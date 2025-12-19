Es oficial: Zohran Mamdani presentó a dos nuevas funcionarias de su administración en Nueva York

Zohran Mamdani avanza con la conformación de su administración de cara a su asunción como alcalde de la ciudad de Nueva York, el 1° de enero de 2026. En este contexto, presentó dos nuevas funcionarias: Leila Bozorg y Julie Su.

Quién es Leila Bozorg, la nueva funcionaria de Mamdani en Vivienda y Planificación

A través de su cuenta oficial de X (ex Twitter), Mamdani hizo una publicación para anunciar a Leila Bozorg como la nueva vicealcaldesa de Vivienda y Planificación de la Gran Manzana.

Leila Bozorg fue seleccionada para representar a Nueva York como la próxima vicealcaldesa de Vivienda y Planificación X@ZohranKMamdani

En su mensaje, el alcalde electo señaló que Bozorg tiene “15 años de experiencia” en el rubro. Actualmente, es funcionaria, concretamente en el puesto de directora ejecutiva del área de Vivienda y secretaria de la Comisión de Revisión de Estatutos de la ciudad de Nueva York.

Además de participar en el gobierno de Eric Adams, el comienzo del recorrido de Bozorg en la función pública se remonta a 2010.

Según su perfil de LinkedIn, esta es su experiencia en el rubro:

Asistente y luego asesora senior en el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano del gobierno de EE.UU. entre 2010 y 2014, durante los mandatos de Barack Obama.

en el entre 2010 y 2014, durante los mandatos de Barack Obama. Jefa de personal y comisionada de distintas áreas del Departamento de Preservación y Desarrollo de la Vivienda de Nueva York entre 2014 y 2020.

de distintas áreas del entre 2014 y 2020. Jefa de estrategia y políticas de la organización sin fines de lucro NYC Kids RISE de 2020 a 2023.

de la organización sin fines de lucro de 2020 a 2023. En paralelo, fue Comisionada de la Comisión de Planificación Urbana de la Gran Manzana entre 2022 y 2023.

Luego de los mencionados puestos, en 2024 comenzó sus tareas actuales en el gobierno de la ciudad. Desde 2026, formará parte de la administración Mamdani.

Julie Su, la exfuncionaria de Biden y Newsom elegida por Mamdani

También a través de X, el alcalde electo comunicó que Julie Su asumirá como vicealcaldesa de Nueva York para la Justicia Económica. La funcionaria es una cara reconocida en EE.UU., ya que fue subsecretaria de Trabajo y luego secretaria desde el 2023 y hasta el final del mandato de Joe Biden.

Con experiencia como secretaria de Trabajo en los gobiernos de EE.UU. y California, Julie Su será funcionaria de Zohran Mamdani en Nueva York Instituto de Política de Harvard

Con un título de Derecho de Harvard, Su se desempeñó durante casi 20 años como abogada, donde se enfocó en casos laborales y en asistir legalmente a trabajadores.

Según un resumen que elaboró el Instituto de Política de la universidad, en 2011 fue comisionada laboral de California. Mantuvo ese puesto hasta 2018, cuando el gobernador Gavin Newsom la designó como su secretaria de Trabajo.

Con experiencia en puestos centrales en los gobiernos estadounidense y californiano, Su deberá supervisar a otras agencias de la Gran Manzana, según The New York Times. En su rol de vicealcaldesa para la Justicia Económica, se encargará de garantizar las protecciones a consumidores y trabajadores.

Con ese objetivo, Mamdani la designó para que vigile de cerca las tareas del Departamento de Protección a los Consumidores y Trabajadores, la Comisión de Taxis y Limusinas y el Departamento de Asuntos Culturales.

Cuándo asume Mamdani y termina la administración Eric Adams en Nueva York

Eric Adams finalizará su gestión como alcalde de la ciudad Nueva York el 1° de enero de 2026, exactamente cuatro años después de haber asumido, tras haber vencido al republicano Curtis Sliwa en los comicios.

Eric Adams deberá traspasarle el poder de la alcaldía de Nueva York a Zohran Mamdani el 1º de enero de 2026 Seth Wenig - AP

En esa fecha se concretará el traspaso de mando a Mamdani, que se impuso en las elecciones que se llevaron a cabo el 4 de noviembre de 2025.