Dónde queda y cuánto cuesta comer en Zabar’s: el restaurante en Nueva York al que Zohran Mamdani iba de niño

Zohran Mamdani guarda recuerdos de su infancia en el restaurante Zabar’s de Nueva York. El candidato demócrata por la alcaldía de la ciudad resaltó su plato favorito en el negocio del Upper West Side y lamentó la muerte de su principal propietario, Saul Zabar. ¿Dónde se ubica y cuánto cuesta comer en el lugar?

Dónde queda Zabar’s, el restaurante que marcó la infancia de Mamdani

“Crecí yendo a Zabar’s”, expresó Mamdani en una publicación de X el 7 de octubre. El candidato a la alcaldía de la ciudad, que se posiciona como favorito en las últimas encuestas, reveló su receta favorita del lugar: “Muchos de mis recuerdos de infancia giran en torno al mejor salmón ahumado de Nueva York”, expresó.

Mamdani lamentó el fallecimiento del propietario de Zabar's en Nueva York X/@ZohranKMamdani

El popular restaurante se ubica en el 2245 de Broadway, en el barrio del Upper West Side de la ciudad de Nueva York. Sus puertas abren todos los días de la semana, de lunes a sábados de 8 a 19.30 hs (hora local) y los domingos de 9 hs a 18 hs. Además del negocio principal, cuenta con una tienda de artículos para el hogar y un café.

Cuánto cuesta comer en Zabar’s: el precio del plato favorito de Mamdani

El restaurante ofrece diversas opciones gastronómicas, que van desde desayunos hasta almuerzos y cenas para llevar. Entre las más populares, se encuentran el pescado ahumado, bagels y panadería, queso y fiambres. Algunos de sus valores son:

Salmón ahumado: el plato destacado por Mamdani, presenta un precio que ronda entre 32 y 64 dólares. Su versión en escabeche cuesta US$22,49.

El plato favorito del candidato a la alcaldía es el salmón ahumado zabars.com

Pescado blanco : entre US$75 y US$120.

: entre US$75 y US$120. Ensalada supernova picada : US$15,98.

: US$15,98. Pan de centeno : US$6,98.

: US$6,98. Bagels tostados: definidos como originales de Nueva York, un paquete de seis unidades presenta un valor de US$10,98.

Además, el establecimiento también cuenta con opciones kosher especiales, como babka, rugelach o cheesecake.

El mensaje de Mamdani por la muerte del dueño de Zabar’s en Nueva York

El propietario de Zabar’s durante más de siete años, Saul Zabar, falleció este 7 de octubre. “Hoy, el Upper West Side ha perdido a una leyenda que convirtió la humilde tienda de sus padres en una institución culinaria”, expresó Mamdani en la red social.

El empresario murió a los 97 años y la firma que lleva su apellido le dedicó un sentido mensaje en Instagram. “El fallecimiento de Saul marca el fin de una era, pero su legado vive en cada rosquilla, cada trozo de pescado ahumado, cada taza de café y cada conversación que llena nuestra tienda cada día”, escribieron.

Asimismo, remarcaron los valores que perduran en el negocio desde su apertura en un local de menos de siete metros de ancho en el 80 West Street, en 1934, bajo Louis y Lillian Zabar. “Los principios y prácticas de nuestro fundador y padre siguen guiándonos: respetar al cliente”, puntualizaron.

“Nunca, jamás, escatimar en calidad. Ofrecer un precio justo. Y, por último, pero no menos importante, seguir buscando lo nuevo y lo maravilloso”.