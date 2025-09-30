La provocativa frase de Zohran Mamdani para hacer enojar a Donald Trump camino a las elecciones de Nueva York

Zohran Mamdani, asambleísta estatal y candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York, encendió la polémica con una declaración que buscó directamente irritar a Donald Trump. En una entrevista, el dirigente progresista aseguró que el presidente de Estados Unidos atraviesa “las etapas del duelo” ante el avance de su campaña en la Gran Manzana, donde se afianza como el gran favorito, según las encuestas.

El cruce de Mamdani con Trump en plena campaña por la alcaldía de Nueva York

Durante su diálogo con Erin Burnett en CNN, Mamdani fue consultado por la salida de Eric Adams de la contienda y la posibilidad de que Andrew Cuomo gane terreno. Sin embargo, el candidato demócrata no se limitó a hablar de la competencia interna: apuntó de lleno contra Donald Trump y lo acusó de maniobrar desde Washington D.C. para allanarle el camino al exgobernador de Nueva York.

En ese contexto, arremetió: “Lo que estamos viendo en Donald Trump es que está pasando por las muchas etapas del duelo. Primero fue la negación de que esto pudiera ocurrir, ahora es la aceptación. Y a lo largo de todo ese proceso, busca usar cada herramienta a su disposición para que Andrew Cuomo sea el próximo alcalde de esta ciudad”.

La advertencia de Donald Trump para Nueva York: si gana Mamdani, no habrá más fondos

El presidente de Estados Unidos arremetió contra Mamdani a través de sus redes sociales. En su cuenta oficial de Truth Social, escribió: “El comunista autoproclamado de Nueva York, Zohran Mamdani, que está compitiendo para alcalde, va a tener problemas con Washington como ningún alcalde en la historia de nuestra ciudad".

“Esta ideología fracasó siempre durante miles de años. Volverá a fracasar, eso está garantizado”, enfatizó en la publicación, que acumuló decenas de miles de interacciones

Por último, Trump cerró con una alerta para los votantes de Nueva York: “Necesita el dinero de mí, como presidente, para cumplir todas sus falsas promesas comunistas. No recibirá nada de eso. Entonces, ¿cuál es el punto de votarlo?”.

Las acusaciones de Trump y la respuesta de Mamdani

El núcleo de la ofensiva de Trump giró en torno a los fondos federales. En ese sentido, el presidente recordó que Nueva York recibió 7400 de dólares millones del gobierno federal este año y advirtió que, bajo una gestión hipotética de Mamdani, bloquearía ese flujo de dinero.

Por su parte, Mamdani contestó en la entrevista que no cedería a amenazas. Además, enfatizó que copiará la estrategia del gobernador Gavin Newsom: “No vamos a perder ni un dólar. Vamos a luchar por cada recurso que la ciudad recibe. Lo que vimos en California es que, por cada dólar que invirtieron en demandas contra las amenazas del gobierno federal, lograron recuperar más de US$30.000. Tomaremos ese mismo camino”.

En cuanto al rótulo de “comunista”, el candidato fue categórico: “No, soy un socialista democrático. Lo he dicho una y otra vez. Y creo que refleja el hecho de que, mientras esas críticas antes podían bastarle a Donald Trump, ahora ni siquiera quiere usar esa etiqueta porque sabe que mi mensaje está conectando con los neoyorquinos”.

Mamdani criticó a Eric Adams y a Andrew Cuomo

Mamdani también aprovechó la ocasión para distanciarse de otros rivales demócratas. En ese sentido, señaló que tanto Eric Adams como Andrew Cuomo representan una continuidad de políticas que perjudicaron a los habitantes de Nueva York. Ante eso, enumeró ejemplos concretos:

El aumento del alquiler en los últimos cuatro años.

El deterioro del transporte público, en especial los servicios de autobuses.

El abandono de barrios a los que Adams había prometido proteger.

“El historial de Adams es la agenda de Cuomo y los neoyorquinos quieren pasar la página”, enfatizó. Además, denunció que el alcalde en funciones priorizó sus ambiciones personales por encima de las necesidades de la gente.