 de marzo, el clima en el estado de Nueva York comienza un ascenso gradual de temperaturas y un incremento notable en las probabilidades de lluvia. Los datos de Weather Spark permiten examinar ese comportamiento en tres ciudades representativas: New York City, Albany y Buffalo.

Ciudad de Nueva York: ascenso firme de temperaturas y más días lluviosos

En la ciudad de Nueva York, las temperaturas máximas típicas de la primavera avanzan desde 46°F (7,7°C) hasta 75°F (23,8°C), mientras que las mínimas suben de 33°F (0,5°C) a 60°F (15,5°C). Este incremento sostenido marca el final del frío más duro y prepara el terreno para los primeros días realmente cálidos de mayo. Los registros precisaron que rara vez los valores bajan de 34°F (1,1°C) o superan los 86°F (30°C) en esta estación.

La posibilidad de que se registren días húmedos aumenta con rapidez desde el comienzo del período primaveral. Weather Spark indicó que el riesgo de precipitaciones pasa del 26% al 35% entre marzo y finales de mayo. Esa proporción contempla tanto lluvias breves como episodios más persistentes.

Albany: oscilaciones amplias y un aumento marcado de la humedad

En la capital del estado, las temperaturas máximas se elevan de 39°F (3,8°C) a 74°F (23,3°C), acompañadas por mínimas que progresan de 23°F (-5°C) a 54°F (12,2°C). La amplitud térmica es mayor que en la costa, lo que genera mañanas frías incluso cuando las tardes ya muestran un calor suave. Los valores extremos rara vez caen por debajo de 27°F (-2,7°C) o superan los 85°F (29,4°C).

Las posibilidades de un día lluvioso exhiben un incremento rápido, que va del 25% al 38% durante la estación. En paralelo, la probabilidad de jornadas con lluvia exclusivamente aumenta del 14% al 38%.

Buffalo: transición desde temperaturas frías hacia un ambiente templado

Buffalo, influenciada por la presencia del lago Erie, presenta máximas que crecen de 37°F (2,7°C) a 70°F (21,1°C) y mínimas que aumentan de 24°F (-4,4°C) a 54°F (12,2°C). Aunque el ascenso térmico es consistente, este sector del estado mantiene un clima más fresco que el de otras zonas y conserva mañanas frías durante varias semanas más.

El porcentaje de jornadas húmedas sube de 22% al 32%, lo que refleja una estación donde la lluvia se vuelve cada vez más habitual.