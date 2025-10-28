Detenido por el ICE en el Bronx: el estudiante ecuatoriano de 16 años que conmociona a Nueva York

Un estudiante oriundo de Ecuador que residía en el Bronx, en Nueva York, fue arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), en un caso que conmociona a la región. Pese a que contaba con un estatus juvenil especial, Joel Camas fue puesto bajo custodia luego de un control rutinario de la agencia.

Estudiante ecuatoriano de 16 años bajo custodia del ICE: detalles del caso

Camas permanecía en el país con un estatus juvenil especial que lo protegía de la deportación. Pese a contar con este documento, fue detenido al ir a un control de la agencia en presencia de su abogado y el contralor de la ciudad, Brad Lander.

El estudiante ecuatoriano fue arrestado cuando acudió a un registro rutinario de ICE en Nueva York Brad Lander - Brad Lander/ICE

A través de su cuenta en X, Lander compartió la noticia. “Joel Camas es un estudiante de secundaria de 16 años del Bronx. Le encanta el fútbol y la pizza de pepperoni. Ayer, su abogado y yo lo acompañamos a una revisión de ICE. Tiene Estatus Especial de Inmigrante Juvenil; debería haber estado bien. Pero no fue así”, escribió.

El funcionario agregó que “podría ser el primer menor no acompañado detenido por Trump este mandato”.

Qué sucedió con el estudiante ecuatoriano de 16 años arrestado por ICE

Tras la decisión de su madre de autodeportarse bajo las políticas del presidente Donald Trump, el joven pasó cuatro semanas en compañía de otros familiares en Nueva York. La principal razón de la mujer fue evitar la deportación de su hijo.

El jueves por la mañana, Camas llegó para una comparecencia de rutina al edificio 26 Federal Plaza, en el Bajo Manhattan. Según detalló The New York Times, lo acompañaba una comitiva de ocho adultos, entre ellos Beth Baltimore, su abogada, y Lander.

Los abogados del estudiante ecuatoriano de 16 años del Bronx presentaron una petición de emergencia para impugnar su detención ICE - ICE

Para sorpresa del equipo de abogados, el joven fue detenido y trasladado a otro edificio debido a que no cuenta con un tutor legal en el país.

Previamente, el gobierno había emitido una orden de deportación contra el estudiante ecuatoriano en 2024, pero entonces recibió una designación conocida como estatus especial de inmigrante juvenil.

Esta categoría abre el camino hacia la residencia permanente legal, pero las políticas cambiaron bajo la gestión de Trump.

Tricia McLaughlin, subsecretaria de Seguridad Nacional, expresó: “Su madre se autodeportó a Ecuador, y Camas permaneció solo en Estados Unidos siendo menor de edad. Afortunadamente, ahora el Sr. Camas se reunirá con su familia”. Al ser consultada sobre el estatus, respondió simplemente que “tiene una orden de deportación final”.

Las opciones del estudiante ecuatoriano detenido por ICE en NY

Al día siguiente, los abogados de la Unión de Libertades Civiles de Nueva York (ACLU, por sus siglas en inglés), presentaron un pedido de emergencia. El objetivo era impugnar su detención. En el documento, consideran ilegal el arresto a causa de la condición especial de menor inmigrante.

En Nueva York se desarrollaron varias protestas en contra de ICE por los arrestos contra inmigrantes Agencia AFP

Los abogados señalaron que había cumplido con todas las órdenes del gobierno y que su deportación lo pondría en peligro en Ecuador. “Es ofensivo que se centren en un estudiante de 11.º grado para arrestarlo y deportarlo cuando no ha hecho nada más que seguir las normas aquí”, declaró Amy Belsher, directora de litigios sobre derechos de los inmigrantes de la ACLU.