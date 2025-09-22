LA NACION
Encuestas de Estados Unidos: quién gana la alcaldía de Nueva York, según los últimos sondeos

Zohran Mamdani consiguió el apoyo de una nueva figura peso, mientras que Curtis Sliwa y Andrew Cuomo se acercaron a sus votantes; las encuestas se mantienen favorables para el legislador demócrata

Sliwa, Mamdani y Cuomo se mostraron activos durante el fin de semana, mientras Eric Adams prefirió un perfil más bajo
La carrera por la alcaldía de Nueva York entró en su fase más intensa, con los principales candidatos que despliegan sus últimas estrategias para conquistar al electorado y con encuestas que empiezan a mostrar un panorama cada vez más definido. La figura de Zohran Mamdani aparece en el centro de la escena, mientras Andrew Cuomo busca reposicionarse con la carta de la experiencia y Curtis Sliwa insiste en captar el voto republicano.

Un nuevo respaldo para Mamdani y el recorrido de Cuomo: las últimas horas de los candidatos

El fin de semana en Nueva York estuvo marcado por la presencia de los aspirantes a la alcaldía en distintos barrios, con agendas diseñadas para mostrarse cercanos a los votantes y reforzar sus mensajes de campaña. De acuerdo con ABC New York, Mamdani, Cuomo y Sliwa multiplicaron apariciones públicas, mientras que el actual alcalde Eric Adams optó por mantener un perfil más bajo.

Eric Adams apela a comunicar los logros de su gestión actual para hacer campaña en NYC (AP Foto/Peter K. Afriyie, archivo)
En Harlem, Zohran Mamdani participó del desfile afroamericano, donde fue recibido con entusiasmo. El legislador demócrata aprovechó el momento para capitalizar un respaldo clave: el de la congresista Yvette Clark, presidenta del Congressional Black Caucus.

Resultados de las encuestas de septiembre para la alcaldía de Nueva York

En tanto, las encuestas publicadas durante septiembre mostraron diferentes panoramas en la contienda entre Zohran Mamdani y Andrew Cuomo, tanto en escenarios con cuatro candidatos como en simulaciones con menos opciones en la boleta.

Encuesta YouGov/CBS (7-13 de septiembre)

Escenario de cuatro candidatos:

  • Mamdani 43%
  • Cuomo 28%
  • Adams 6%
  • Sliwa 15%

¿Es obligatorio llevar identificación para votar en Nueva York?

En la ciudad de Nueva York, los ciudadanos que ya se encuentran registrados en el padrón electoral no necesitan presentar ningún documento para votar. Al llegar al centro correspondiente, el personal confirmará la identidad mediante la firma en la lista de votantes.

Sin embargo, la situación cambia para dos grupos de personas:

  • Quienes se registraron sin proveer un número de identificación válido.
  • Quienes sufragan por primera vez.

Documentos aceptados para el día de la elección en Nueva York

Los electores que deban presentar identificación cuentan con varias alternativas consideradas válidas. La normativa establece que basta con un documento oficial que incluya nombre y domicilio o una constancia financiera reciente. Entre las opciones más comunes se encuentran:

  • Documento de identidad vigente con foto.
  • Factura actual de servicios como electricidad o gas.
  • Extracto bancario reciente.
  • Cheque del gobierno o recibo de pago oficial.
  • Documento oficial con nombre y dirección emitido por una agencia estatal.

Estos papeles deben estar actualizados, ya que la información será utilizada para confirmar que la persona vive en la dirección registrada en la solicitud de inscripción.

