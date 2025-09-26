A pocas semanas de celebrarse las elecciones por la alcaldía de la ciudad de Nueva York, los candidatos buscan reforzar sus propuestas y sumar electores. Este es el caso de Curtis Sliwa, el candidato republicano que presentó un aviso publicitario con nueva imagen y múltiples críticas contra sus competidores.

La feroz crítica de Curtis Sliwa a Mamdani, Cuomo y Adams

El anuncio de 30 segundos se transmitió por televisión. Allí, el fundador de “Los Ángeles Guardianes” apareció con un traje tradicional y sin su boina roja para narrar los problemas que percibía un neoyorquino en la Gran Manzana.

Curtis Sliwa se quita la boina roja y critica a Mamdani, Cuomo y Adams: “Merecemos algo mejor”

“Piensen en lo que hemos vivido aquí en Nueva York: el fracaso de nuestras escuelas, los disturbios, la desfinanciación de la policía, la delincuencia y la corrupción. No deberíamos tener que vivir así“, sostuvo Curtis con la vista fija a la cámara, con un fondo blanco. ”No deberíamos tener que vivir así. Políticos de carrera nos traicionaron", agregó.

A lo largo del video, el candidato utilizó la imagen de sus contrincantes de fondo para culparlos por las problemáticas de la ciudad. El mensaje de Sliwa se organizó de esta manera:

“Piense en lo que hemos vivido aquí en Nueva York (...) la corrupción”: en esta última frase, presentó una imagen de Eric Adams en relación con las acusaciones de corrupción que tuvo en su contra.

"Políticos de carrera nos traicionaron" : presentó una imagen de Andrew Cuomo.

: presentó una imagen de Andrew Cuomo. Con relación a Zohran Mamdani- el candidato que encabeza las encuestas con más 47 puntos-, Curtis ironizó sobre su capacidad de resolver estos contratiempos. “Ahora un socialista dice que tiene todas las respuestas”, dijo con un tono de burla.

Sliwa utilizó imágenes del resto de los candidatos para rechazar su rol para resolver los problemas de la ciudad Instagram/@curtissliwaformayor

“Merecemos algo mejor. Soy Curtis Sliwa. Les pido su voto para alcalde. Juntos, reconstruiremos una Nueva York más segura y asequible", remarcó a modo de cierre.

El cambio de imagen de Curtis Sliwa como estrategia de campaña

Las elecciones de este 4 de noviembre representan el segundo intento de Sliwa de ganar la alcaldía de la Gran Manzana. En esta nueva oportunidad se muestra en reuniones y entrevistas con un traje de vestir y sin su boina roja, un accesorio representativo de la organización “Los Ángeles Guardianes” que busca promover la seguridad comunitaria.

Sliwa sostuvo que la boina roja suele ser definitorio entre los votantes, por lo que decidió quitársela para algunos eventos Associated Press

En una entrevista con The New York Times, reveló que quitarse su distintiva boina funciona como una estrategia para ganar las elecciones y que más votantes escuchen sus propuestas de campaña.

“Para algunas personas, la boina es un tema definitorio”, detalló Sliwa. “Chicos y chicas, los entiendo. Si quitarme la boina roja les sirve simplemente para escucharme, no hay problema”, continuó.

El significado de la boina roja va más allá de su organización. En un video que compartió en su cuenta de TikTok, explicó la historia detrás de su accesorio. “La uso porque representa a seis Guardian Angels que fueron asesinados en cumplimiento del deber y a otras tres decenas que resultaron gravemente heridos”, detalló.

El significado de la boina roja que usa el candidato republicano Curtis Silwa

“Cuando estoy en la calle, tratando con personas sin hogar o con problemas emocionales, lo que me dicen es: ‘¡Curtis!’. Ven la boina roja y saben que pueden acercarse a mí o a los Guardian Angels. Sin ella, ¿cómo sabrían que estamos ahí para ayudarlos?”, agregó.

Quién lleva la delantera en las elecciones de Nueva York

Pese a las nuevas estrategias, Curtis aún no logra encabezar las encuestas ni alcanzar el segundo puesto. De acuerdo con el último sondeo de la Universidad de Suffolk, el fundador de “Los Ángeles Guardianes” ocupa el tercer puesto con nueve puntos. En primer lugar está Mamdani con 45, seguido por Cuomo, con 25 puntos.