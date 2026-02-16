Cuándo es el Año Nuevo chino en Nueva York y qué se puede hacer este 2026

El Año Nuevo chino se celebra en varias partes del mundo y Nueva York es uno de los lugares donde se festeja en grande por impulso de la amplia comunidad china que vive en la ciudad. Las celebraciones pueden extenderse por varios días, desde mediados de febrero de 2026 y hasta inicios de marzo.

Cuándo es el Año Nuevo chino y por qué estará dedicado al Caballo de Fuego

En Nueva York se realiza una de las celebraciones más grandes e importantes fuera de Asia , centrada en los barrios chinos de Manhattan, Queens y Brooklyn.

, centrada en los barrios chinos de Manhattan, Queens y Brooklyn. El domingo 1 de marzo está programado el desfile del Año Nuevo chino en Chinatown donde habrá ceremonias tradicionales, bailarines de dragones y leones, así como carrozas que atraerán a un gran número de personas, de acuerdo con Time Out.

Los dragones en los desfiles chinos simbolizan buena suerte, prosperidad y protección (Web/Better Chinatown)

El desfile comenzará a las 13.00 hs en la intersección de Mott Street y Canal Street y terminará a las 15.30 hs cerca del Sara D. Roosevelt Park, de acuerdo con Nueva York.

El calendario tradicional chino se basa en un zodiaco de 12 animales que se repiten en ciclos anuales: rata, buey, tigre, conejo, dragón, serpiente, caballo, cabra, mono, gallo, perro y cerdo. 2025 fue el Año de la Serpiente y 2026 será el Año del Caballo de Fuego, signo asociado con la energía, el progreso y el optimismo.

Qué hacer en Nueva York para celebrar el Año Nuevo chino

Ceremonia de petardos y festival cultural: la página oficial del gobierno de Nueva York señaló que este evento está programado para el martes 17 de febrero en el Sara D. Roosevelt Park, de 11.00 a 15.30 hs.

Las celebraciones por el Año Nuevo chino en Nueva York durarán varias semanas (Web/Better Chinatown)

Se encenderán miles de petardos, ya que se cree que ayudan a alejar la mala suerte y atraer la prosperidad. Al finalizar, se realiza la danza del león, seguida de espectáculos de tambores y artes marciales, entre otras actividades.

Asistir al concierto de la Filarmónica de Nueva York: se realizará una presentación especial para celebrar la llegada del Año Nuevo chino. El evento será el miércoles 25 de febrero a las 19.00 hs, en el David Geffen Hall (Wu Tsai Theater), ubicado en el Lincoln Center.

Visitar el mercado del templo: páginas de turismo de Nueva York recomiendan visitar este sitio, donde se colgarán faros rojos en calles y negocios como símbolo de buena fortuna, prosperidad y protección. También habrá espectáculos musicales y actividades artesanales, como talleres de caligrafía china y recorte de papel.

Visitar el Museo de China en América : este museo se dedica a preservar y compartir la historia y las contribuciones de los chinos en Estados Unidos, con exposiciones sobre migración, cultura, arte y vida cotidiana.

China tiene una de las gastronomías más populares del mundo. Durante la celebración del Año Nuevo lunar habrá numerosos negocios y locales donde los visitantes podrán comer arroz frito, pollo agridulce, rollitos primavera, entre muchos otros platillos.

Este evento atrae a multitudes, por lo que es buena idea buscar hospedaje con anticipación y llamar a los restaurantes para hacer reservaciones. También es aconsejable llevar efectivo, vestir cómodamente y utilizar el transporte público.

Cómo saber qué signo eres de acuerdo con el calendario chino

El horóscopo chino es un sistema astrológico milenario que se rige por el calendario lunar y asigna un signo (representado por un animal) según el año de nacimiento de cada persona, de acuerdo con Vogue.

En el Chinatown de Nueva York habrá diversas actividades culturales (Instagram/@explorechinatown)

Rata: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 y 2020

Buey (o búfalo): 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 y 2021

Tigre: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 y 2022

Conejo: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 y 2023

Dragón: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 y 2024

Serpiente: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 y 2025

Caballo: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 y 2026

Cabra: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 y 2027

Mono: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 y 2028

Gallo: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 y 2029

Perro: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 y 2030

Cerdo: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019 y 2031

Estos signos se combinan con uno de los cinco elementos y, según la tradición, influyen en la forma de ser de las personas.