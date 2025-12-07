Para detener al ICE en Nueva York: las siete palabras en español que pueden salvar a un migrante de la deportación

Bajo las órdenes del presidente Donald Trump, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) intensificó las redadas en todo el país. En Nueva York, los migrantes pueden utilizar una frase de siete palabras en español para salvarse de la deportación: "Estoy ejerciendo mi derecho a guardar silencio”.

La frase que puede salvar a un migrante de la deportación en Nueva York

La Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que garantiza el derecho de toda persona a no autoincriminarse, protege a la expresión que en inglés se traduce como “I am exercising my right to remain silent”. Además, no es necesario tener un estatus legal para utilizarla.

Los agentes del ICE deben respetar al migrante si expresa "Estoy ejerciendo mi derecho a guardar silencio" durante una detención en Nueva York Flickr/IC - Flickr/ICE

La Unión por las Libertades Civiles de Nueva York (NYCLU, por sus siglas en inglés) señala en un informe que todas las personas pueden ejercer los derechos constitucionales. La ley no exige que sepan hablar inglés o sean ciudadanos estadounidenses.

Al margen de la expresión mencionada, las personas pueden utilizar otras frases en Nueva York ante una inminente detención:

“No quiero responder preguntas” . (I don’t want to answer any question, en inglés).

. (I don’t want to answer any question, en inglés). “Quiero hablar con un abogado” . (I want to speak with a lawyer, en inglés).

. (I want to speak with a lawyer, en inglés). “No autorizo que entren a mi casa”. (I do not authorize you to enter my house).

(I do not authorize you to enter my house). “¿Puedo retirarme?”. (Can I leave?).

(Can I leave?). “Muéstreme una orden firmada por un juez”, en caso de que un agente toque la puerta. (Show me an order signed by a judge).

Por otro lado, NYCLU aconseja al migrante que manifieste que desea hablar con un abogado antes de responder a cualquier pregunta. Aunque no tiene derecho a un abogado asignado gratuitamente, sí tiene la posibilidad de contactar a un profesional y contratarlo por su cuenta.

Cómo actuar ante una detención del ICE Nueva York

En una hoja informativa, el National Immigrant Justice Center recomienda seguir varios consejos al interactuar o ser arrestado por un agente federal:

Mantener la calma y no correr, discutir, resistirse ni luchar contra el agente, incluso si la persona cree que se violan sus derechos o que la tratan injustamente.

Mantener las manos a la vista de la policía y avisar si necesita sacar la mano de la guantera o la billetera para mostrar documentos.

No mentir sobre el estatus migratorio.

Si el ICE realiza la detención en una parada de tráfico, preguntar si el agente pertenece al departamento de policía o a inmigración. Si el detenido es ciudadano estadounidense o tiene estatus migratorio, debe mostrar su pasaporte, tarjeta de residente permanente legal u otra documentación que acredite su estatus. Si es indocumentado, tiene derecho a guardar silencio y no tiene que hablar de su estatus legal o de ciudadanía con la policía, agentes de inmigración ni otros funcionarios.

preguntar si el agente pertenece al departamento de policía o a inmigración. debe mostrar su pasaporte, tarjeta de residente permanente legal u otra documentación que acredite su estatus. Si es indocumentado, tiene derecho a guardar silencio y no tiene que hablar de su estatus legal o de ciudadanía con la policía, agentes de inmigración ni otros funcionarios. Si un agente llama a su puerta: evitar abrirla. Los agentes deben tener una orden judicial firmada por un juez para ingresar a un domicilio.

El migrante nunca debe mentir sobre su estatus migratorio al ser detenido por agentes del ICE X @EROMiami - X @EROMiami

La NYCLU sostiene que el migrante nunca debe presentar documentos de inmigración falsos. También puede guardar una copia de los documentos de inmigración con alguien de confianza. Si la persona arrestada no es un ciudadano estadounidense, se puede:

Consultar con su abogado sobre las consecuencias de una condena penal o una declaración de culpabilidad en su estatus legal.

Evitar hablar de su estatus legal con nadie más que con su abogado.

Mientras esté en la cárcel, un agente de inmigración podría visitarla.

La persona no debe responder preguntas ni firmar nada antes de hablar con un abogado.

Leer todos los documentos detenidamente. Si no los entiende o no puede leerlos, la persona debe decirle al oficial que necesita un intérprete.

Redada en Nueva York frustrada por manifestantes: las últimas acciones del ICE

Así como sucede en el resto de Estados Unidos, las operaciones de ICE aumentaron drásticamente el último año.

Según un informe del medio local NY1, durante los primeros seis meses del 2025, el número de arrestos realizados por la agencia en Nueva York superó el total registrado en todo el 2024. De los migrantes detenidos, solo el 27% son delincuentes convictos.

El número de redadas del ICE realizadas en Nueva York durante los primeros seis meses de 2025 superó al total registrado en 2024 Archivo

El sábado pasado, varias personas se congregaron cerca de Centre Street, en Chinatown, luego de identificar una posible redada. Al grito de “Fuera ICE”, los manifestantes bloquearon vehículos e impidieron la salida de una camioneta de un garaje, informó ABC News.

Posteriormente, oficiales de las fuerzas de seguridad se acercaron y ordenaron a los protestantes que se dispersen, pero no obtuvieron una respuesta positiva, por lo que procedieron con arrestos. Aunque no proporcionó datos certeros, el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés) reveló en declaraciones citadas por ABC que “varias” personas fueron detenidas.