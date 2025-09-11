Curtis Sliwa se niega a suspender su candidatura por la alcaldía de Nueva York: “No, no y mil veces, no”
El candidato republicano sostuvo que veía un camino hacia la victoria este año; conoce cuál es su postura ante una posible salida
En 56 días se celebran las elecciones por la alcaldía de Nueva York, y Zohran Mamdani mantiene la delantera en las encuestas con un 46% de aprobación. Para evitar su triunfo, Donald Trump habría insistido a Eric Adams y a Curtis Sliwa que suspendieran sus candidaturas. No obstante, el candidato republicano se negó.
La postura de Curtis Sliwa sobre dar de baja su candidatura
El fundador del grupo de patrullaje contra el crimen Guardian Angels aseveró que no tenía pensado salirse de la contienda, pautada para el próximo 4 de noviembre. En una entrevista con The New York Times, remarcó que no podía dejarse comprar o corromper por aquellos que quieren bajar su candidatura.
“No, no, no. Mil veces no”, dijo Sliwa. “No puedo comprarme. No puedo arrendarme. No puedo alquilarme. No soy corruptible”.
Por su parte, George Pataki,-exgobernador de Nueva York e importante partidario de Sliwa- reveló que el candidato recaudó más de US$3 millones en su campaña, por lo que sentía una “obligación” de apoyar a los republicanos como abanderado del partido.
“Tiene una obligación con los demás candidatos republicanos que se presentan a las elecciones”, detalló Pataki en New York Post. "Los estaría abandonando. Eso no va a pasar. Curtis está comprometido con la ciudad. No entiendo la presión para sacarlo”.
La estrategia de Donald Trump para evitar el triunfo de Zohran Mamdani
The New York Times expuso que la administración Trump habría conversado con Eric Adams y Curtis Sliwa sobre la posibilidad de bajar su candidatura por la alcaldía a cambio de un cargo público.
El objetivo de estas charlas sería erosionar de manera significativa la ventaja de Mamdani y darle un mayor margen al exgobernador Andrew Cuomo, quien se encuentra segundo en las encuestas.
Horas después de difundirse estas reuniones, Donald Trump sugirió en una cena de la Casa Blanca que Mamdani podía ganar las elecciones, al menos que hubiese un “duelo uno a uno” y dos candidatos se retiraran de la contienda.
“No creo que se pueda ganar a menos que se tenga un duelo uno a uno, porque de alguna manera él ha conseguido una pequeña ventaja”, sostuvo el presidente a los periodistas y altos ejecutivos del sector tecnológico presentes. “Me gustaría ver a dos personas retirarse y que sea un duelo uno contra uno”.
Sliwa aseguró que su candidatura no estaba en juego. Entretanto, Adams lo habría reconsiderado durante una reunión reservada organizada por el comité directivo de la Association for a Better New York en Midtown, según consignó NBC New York.
“Amo a la ciudad más de lo que detesto a Andrew [Cuomo]”, habría dicho Adams en alusión al exgobernador, a quien acusó de ser una amenaza para Nueva York junto con Mamdani.
De ambos tomar la decisión de no formar parte de las elecciones, la brecha será menos amplia entre los favoritos. Según consignó una encuesta de The New York Times y La Universidad de Siena, un 48% de las personas apoyaría a Mamdani y un 44% a Cuomo.
