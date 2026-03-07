¿Adiós J.B. Pritzker? Encuestas recientes de los candidatos en las primarias de Illinois

De cara a las elecciones primarias de Illinois, las encuestas más recientes ofrecen una radiografía de la carrera electoral. Dado que J.B. Pritzker es el único aspirante a gobernador demócrata registrado, sabe que participará en los comicios generales. Por el lado republicano, un nombre tomó especial ventaja sobre sus competidores en la interna.

Qué dicen las encuestas sobre las primarias republicanas en Illinois

De acuerdo con una recopilación de encuestas sobre las elecciones a gobernador en Illinois hecha por The New York Times, la ventaja la lleva Darren Bailey. Los sondeos en cuestión son dos mediciones realizadas en enero.

En ese sentido, la primera corresponde a un trabajo de Emerson College, en el que se encuestó a 1000 posibles electores. El sondeo, que se realizó entre el 3 y 5 de enero, arrojó los siguientes porcentajes de intención de voto de los candidatos republicanos:

Darren Bailey : 34,4%

: 34,4% Ted Dabrowski : 8,2%

: 8,2% James Mendrick : 5,4%

: 5,4% Rick Heidner: 1,1%

Aunque no se trata de la encuesta más reciente, los números mencionados sí corresponden al último sondeo de magnitud independiente con respecto a las elecciones en Illinois.

Posteriormente se realizó otro sondeo entre el 20 y 23 de enero. Sin embargo, en ese caso se trató de una encuesta ordenada por el equipo de campaña de Bailey.

Dicho sondeo estuvo a cargo de Osage Research y contó con la participación de 412 posibles votantes. En esta investigación, se vio una diferencia incluso superior a favor del candidato en las primarias republicanas:

Darren Bailey : 57%

: 57% Rick Heidner : 9%

: 9% Ted Dabrowski : 8%

: 8% James Mendrick: 4%

Más allá de la diferencia de porcentajes entre ambos sondeos, Bailey aparece como el favorito para convertirse en el candidato republicano para enfrentar a Pritzker en las elecciones generales a gobernador.

El dato de aprobación que ilusiona a Pritzker para las elecciones en Illinois

Dado que aún resta resolver la interna republicana, las últimas encuestas no midieron un eventual enfrentamiento directo con Pritzker. Sin embargo, la investigación de Emerson College sí evaluó la aprobación de la gestión de Pritzker.

Estas fueron las cifras:

50,6 % aprueba

41,5% desaprueba

7,9% no tiene una opinión

Cuándo son las elecciones primarias de Illinois

De acuerdo con la información de Ballotpedia, las elecciones primarias en el Estado de la Pradera se llevarán a cabo el próximo 17 de marzo.

El republicano Darren Bailey desafía de nuevo a J.B. Pritzker por la gobernación

Por su parte y al igual que en el resto de EE.UU., los comicios generales se celebrarán el 3 de noviembre. En el caso de Illinois, la fecha límite de presentación de candidaturas fue el 3 de noviembre de 2025.

Qué se vota en las elecciones de Illinois

Más allá de las primarias para definir al rival de J.B. Pritzker por la gobernación, los votantes del Estado de la Pradera deberán elegir candidatos para múltiples cargos. Según Ballotpedia, estos son los puestos que se ponen en juego:

Cargos ejecutivos

Gobernador

Vicegobernador

Fiscal General

Secretario de Estado

Contralor

Tesorero

Cargos legislativos

Senador de Estados Unidos

Representantes de EE.UU.

Senadores estatales

Representantes estatales

Cargos judiciales