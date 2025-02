Cuánto cuesta sacar la Real ID en Nueva York

La Ley Real ID establece normas mínimas de seguridad para las licencias de conducir, permisos y tarjetas de identificación emitidas por las jurisdicciones de Estados Unidos. Por su parte, el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) de Nueva York comenzó a emitirlas en 2017. Cuánto cuestan y cuáles son los requisitos para solicitarlas.

Real ID: cuál es la fecha límite para obtenerla

Las autoridades estatales hicieron un llamado a los neoyorquinos para obtener una identificación que cumpla con las normas antes de la fecha límite del 7 de mayo de 2025. A partir de ese día, todas las personas que vuelen dentro de EE.UU. necesitarán una Real ID, una licencia mejorada, un pasaporte u otra documentación aceptable.

Funcionarios del DMV de Nueva York y la TSA advierten a los residentes sobre la fecha límite para obtener la Real ID Facebook New York State Department of Motor Vehicles

El Comisionado del DMV, Mark JF Schroeder, comentó: “Ahora es el momento de solucionar este problema para no tener que apresurarse en el último minuto”.

¿Cuánto cuesta la Real ID en Nueva York?

Se recomienda a los neoyorquinos que visiten una oficina del DMV para obtener una licencia, permiso o identificación de no conductor, incluso si el documento aún no vence. Para sacar los carnets no hay ningún costo adicional y las tarifas depende de la edad del residente cuando presente la solicitud.

Estos son los costos para la tarjeta de identificación para no conductores:

Menor de 62 años y próximo cumpleaños dentro de los próximos seis meses, válida por cuatro años : US$9,50.

y próximo cumpleaños dentro de los próximos seis meses, : US$9,50. Menor de 62 años y próximo cumpleaños luego de los próximos seis meses, válida por cuatro años : US$10.

y próximo cumpleaños luego de los próximos seis meses, : US$10. Menor de 62 años y próximo cumpleaños será dentro de los próximos seis meses, válida por ocho años : US$13,50.

y próximo cumpleaños será dentro de los próximos seis meses, : US$13,50. Menor de 62 años y próximo cumpleaños está a más de seis meses, válida por ocho 8 años : US$14.00 .

y próximo cumpleaños está a más de seis meses, : US$14.00 . Menor de 62 años y recibe Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés), válida por ocho años: US$6.

(SSI, por sus siglas en inglés), válida por ocho años: US$6. 62 años o más, válida por ocho años : US$6.

: US$6. 62 años o más y recibe SSI , válida por ocho años: sin cargo.

, válida por ocho años: sin cargo. Cualquier edad si recibe asistencia temporal, válida por cuatro años: sin cargo.

La Real ID tiene un distintivo (estrella) en la parte superior derecha de la tarjeta Facebook New York State Department of Motor Vehicles

Tarifas para permisos de aprendizaje y licencias de conducir: clase D o DJ

De 16 años a 16 y medio: US$80 / US$90

De 16 y medio a 17 años: US$76,75 / US$85,75

De 17 años a 17 y medio: US$92,50 / US$102,50

De 17 y medio a 18 años: US$89,25 / US$98,25

De 18 años a 18 y medio: US$80 / US$90

De 18 y medio a 21 años: US$76,75 - US$80 / US$85,75 - US$90

21 años o más: US$64,25 - US$67,50 / US$73,25 - US$77,50

Así se puede sacar una Real ID en Nueva York: requisitos

La ley federal establece normas mínimas de seguridad para las licencias de conducir, permisos y tarjetas de identificación emitidas por los estados, por lo que para obtenerla es necesario demostrar identidad y tomarse una fotografía. Por lo anterior, el solicitante deberá ir a una oficina en persona.

Los documentos que debe presentar son:

Prueba de identidad, como licencia válida, certificado de nacimiento o pasaporte, con su nombre, segundo nombre (si corresponde) y apellido, completos.

Prueba de número de seguro social o inelegibilidad para el número de seguro social.

Comprobante de su fecha de nacimiento.

Prueba de ciudadanía estadounidense, residencia permanente legal o estatus legal temporal en los EE.UU.

Dos pruebas diferentes de residencia en el estado de Nueva York, como factura de servicios públicos, extracto bancario o extracto de hipoteca.

Muchas oficinas del DMV recomiendan a los clientes que hagan una reserva, que se puede hacer en línea. Para facilitar la localización de una oficina cercana, el DMV tiene disponible en su sitio oficial una herramienta de búsqueda por condado.

La Real ID en Nueva York se debe tramitar en una oficina del DMV Lisa C vía Google Maps

Una vez que se ha terminado el proceso de solicitud en persona, el nuevo documento tardará aproximadamente dos semanas en llegar por correo.

Una Real ID es opcional, pero se recomienda obtenerla, debido a que tiene características de seguridad más amplias y se puede utilizar como identificación para diversos trámites.

Qué es la licencia mejorada

Además de la tarjeta Real ID, el DMV ofrece una identificación mejorada (EDL, por sus siglas en inglés) que cumple con los estándares federales. Se trata de una credencial que cuesta US$30 adicionales y se puede usar como prueba de identidad al regresar a Estados Unidos por tierra o mar desde Canadá, México y algunos países del Caribe.