Viven frente a Central Park con su hijo y cuentan cómo ahorran US$10.000 al mes en Nueva York

En el Upper West Side de Manhattan, una pareja con un hijo pequeño detalló cómo organiza su economía para sostener su vida frente al Central Park y ahorrar en una de las ciudades más caras del mundo. Brendon O’Leary y Anala Gossai tienen ingresos anuales cercanos a los 500 mil dólares y concentran gran parte de su presupuesto en el cuidado infantil, al tiempo que mantienen metas de ahorro mensuales.

¿Cuál es el principal gasto mensual de la familia en Nueva York?

Según contaron en una entrevista con The New York Times, su mayor desembolso no es el alquiler, sino la guardería de su hijo de un año. La familia de tres más un perro paga US$4200 al mes por este servicio.

Para lograr vivir en Manhattan, la familia limita ciertos consumos y opta por actividades culturales de bajo costo Tripadvisor

Ella, llamada Anala Gossai (37) y científica de datos, señaló que eligieron esa guardería por recomendación de vecinos y destacó que “el precio es bastante razonable”, en comparación con otras opciones más costosas.

La estructura del presupuesto familiar en Manhattan

El alquiler del departamento de una habitación asciende a US$3900 mensuales. La vivienda tiene unos 74 metros cuadrados y está ubicada frente al Central Park.

El espacio es reducido. La cuna del niño está junto a la cama de sus papás y separada por una cortina para bloquear la luz.

Además de estos gastos, la familia organiza su presupuesto con partidas mensuales definidas:

Supermercado: alrededor de US$900

alrededor de US$900 Salidas y comida a domicilio: cerca de US$500

cerca de US$500 Lavandería a domicilio: unos US$150

unos US$150 Cuidado del perro: aproximadamente US$370

También destinan dinero a compras anuales vinculadas a su hijo. En el último año gastaron cerca de US$9000 en artículos, incluidos pañales y leche de fórmula. De ese total, unos US$730 correspondieron a juguetes.

La pareja busca ahorrar unos US$10.000 mensuales para mudarse a un espacio más amplio Tripadvisor

¿Cómo ajustan el consumo para ahorrar en Nueva York?

La pareja intenta ahorrar unos US$10.000 al mes con el objetivo de mudarse a un departamento más grande o cubrir imprevistos.

Para sostener ese objetivo, priorizan algunos gastos y limitan otros. Optan por membresías culturales de bajo costo, como:

Zoológico del Central Park: US$160 al año

Museo Americano de Historia Natural: US$180 al año

Brendon O’Leary (38), el padre de la familia e ingeniero de software, explicó que su hijo disfruta especialmente de las actividades del museo y describió una de ellas como una “fiesta rave para bebés”.

En la cotidianidad, reducen gastos en transporte y la comida a domicilio.

Él usa el metro para ir a trabajar y evita taxis. Indicó que solo toma un Uber cuando va al aeropuerto LaGuardia. A su vez, O’Leary cocina en su casa al menos dos veces por semana para reducir gastos en comida.

Aun así, mantienen ciertos consumos considerados no esenciales. El servicio de lavandería a domicilio forma parte de esos gastos. Gossai explicó que prefieren esta opción porque “llevar la cuenta de los calcetines de bebé” la “volvía loca”.

¿Por qué deciden vivir en Manhattan pese a los costos?

A pesar de los gastos elevados, la pareja valora la ubicación y la dinámica urbana. Resaltan la posibilidad de desplazarse a pie y evitar el uso del automóvil.

O’Leary afirmó que mudarse fuera de la ciudad les genera rechazo y explicó que sienten que estarían “atrapados”. También indicó que ambos priorizan la accesibilidad a servicios y espacios públicos.

El alquiler del departamento de una habitación asciende a US$3900 mensuales en el Upper West Side Tripadvisor

A su vez, la familia forma parte de una comunidad de padres primerizos en el barrio, lo que refuerza su decisión de permanecer en la zona.

Sin embargo, evalúan mudarse a un departamento con más espacio. Buscan una segunda habitación y un baño adicional.

Mientras tanto, adaptan su vivienda actual a las necesidades del hogar. Por ejemplo, como la cocina no tiene luz natural, instalaron iluminación artificial y plantas para darle más vida.