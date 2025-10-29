Cuenta regresiva para el cambio de hora en Nueva York y Nueva Jersey: ¿cuándo entra en vigor la medida?

El cambio de hora en Nueva York y Nueva Jersey tendrá lugar el primer domingo de noviembre y dará inicio al horario de invierno y el regreso al estándar. Se trata de la segunda vez en 2025 que los habitantes de ambos estados deben ajustar sus relojes bajo la ley federal de 1996.

¿Cuándo cambia la hora en Nueva York y Nueva Jersey?

El ajuste se producirá el domingo 2 de noviembre a las 2 horas (hora local), cuando los relojes se atrasarán una hora y los ciudadanos contarán con 60 minutos más de sueño. De esta forma, Nueva York y Nueva Jersey ponen fin al horario de verano o Daylight Saving Time, que comenzó el 9 de marzo pasado, y regresará el 8 de marzo de 2026.

Se trata del segundo cambio de hora este año, aunque gran parte de EE.UU. pone sobre la mesa el debate de su eliminación Freepik

Nueva York y Nueva Jersey son dos de los estados que siguen la regla implementada hace casi tres décadas que está bajo supervisión del Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés), denominada Uniform Time Act.

Cada territorio puede optar por adherirse a la norma o no, pero tiene que obtener la aprobación del Congreso para desvincularse del ajuste.

En medio del debate que se enfoca principalmente en aspectos como el consumo energético y la salud de los habitantes de EE.UU., la última modificación que se realizó sobre la norma fue en 2007, cuando se estableció el cambio en la segunda semana de marzo basado en la Ley de Política Energética de dos años antes.

Los habitantes de Nueva York y Nueva Jersey deben ajustar los relojes y dispositivos análogos de forma manual, a excepción de los electrónicos que modifican la hora automáticamente.

La medida se rige por una ley de 1996 que determina el ajuste horario dos veces al año Freepik

Recomendaciones para adaptarse al cambio de hora en Nueva York y Nueva Jersey

El ajuste horario puede impactar en la rutina de los habitantes o en el sueño y la vigilia. Por ello, expertos aconsejan llevar a cabo una serie de prácticas para prevenir una alteración mayor. Algunas de ellas, mencionadas por Velfont, son:

Acostarse 15 minutos antes del horario habitual los días anteriores al cambio de hora, para que el organismo se adapte de forma progresiva a la modificación.

del horario habitual los días anteriores al cambio de hora, para que el organismo se adapte de forma progresiva a la modificación. Tomar el sol por las mañanas , dado que la exposición a la luz natural sincroniza el ciclo de sueño.

, dado que la exposición a la luz natural sincroniza el ciclo de sueño. Mantener la rutina de horarios de levantarse, incluso en fin de semana, ya que se estabiliza el ritmo circadiano.

de horarios de levantarse, incluso en fin de semana, ya que se estabiliza el ritmo circadiano. Evitar ciertas bebidas y comidas que sean estimulantes o pesadas.

que sean estimulantes o pesadas. Practicar meditación y otros métodos de relajación antes de dormir.

La madrugada del domingo 2 de noviembre, los residentes de estos estados contarán con una hora más de sueño Freepik

En qué partes de EE.UU. no se cambia la hora el 2 de noviembre

En la actualidad, siete zonas del territorio norteamericano no participan en el cambio de horario de verano que determina el ajuste de los relojes dos veces al año. Si bien el debate está extendido en varios estados, los lugares en los que no se cambiará la hora el próximo 2 de noviembre son:

Hawái

Samoa Americana

Islas Marianas del Norte

Puerto Rico

Guam

Islas Vírgenes

La mayor parte del estado de Arizona

Por su parte, Donald Trump cuestionó el ajuste horario este 2025 y señaló que se trata de un proceso “muy costoso” y que genera “una gran molestia”.