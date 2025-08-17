Dónde se consigue el mejor mangú dominicano de Nueva York: fue con su mamá a tres restaurantes y ella dio su veredicto

El comediante dominicano Gadiel De Orbe recorrió con su mamá, Melba García, tres restaurantes en el vecindario de Washington Heights para definir en qué local de la ciudad de Nueva York se puede encontrar el mejor mangú. Los migrantes probaron el típico plato de República Dominicana en “La Casa del Mofongo”, en “El Conde” y en “El Malecón”.

Dónde se consigue el mejor mangú en Nueva York, según los locales

En un video para Pero Like, los dominicanos De Orbe, su madre García y Julissa Calderón recorrieron tres restaurantes en un mismo día para probar su mangú y elegir cuál es el mejor de Nueva York.

Tres dominicanos recorrieron diferentes restaurantes de Washington Heights para definir cuál hace el mejor mangú Captura Youtube: Pero Like

Los hispanos visitaron primero La Casa Del Mofongo, que si bien tiene varias sucursales, fueron a la de Washington Heights, Manhattan. Calderón definió al lugar como la “madre” del mangú en la ciudad neoyorquina por su sabor, olor y presentación.

“El mangú que hacen aquí lo mezclan muy bien, está muy suavecito, es muy sabroso”, remarcó De Orbe. Además, destacaron que tenía la cantidad justa de sal, aunque no era “de cuatro golpes”. Es decir, el plato tenía queso frito, cebolla y huevo, pero no longaniza para ser considerado por los dominicanos como un desayuno contundente.

Los tres le dieron “cinco plátanos”, el puntaje más alto, al valorar la decoración del lugar y que el personal era muy amable. “Me fascinó”, aseguró García.

La segunda parada fue en El Malecón, donde comieron un mangú de cuatro golpes, con longaniza, huevo frito y cebolla a punto. “Lo que me gusta es que aquí lo hacen con amor”, destacó De Orbe.

Lo que más resaltaron del plato fue su abundancia, el sabor de la longaniza y el de la cebolla. Además, mencionaron que el servicio fue agradable. El dominicano y su madre le dieron cinco plátanos, mientras que Calderón le dio cuatro puntos y medio.

Por último, visitaron El Conde, que fue elegido para el recorrido por Melba García. “Aquí yo venía embarazada de mi hija”, recordó. Del tercer local valoraron el salami, el huevo bien dorado y que la cebolla era de los dos colores. “Aquí está bueno todo, me gusta este restaurante mucho”, señaló la dominicana.

Sin embargo, los tres se lamentaron por no poder terminar los platos, ya que estaban llenos por el recorrido. “Desearía que este fuera el primero, así podría terminarlo porque está muy bueno”, apuntó Calderón.

Según describieron, el mangú estaba suave. “Le ponen ese vaso de agua fría antes de sacarlos porque así es que sale el mangú bien blandito”, consideraron.

Finalmente, la madre dominicana definió que el mejor mangú de la ciudad de Nueva York se encuentra en La Casa del Mofongo.

Al haber concluido el recorrido por los tres restaurantes, Calderón consideró: “La gente cocina mangú diferente y le ponen su cosa diferente, usualmente siento que es similar en el área, pero al ir a cada uno se puede saborear esa diferencia”.

“Todos fueron fenomenales, debes tomarte un día para disfrutar cada uno por separado”, concluyó De Orbe.

Dónde se encuentran cada uno de los restaurantes con el mejor Mangú

Los tres restaurantes estaban ubicados en el área de Washington Heights y según comentarios, no tenían precios tan elevados.

La Casa Del Mofongo: tiene diferentes sucursales, pero Washington Heights, se encuentra en 1447 St Nicholas Avenue.

La Casa del Mofongo fue elegido como el restaurante que hace el mejor mangú Tripadvisor