Encuestas de Estados Unidos: quién gana la alcaldía de Nueva York, según los últimos sondeos

Este apoyo se sumó a los de la gobernadora Kathy Hochul, el presidente de la Asamblea Carl Heastie y la líder de la mayoría en el Senado estatal, Andrea Stewart-Cousins.

Durante el fin de semana, Mamdani consiguió el apoyo de Yvette Clark, presidenta del Congressional Black Caucus x.com/ZohranKMamdani

Por su parte, Andrew Cuomo dedicó el fin de semana a recorrer distintas congregaciones religiosas, desde Queens Village hasta Flatbush. Con un tono enfocado en su pasado como funcionario federal, recordó su rol como secretario de Vivienda durante la administración de Bill Clinton.

“La gente quiere a alguien con la experiencia para hacer el trabajo. ¿Podemos construir viviendas accesibles? Por supuesto que sí. Fui secretario de Vivienda por ocho años y construí casas en todo el país”, expresó.

Cuomo paso el fin de semana por distintas congregaciones religiosas y se mostró cerca de los votantes x.com/andrewcuomo

Mientras tanto, el republicano Curtis Sliwa se mostró en un evento deportivo en Bay Ridge, un recorrido de cinco kilómetros que le permitió dialogar con vecinos y reforzar su imagen de candidato cercano a las preocupaciones de la seguridad y la vida comunitaria.