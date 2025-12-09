Documentos válidos y qué hacer si el ICE te detiene en una parada de autobús o metro en Nueva York

En Nueva York, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) pueden realizar operativos en público, ya sea en una parada de autobús o en el metro. Ante la situación, estos es lo que se recomienda hacer y los documentos válidos para mostrar.

Qué hacer si el ICE me detiene en una parada de autobús o metro

La oficina del contralor de la ciudad de Nueva York, Brad Lander, explica que los indocumentados deben conocer sus derechos en caso de un encuentro con oficiales del ICE u de otras autoridades federales de inmigración.

Ante un encuentr con el ICE, las organizaciones advierte sobre mantener la calma y el derecho a permanecer en silencio Archivo

Al respecto, indica que ante una detención en tránsito o en público se debe:

Mantener la calma . “No corras, discutas ni obstruyas al agente. Mantén las manos en alto, donde puedan verlas”.

. “No corras, discutas ni obstruyas al agente. Mantén las manos en alto, donde puedan verlas”. Se tiene derecho a guardar silencio , si se desea ejercerlo, es mejor decirlo en voz alta.

, si se desea ejercerlo, es mejor decirlo en voz alta. No es necesario que el migrante responda preguntas sobre dónde nació, si es ciudadano estadounidense o cómo ingresó al país.

En ese sentido, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) of Southern California advierten que si los agentes de inmigración suben al autobús, una persona sin estatus legal en EE.UU. nunca debe responder preguntas sobre su estatus migratorio sin consultar primero con un abogado.

Asimismo, advierte que aunque no es obligatorio, una persona con documentos migratorios válidos puede proporcionarlos para evitar ser arrestado o detenido. Pero, “nunca proporcione documentos falsos”.

En Estados Unidos se tienen derechos, independientemente del estatus migratorio X: @ICEEspanol

Derechos de los inmigrantes en el transporte público

El sitio Documented, que ofrece recursos a migrantes en Nueva York, enlistó así los derechos de una persona en espacios públicos, metros y calles:

Si un agente de ICE se acerca y empieza a interrogar, no correr ni entrar en pánico. Se puede preguntar con calma : “¿Puedo irme?”. Si el agente dice que sí, hágalo sin alterar la situación.

y empieza a interrogar, no correr ni entrar en pánico. Se puede : “¿Puedo irme?”. Si el agente dice que sí, hágalo sin alterar la situación. Si un agente de ICE dice que no puede irse , el migrante tiene derecho a guardar silencio. Puede ejercer este derecho al decir que no responderá a ninguna de las preguntas.

, el migrante tiene derecho a guardar silencio. Puede ejercer este derecho al decir que no responderá a ninguna de las preguntas. Se tiene derecho a un abogado . Es posible declarar que no responderá ninguna pregunta sin la presencia del apoyo legal.

. Es posible declarar que no responderá ninguna pregunta sin la presencia del apoyo legal. Se tiene derecho a negarse a ser registrado . Es posible ejercer este derecho al indicar que el no consentimiento.

. Es posible ejercer este derecho al indicar que el no consentimiento. Se tiene derecho a negarse a firmar cualquier documento. Puede ejercerlo al declarar que no firmará nada sin la presencia o el apoyo de un abogado.

¿El ICE me puede detener en el metro de Nueva York?

Los agentes del ICE pueden realizar inspecciones en autobuses y trenes a menos de 160 kilómetros de la frontera estadounidense.

The Legal Aid Society, con sede en Nueva York, indica que como agencia federal, el ICE puede detener a personas no ciudadanas en cualquier parte o sitio de Estados Unidos.

Documentos válidos en un encuentro con agentes de inmigración

De acuerdo con Documented, se tiene derecho a guardar silencio si le piden documentación. Sin embargo, si se tiene comprobante de ciudadanía, residencia legal o estatus migratorio temporal, lo mejor será mostrarlos.

Si se tiene un caso de inmigración pendiente, se aconseja llevar consigo un comprobante del caso.

Si no se es ciudadano, ICE podría pedir documentos migratorios, pero no se está obligado a mostrarlos a menos que haya un arresto formal Amanda Mason - Flickr/ICE

Los documentos que pueden ser esenciales son:

Permiso de trabajo vigente

Licencia de conducir o identificación estatal

Documento que pruebe la solicitud de asilo o estatus migratorio

Tarjeta de residente permanente (green card)

Las organizaciones coinciden en que el migrante no deber llevar consigo documentos de otro país, como un pasaporte extranjero, ya que el ICE puede usarlos en su contra.

Si se ha vivido en EE.UU. durante más de dos años, se puede llevar consigo documentos que lo comprueben, como contratos de arrendamiento, facturas de servicios públicos o recibos.