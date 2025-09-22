Encuestas de Estados Unidos: quién gana la alcaldía de Nueva York, según los últimos sondeos
Zohran Mamdani consiguió el apoyo de una nueva figura peso, mientras que Curtis Sliwa y Andrew Cuomo se acercaron a sus votantes; las encuestas se mantienen favorables para el legislador demócrata
La carrera por la alcaldía de Nueva York entró en su fase más intensa, con los principales candidatos que despliegan sus últimas estrategias para conquistar al electorado y con encuestas que empiezan a mostrar un panorama cada vez más definido. La figura de Zohran Mamdani aparece en el centro de la escena, mientras Andrew Cuomo busca reposicionarse con la carta de la experiencia y Curtis Sliwa insiste en captar el voto republicano.
Un nuevo respaldo para Mamdani y el recorrido de Cuomo: las últimas horas de los candidatos
El fin de semana en Nueva York estuvo marcado por la presencia de los aspirantes a la alcaldía en distintos barrios, con agendas diseñadas para mostrarse cercanos a los votantes y reforzar sus mensajes de campaña. De acuerdo con ABC New York, Mamdani, Cuomo y Sliwa multiplicaron apariciones públicas, mientras que el actual alcalde Eric Adams optó por mantener un perfil más bajo.
En Harlem, Zohran Mamdani participó del desfile afroamericano, donde fue recibido con entusiasmo. El legislador demócrata aprovechó el momento para capitalizar un respaldo clave: el de la congresista Yvette Clark, presidenta del Congressional Black Caucus.
Este apoyo se sumó a los de la gobernadora Kathy Hochul, el presidente de la Asamblea Carl Heastie y la líder de la mayoría en el Senado estatal, Andrea Stewart-Cousins.
Por su parte, Andrew Cuomo dedicó el fin de semana a recorrer distintas congregaciones religiosas, desde Queens Village hasta Flatbush. Con un tono enfocado en su pasado como funcionario federal, recordó su rol como secretario de Vivienda durante la administración de Bill Clinton.
“La gente quiere a alguien con la experiencia para hacer el trabajo. ¿Podemos construir viviendas accesibles? Por supuesto que sí. Fui secretario de Vivienda por ocho años y construí casas en todo el país”, expresó.
Mientras tanto, el republicano Curtis Sliwa se mostró en un evento deportivo en Bay Ridge, un recorrido de cinco kilómetros que le permitió dialogar con vecinos y reforzar su imagen de candidato cercano a las preocupaciones de la seguridad y la vida comunitaria.
Resultados de las encuestas de septiembre para la alcaldía de Nueva York
En tanto, las encuestas publicadas durante septiembre mostraron diferentes panoramas en la contienda entre Zohran Mamdani y Andrew Cuomo, tanto en escenarios con cuatro candidatos como en simulaciones con menos opciones en la boleta.
Encuesta YouGov/CBS (7-13 de septiembre)
Escenario de cuatro candidatos:
- Mamdani 43%
- Cuomo 28%
- Adams 6%
- Sliwa 15%
Escenario con menos candidatos:
- Mamdani 44%
- Cuomo 30%
Encuesta Marist (8-11 de septiembre)
Escenario de cuatro candidatos:
- Mamdani 45%
- Cuomo 24%
- Adams 9%
- Sliwa 17%
Escenario con menos candidatos:
- Mamdani 46%
- Cuomo 30%
Encuesta Emerson (7-8 de septiembre)
Escenario de cuatro candidatos:
- Mamdani 43%
- Cuomo 28%
- Adams 7%
- Sliwa 10%
Escenario con menos candidatos:
- Mamdani 47%
- Cuomo 40%
Encuesta Quinnipiac University (4-8 de septiembre)
Escenario de cuatro candidatos:
- Mamdani 45%
- Cuomo 23%
- Adams 12%
- Sliwa 15%
Escenario con menos candidatos:
- Mamdani 46%
- Cuomo 30%
- Sliwa 17%
Encuesta Siena College (2-6 de septiembre)
Escenario de cuatro candidatos
- Mamdani 46%
- Cuomo 24%
- Adams 9%
- Sliwa 15%
Escenario con menos candidatos:
- Mamdani 48%
- Cuomo 44%
¿Es obligatorio llevar identificación para votar en Nueva York?
En la ciudad de Nueva York, los ciudadanos que ya se encuentran registrados en el padrón electoral no necesitan presentar ningún documento para votar. Al llegar al centro correspondiente, el personal confirmará la identidad mediante la firma en la lista de votantes.
Sin embargo, la situación cambia para dos grupos de personas:
- Quienes se registraron sin proveer un número de identificación válido.
- Quienes sufragan por primera vez.
En estos casos, la Junta Electoral exige que se presente documentación adicional para comprobar identidad y residencia. En caso de no contar con eso, podrá emitir su voto mediante una boleta jurada o affidavit ballot, que será revisada posteriormente.
Documentos aceptados para el día de la elección en Nueva York
Los electores que deban presentar identificación cuentan con varias alternativas consideradas válidas. La normativa establece que basta con un documento oficial que incluya nombre y domicilio o una constancia financiera reciente. Entre las opciones más comunes se encuentran:
- Documento de identidad vigente con foto.
- Factura actual de servicios como electricidad o gas.
- Extracto bancario reciente.
- Cheque del gobierno o recibo de pago oficial.
- Documento oficial con nombre y dirección emitido por una agencia estatal.
Estos papeles deben estar actualizados, ya que la información será utilizada para confirmar que la persona vive en la dirección registrada en la solicitud de inscripción.
Más notas de Elecciones en NYC y NJ
Seguí leyendo
Cargamento ilegal. Es mexicano e intentó ingresar a Texas con más de US$840 mil en su Ford Explorer, pero la CBP lo descubrió
Sunny's Steakhouse. Este es el mejor restaurante de Florida, para comer delicioso, según un ranking
¿Quiénes podrán perderlo? Un nuevo proyecto de ley impactará en los pasaportes de Estados Unidos
- 1
Un timbre, dos hendijas y un secreto: así cayó el búnker que operaba como un negocio invisible
- 2
Fue una estrella del cine y la TV, ganó un Oscar pero fue recordada por ser la exesposa del hombre más poderoso del mundo
- 3
Al costado de las vías: la zona residencial entre dos barrios porteños que crece con proyectos gourmet
- 4
Top 14 de Francia: el argentino implacable y la buena noticia para Felipe Contepomi