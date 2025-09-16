Día Nacional del Registro de Votantes: cómo inscribirse para las elecciones de Nueva York
Los primerizos deben presentar una identificación al anotarse; si no lo hacen antes del día de las elecciones, podrán emitir su sufragio con una papeleta de declaración jurada, pero no mediante el sistema de escáner
- 4 minutos de lectura'
El Día Nacional del Registro de Votantes promueve la inscripción electoral mediante una campaña de 24 horas que facilita el proceso para miles de estadounidenses. Con la participación de socios comunitarios, la fecha fomenta la emisión del sufragio en las próximas elecciones. Así se puede hacer en la ciudad de Nueva York (NYC).
Cuándo es el Día Nacional del Registro de Votantes en EE.UU.
Este 16 de septiembre de 2025 se celebra en EE.UU. el Día Nacional del Registro de Votantes (NVRD, por sus siglas en inglés). Se trata de una festividad cívica en la que las comunidades del país norteamericano se unen con el objetivo de que todos los estadounidenses elegibles estén enlistados.
Con casi 3500 socios comunitarios, que incluyen las bibliotecas públicas, asociaciones de servicios humanos, campus universitarios, departamentos de bomberos, refugios de animales y cámaras de comercio, entre otros, se organizarán eventos para ayudar a quienes deseen registrarse y prepararse para las elecciones.
¿Cómo inscribirse para votar en la ciudad de Nueva York?: los requisitos
En el sitio oficial de la Junta Electoral de la Ciudad de Nueva York explican que los residentes pueden anotarse para votar en línea, en persona o por correo. Para hacer deben cumplir con una serie de requisitos que se enlistan a continuación:
- Ser ciudadano de Estados Unidos (incluye aquellas personas nacidas en Puerto Rico, Guam y las Islas Vírgenes).
- Ser residente de la ciudad de Nueva York durante al menos 30 días.
- Tener 18 años cumplidos el día de la elección o antes.
- No estar en prisión por una condena por delito grave.
- No ser declarado mentalmente incompetente por un tribunal.
- No reclamar el derecho a votar en otro lugar (fuera de Nueva York).
- Una persona de 16 años que esté calificada para anotarse para votar puede preinscribirse y quedará registrada automáticamente al cumplir los 18 años.
Formas disponibles para registrarse:
- En línea: es la forma más sencilla, ya que se puede hacer en cuestión de minutos, con o sin identificación, en el portal de la Junta Electoral. Si se tiene una identificación válida del Departamento de Vehículos Motorizados del estado (DMV, por sus siglas en inglés), también se puede anotarse vía web.
- Por correo: se debe descargar y llenar un formulario, luego firmarlo a mano y enviarlo vía postal a la Junta Electoral. Los formularios deben recibirse diez días antes del día de las elecciones y están disponibles en varios idiomas en bibliotecas, oficinas de correos y la mayoría de las agencias gubernamentales de la ciudad. También se puede llamar al 1-866-VOTE-NYC o enviar un correo electrónico a vote@boe.nyc.ny.us para solicitar el formato.
- En persona: en la oficina de la Junta Electoral de la localidad.
¿Qué pasa después de hacer el registro para votar?
La Junta Electoral de la ciudad de Nueva York indica que si no se recibe una tarjeta de registro dentro de cuatro a seis semanas de completar la solicitud, el residente deberá llamar para ver si la inscripción fue procesada.
La persona queda inscrita de forma permanente a menos que:
- Se haya trasladado su residencia fuera de la ciudad o condado en el que estaba registrada.
- Es un votante inactivo que no ha ejercido su sufragio en ninguna elección, incluidas dos elecciones federales consecutivas, y no ha confirmado su dirección durante ese período.
- Se le declara culpable de un delito grave y se le sentencia a un período de prisión por dicho delito.
- Un tribunal le ha declarado mentalmente incompetente.
Fechas clave para las elecciones generales en la ciudad de Nueva York
Las elecciones primarias en Nueva York se realizaron el pasado 24 de junio de 2025, y se determinó qué candidatos representarán a sus partidos en los comicios generales.
- El último día para anotarse para votar en persona o para enviar las solicitudes de registro por correo es el 25 de octubre de 2025.
- El último día para solicitar en persona la papeleta de voto por correo en la Junta Electoral local es el 3 de noviembre de 2025.
- El período de votación anticipada: del 25 de octubre de 2025 al 2 de noviembre de 2025.
- Día de las elecciones generales: 4 de noviembre de 2025.
